擅於講述法國悲觀未來，馬琳勒龐「適度左傾」讓極右派走向去妖魔化轉型之路

文：張瑞邦（Tucker Chang）

2022法國總統大選第二輪選舉於4月24日登場，最終由代表法國中間派自由主義政黨「共和國前進！」（LaREM）的法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」），擊敗極右翼政黨「國民聯盟」（RN）的總統參選人馬琳勒龐（Marine Le Pen）；不過，馬琳勒龐拿下創紀錄的41.4％選票。

美國《時代雜誌》（TIME）分析，極右翼政黨在法國的勢力已經抬頭，甚至在部分議題在方面，法國的極右翼可以說是贏得了這場選戰，往後也將成為法國主流政治裡一股不可忽視的力量。

美國時事評論雜誌《大西洋》（The Atlantic）也認為，當前的法國極右翼政治勢力是二戰迄今最受法國民眾支持的時刻。回顧2002年，極右翼總統參選人尚馬力．勒龐（Jean-Marie Le Pen）雖獲得了法國總統大選第二輪資格，但時任法國總統席哈克（Jacques René Chirac）最終仍以絕對優勢輾壓尚馬力．勒龐，極右派僅獲得17.8％的選票，成為法國歷史上票數最懸殊的總統大選。

而身為尚馬力．勒龐的女兒，馬琳勒龐在2017年進入總統選舉第二輪投票時，雖然最終敗給馬克宏，但她仍以33.9％的得票率超越其父親。

聚焦本次法國總統大選，時隔5年再次闖入總統大選第二輪投票的馬琳勒龐，光是在民調期間就被預估將贏得超過40％的選票。根據歐洲新聞網站《政治報》（Politico）於4月22日所公布的民調顯示，馬克宏雖被預估將獲得55％的選民支持，但馬琳勒龐的支持度也將達到45％，相比於過去選戰中極右翼的支持度，本次總統大選極右翼候選人的聲量可說是得到大幅提升，馬琳勒龐亦是「法蘭西第五共和國」成立迄今，所有極右翼候選人中獲得最多得票數的指標人物。

《法國24電視台》（France 24）認為，馬琳勒龐不但沒有受到其他極右翼挑戰者的影響，還能在總統大選的最後階段穩住陣腳，跟馬琳勒龐及法國部分極右派在近幾年所做的轉型亦切身相關。

專打經濟問題，獲得工人階層支持

根據《大西洋》雜誌分析，自馬克宏於2017年任職迄今，馬琳勒龐及國民聯盟主要將抨擊的炮火對準了馬克宏執政下的法國經濟議題，馬琳勒龐同時承諾自己不同於馬克宏，她將保護勞工階層的福利制度，並提升貧困者的基本收入，這無疑提高了馬琳勒龐在藍領、中產階級選民中的地位。

《時代雜誌》表示，馬琳勒龐利用數百萬法國公民，尤其是法國白人基層勞工階級，在近十幾年來所累積的「被社會遺棄感」做為其政治操作的利器，這反映在馬琳勒龐的競選口號之一「將國家和財產還給法國人」，此種說法亦於美國前總統川普（Donald Trump）過往競選時的民族主義外交政策「美國優先」（America First），以及英國脫歐時的口號「奪回控制權」（Take back control）相互呼應。

英國《衛報》（The Guardian）認為，儘管國民聯盟仍持有「法國人優先」（French first）的民族主義歧視態度，但這類極右派政黨也懂得如何在經濟層面「左傾」，例如增加勞工的退休金、反對公共設施私有化，同時也提倡以「貿易保護主義」（Protectionism）取代貿易全球化等保護本國產業之經濟政策。

現年50歲，經營一間酒吧餐館的負責人貝爾松斯（Gilles Belzons）在接受《衛報》專訪時便稱：「法國選民應該要尤其尊重馬琳勒龐。我是一名商人、也是一名父親，我正在找尋一位能讓我和我的家人都感到安全、並降低生活支出、減少中小企業營運費用的候選人。而我覺得馬琳勒龐是可信的。她有信念，我也欽佩她堅毅的態度。」貝爾松斯如此表示。

《衛報》認為，貝爾松斯的觀點在法國並非少數，馬琳勒龐及極右派上漲的聲勢早已成為馬克宏在其政治生涯中最大的挑戰。

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解毒成功！國民聯盟「去妖魔化」的轉型之路

馬琳勒龐所屬的國民聯盟，最早是由其父親尚馬力．勒龐所創立，該政黨於2018年6月前被稱為民族陣線（Front national），而民族陣線成立之初的政綱多以反全球化、反移民的右翼民粹主義著稱，同時致力於奉行傳統社會價值傳觀，因此反對墮胎及同性婚姻，亦主張恢復死刑等嚴刑峻法。

《大西洋》雜誌認為，馬琳勒龐自從擔任民族陣線的領袖後，將自身的政治生涯押注在「解毒」極右翼的妖魔化行徑上，例如其父尚馬力．勒龐於2015年時，曾公開讚揚二戰期間的「維琪法國」（Régime de Vichy）政權與納粹德國合作，維琪法國的作為導致上萬名猶太人遭遣返至納粹德國的集中營。對此，當時已擔任該黨領袖的馬琳勒龐，並沒有因此對其父親手軟，而是直接因尚馬力．勒龐淡化納粹種族滅絕的言論，而將其開除黨籍。

此外，馬琳勒龐也試圖擺脫國民聯盟長期以來的反猶太主義（Antisemitism）歷史，並在此次大選不斷宣稱要捍衛婦女和性少數群體的權利，試圖轉移、淡化其狹隘的移民政策對自身選戰所構成的威脅。

《衛報》也提及，在政策選戰中，馬琳勒龐一改過去想要促使法國退出歐盟、放棄使用歐元及脫離歐洲申根區（Schengen Area）的想法，且馬琳勒龐也不像部分極右政治人士堅持法國「零移民」，亦甚少提及過去「反移民」言論，其更摒棄了國民聯盟過往反對婚姻平權及反墮胎之立場，試圖攻佔左派票倉。上述策略都讓馬琳勒龐贏得「通情達理」的形象，亦軟化民眾對部分極右派政黨的看法。