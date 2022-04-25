2022/04/25,
社會

無業男蝦皮販售偽造蓋章小黃卡，警10小時逮人，嫌：你不覺得很有創意嗎？

無業男蝦皮販售偽造蓋章小黃卡，警10小時逮人，嫌：你不覺得很有創意嗎？
新北市警察局刑事警察大隊24日偵辦網售偽造俗稱「小黃卡」的COVID-19疫苗接種卡案，迅速於10小時內偵破並逮捕鄭姓男子（左2）送辦（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

警方表示，目前無業的鄭男趁國內疫情升溫之際，必須接種3劑疫苗才能出入各特殊場所，因此，鄭男想發一筆防疫財，萌起歹念。鄭男警詢時態度一般，警問「為什麼要偽造小黃卡？」他回「你不覺得很有創意嗎？」

因應疫情，指揮中心日前宣布包括去健身房、參加旅行團等活動皆需出示疫苗三劑施打證明，有不肖業者遂於網路上販售假的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種卡（俗稱「小黃卡」），目前已遭逮捕。

《中時新聞網》報導，有網友發現蝦皮賣家私自販售蓋章的小黃卡跟貼紙，標榜真假難辨，出去玩、上健身房、出入八大場所可快速通關，買回去後只要填寫姓名、身份證字號就好，附霧面防護套，一張要價500元，就連貼在健保卡上的疫苗貼紙也有賣，一張40元。

未命名
圖片來源：PTT Gossiping截圖
網友於PTT發文，指蝦皮有賣家私自販售蓋章的小黃卡跟貼紙

《鏡傳媒》報導，網友看了紛紛譴責，幫忙向平台檢舉，「這是犯罪喔」、「偽造文書都垃圾」、「蝦皮一堆灰色地帶的商品都沒管」、「該檢舉囉，偽造文書」、「賣500塊準備吃偽造文書，這是我看過最差的風險報酬比」；不過也有人諷刺「反觀德國打了90劑來賣，笑死」、「笑死，健身房又沒法跟健保署連線」、「法國早就檯面上賣這個了，台灣總算跟上？」

《聯合新聞網》報導，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥指出，有關販售偽造的「打3劑小黃卡」，販售者及使用者均有觸犯刑法偽造文書罪及傳染病防治法的嫌疑，目前案件已交由刑事局偵九大隊偵處中。

《聯合新聞網》報導，警方昨（24）日下午透過蝦皮平台等管道，查出賣家是28歲鄭姓男子，就住在板橋區，昨晚8時許前往逮人；初步鄭男坦承犯案，但未查獲任何偽造物品，他供稱無業缺錢，才會萌生歹念。小黃卡是在電腦上剪接製作，沒有售出。

《聯合新聞網》報導，據悉，鄭男警詢時態度一般，警問「為什麼要偽造小黃卡？」他回「你不覺得很有創意嗎？」另外，他疑似才「剛起步」，警方並未在家中查扣紙張等可疑證物。

《中央社》報導，警方表示，目前無業的鄭男趁國內疫情升溫之際，必須接種3劑疫苗才能出入各特殊場所，因此，鄭男想發一筆防疫財，萌起歹念。訊後，警方將依偽造文書、詐欺等罪嫌將鄭男移送法辦。

警方提醒民眾勿購買、使用偽造小黃卡，不僅可能造成防疫破口，也可能被依違反《傳染病防治法》第70條，最高得處以新台幣1萬5000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法，共同落實防疫。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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