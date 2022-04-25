軍公教5月報稅利多：退撫基金新制，提撥當年度免計綜所稅，預估67萬人受惠

（中央社）軍公教族群在職繳付的退撫基金或自提儲金，追溯自2021年開始，提繳當年度免計入薪資所得課稅，為今（2022）年5月報稅季一大利多，預估約有67萬人受惠；若已預扣繳稅款，今年申報時也能扣抵綜所稅。

過往軍公教及政務人員退休撫卹制度採「提撥時課稅、領取時免稅」，也就是每年在領月薪時，必須提撥費用到退撫基金或自提儲金，但該筆費用還是會計入當年度薪資所得課綜所稅，依退撫條例規定，實際領取退職所得時則免稅。

勞工情況則恰好相反，勞保、勞退費用採「提撥時免稅、領取時課稅」方式；依勞工退休金條例（簡稱勞退條例）規定，自願提繳的退休金或年金保險費，合計在每月工資6％範圍內，不計入提繳年度薪資所得課稅。

領取勞退時，依據賦稅署公布2021年度計算退職所得定額免稅的金額，分年領取退職所得者，免稅額為每年78.1萬元，超過78.1萬元部分為所得額。

去年一次領取者，低於「18萬元乘以服務年資」部分，全額免稅；超過「18萬元乘以服務年資、未達36.2萬元乘以服務年資」部分，以其半數課稅；超過「36.2萬元乘以服務年資」部分，則全額課稅。

為使各類人員課稅規定一致，立法院會2021年底三讀修正通過公立學校教職員退休資遣撫卹條例、政務人員退職撫卹條例，和公務人員退休資遣撫卹法等部分條文，讓軍公教、政務人員繳付的退撫基金與自提儲金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅，並回溯自2021年1月1日施行。

也就是說，軍公教人員退休金課稅制度自2021年起與勞工同調，採提撥時免稅，實際領取時，以退職所得定額免稅標準計稅。

安永執業會計師楊建華說明，原則上，新制上路對軍公教族群而言更具節稅效果，領取退休金時雖要課稅，但分年領者享有78.1萬元相當高額的免稅額，因此有望全額免稅；依舊制來看，提撥款項年年會被課徵綜所稅。

此外，由於新制2021年底通過修法並追溯至當年1月1日開始適用，各公務單位已於1月至11月間依原規定預先扣繳稅款；對此，各公務單位列報扣繳憑單時，「給付總額」欄位填報不含退撫基金費用的金額即可，去年溢扣繳稅款如實申報，後續由軍公教人員在今年5月報稅向國稅局自行處理抵稅、退稅事宜。

KPMG台灣所會計師游雅絜提醒，現在仍在職的軍公教人員逢新舊制交替，未來領取退休金時，2021年（含）以後的退撫基金與自提儲金須納入退職所得課稅，2020年（含）以前的部分，因為已於繳付年度列入薪資所得，因此未來領取時，無須列入退職所得。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航