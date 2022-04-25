行政院同意「3+4」居家隔離，實施日期與配套細節待討論，專家憂「衝太快」

近期本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情傳播快速，Omicron傳染力強，但個案多達99％為輕症或無症狀；全台居家隔離人數逾7.9萬人，目前居家隔離天數為10天，為避免過度衝擊和影響民眾生活，指揮中心23日召集北北基桃、高雄、花蓮等六高風險區域首長開會，取得簡化疫調和降低居隔強度的共識。

有媒體報導，日後將居家隔離縮短為「3＋4」，3天居家隔離，第4天快篩陰性就可出門；行政院發言人羅秉成昨（24）日晚間表示，指揮中心提出「3＋4」新制，行政院長蘇貞昌召開會議後，原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但配套及相關細節都需地方政府配合，會再擇定實施日期。

羅秉成晚間透過行政院媒體群組表示，鑒於今年1月1日起至今的本土病例，有99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量，儘量保留給高風險族群與中重症確診者。

羅秉成說，昨天下午蘇貞昌召集相關部會，就下一階段居家隔離天數及匡列範圍進行討論。會中指揮中心提出「3＋4」新制，以及相關匡列範圍的調整規劃；羅秉成表示，由於實施的配套及相關細節都需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

專家憂太兇猛，侯友宜坦言「行政程序都一樣」

《自由時報》報導，衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬則認為，「3＋4」方案太兇猛，美國在今年初縮短居隔至5天，因為美國感染人數很高，但是台灣本土確診人口為0.2%，加上目前完整接種第3劑者僅不到6成，兩者相加仍不到6成人口，代表仍有4成人口仍是可感宿主，可能造成確診人數暴增，導致重症、死亡數大增。

他也以香港為例，原本每天新增幾千例，後來每天新增幾十萬例，造成9000多人死亡；以流行病學來說，一旦病患大量增加，重症及死亡數會大增。他認為台灣確診數必然增加，但不要增太快，「篩檢、隔離，兼顧醫療量能」建議仍以漸進式縮短居家隔離天數為佳，先縮短為7天，觀察2週後，再縮短至5天會較安全。

《風傳媒》報導，新北市長侯友宜則表示，地方的聲音行政院有聽到，目前已經有共識會減少匡列的對象，但是最近確診人數已經呈現大幅上升，需要匡列個案的總數並不會減少。而「3＋4」只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變，依舊須耗費大量公衛人員處理，確診個案即將成指數型上升，呼籲讓整體居隔轉型。

侯友宜認為，以「居家快篩＋自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療及社會動能維持正常運行；侯友宜強調，如果中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友居家快篩加上自主健康管理。

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核稿編輯：翁世航