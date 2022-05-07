【近期推薦詩集】《夜的大赦》隨便一首詩都美得嚇人；《小敘事》腦洞開出詩的趣味與美感

曹馭博《夜的大赦》：無論是誰，都能找到對詩的共鳴

3、4 月最不可忽視的作品，就是詩人曹馭博第二本詩集《夜的大赦》，曹馭博的豐功偉業熟悉文壇的人大概都有所耳聞：不僅是有史以來最年輕的林榮三首獎詩人，他出版第一本詩集《我害怕屋瓦》，也獲得台灣文學金典獎蓓蕾獎，並入選《文訊》「21世紀上升星座：1970後台灣作家作品評選」。

這次出版的新詩集，跟第一本《我害怕屋瓦》比起來，少了一點自由的野性，這讓信奉「詩是自由、詩是反叛」的我私心有點小失望，但《夜的大赦》整體而言近乎完美，每一首詩單獨看都是水準以上的佳作，整本書合起來讀，也能讀出作者對於詩的哲學與見解。

不常讀詩的人，先讀第二輯「幽靈的複述」

《夜的大赦》分成四輯，每一輯我認為都有它適合的對象。這次我想當一回導遊，用我個人的閱讀體驗，告訴你該從哪個景點先開始體驗。

首先，如果你是比較不常讀詩的人，建議你從第二輯「幽靈的複述」開始，這一輯的每首詩，都是對世界的一則簡短速寫，例如〈影印店〉書寫一位為老婆印訃聞的老兵；〈吃冰淇淋的女孩〉則寫火鍋店一位疑似受虐的小女童。在這一輯中，一首詩就是一則小故事，而且故事的前因後果非常都充足，也飽含作者本人的關懷，即使少讀詩的人，也很容易同情共感。

常看詩的人，先看第一輯「鑽石孔眼的複述」

不過，如果你對詩有一定的了解，肯定無法滿足於這樣「把故事說死」方式，那麼第一章輯可能會更適合你。第一輯「鑽石孔眼的複述」我認為是馭博「與死亡（或者自己心中黑暗之物）的對話」，這一輯的詩稍微抽象，但也因此充滿歧義，可以讓讀者在詩的語言裡漫遊、迷路。

例如〈三月，速寫，我一無所獲〉中，馭博如此描述「死者死越久、生者對他的記憶越鮮明」的現象：

我原以為死亡是這樣的：

風化了姓名、詞彙和眼睛

成為砂礫

供人們寫字

但生命之書已經寫滿。

我揮舞枯燥的手

描繪記憶中的死者 像杜勒的畫，天使手中

兩件苦難的樂器

展開一座容納所有細節的帳篷 ——節錄自〈三月，速寫，我一無所獲〉

寫詩的人，先讀第三輯、第四輯

最後，如果你是現代詩的創作者，讀一本詩集不只想看故事，也不只想漫遊，更希望作者能透露創作的歷程、對文字的思考，那麼可以從第三輯、第四輯倒著讀回來。

第三輯「當幼鹿尋覓語言」，詩人唐捐在推薦序中稱為「點鬼簿」，這輯中共出現了19位世界各地的已故文人，而每首詩中「我」都是名時空旅人，可以跟這些文人任意互動。互動過程中，馭博呈現出自己對於創作的種種思考。例如〈眼睛〉：

我與聶魯達正在逛書店

我偷了一本波赫士的詩集

聶魯達說：「別碰

這會取代你的視野。」 我夢見我在花園裡驚醒

並且瞎了一隻眼睛 ——〈眼睛〉

作家越有自己的風格，作品往往越迷人，但年輕的創作者也越容易被他的聲腔拉走。身為創作者，我們都有過這樣的經驗：讀完聶魯達，你的詩就變成聶魯達的形狀；偷學波赫士，你的詩就變成波赫士的樣子。對一個想要發展個人風格的創作者來說，這簡直是最恐怖的惡夢——你不能不讀，否則無法超越他們，但也必須時時提醒自己，不要被拉走。這一輯就是像這樣，充滿馭博對文字的省思。

如果說第三輯只是創作的「小提醒」，那麼第四輯《人工的光》就是攸關創作的「大哉問」。

「書寫真相」是多數創作者追求的終極目標，因此，創作者的生涯無法逃脫這兩個問題：什麼是真相？如何書寫真相？第四輯的主題，乍看只是「死生」與「光影」，但曹馭博將這兩個問題交織在詩行裡，他的詩，正是對真相的探問，也是對文字的探問。例如〈雲隙光〉書寫一場慘烈的社會運動，他寫道：

一名男子要求我覆述那天下午的事件

我說：沒有。皺褶的禁區裡只有細節

接著曹馭博在詩中並列無數「細節」：

碎形樹，枝條，人群在街道上流竄

成為水脈，一道道恐怖的光帶。 廣場是痙攣的胃，吞不下一顆太陽

死蒼蠅，乾燥的窗，雲隙光——

一首攸關社運的詩，作者大可只寫「整體的重點」，例如寫恐懼的人群、可怕的暴行，但馭博卻著力在寫樹、枝條、蒼蠅這些看似無關的「細節」。這樣的操作，不禁讓人反思：在一場難以反制的暴行中，當一切都被擊碎、所剩只有「細節」，「細節」是否就是現場唯一可能的「真相」？此時，執意書寫「整體」真的能見證真實嗎？

總括而言，《夜的大赦》可說是闔家觀賞，由淺入深都有適合閱讀的篇章，隨便一首詩都美得嚇人。整本書也涵融了作者的思考，配上馭博獨到的技巧與美學，相信每個人都能在其中，找到得以共鳴的片刻。

皓瑋《小敘事》：「腦洞大開」開出詩的趣味與美感

3、4月另一本值得關注的，是年輕詩人皓瑋的第一本詩集《小敘事》。《小敘事》收錄了作者從17歲到27歲10年間的作品，因此整本詩集沒有統一的調性，讀起來文字不那麼穩健，但好處就是，你可以在同一本詩集中嚐到多變的風格。

皓瑋的詩有的直白衝撞，例如〈化緣〉：

大城市裡廟宇小公側

一排尿斗為何他偏偏

就站在我的旁邊

他尿得太久

他手擺動樣子

太抒情 ——節錄自〈化緣〉

有些詩則帶有古典韻味，例如〈0325〉：

讓三月

在佛手柑的氣味之中擺盪

且靜，且動，且懷想當年 ——節錄自〈0325〉

雖然皓瑋的語言風格多變，但《小敘事》中有些主題倒是特別突出。首先，《小敘事》中含有大量「身體經驗書寫」，例如〈化緣〉談到公廁經驗、〈創世紀〉則談約砲經驗、〈浮生〉則提到裸浴男湯時的特殊體會。值得注意的是，詩集中不少作品可歸類為同志書寫，例如〈六月〉就引用「同志書寫」常見的手法，將環境設定在「軍隊」中，將性愛隱喻為「清槍」。

另一個我特別感興趣的主題，是皓瑋對於詩壇、出版業的反思。他毫不避諱地詩中表達他對創作、出版的看法。反思的作品最忌諱寫得僵硬，但皓瑋的這些「討論詩的詩」完全沒有「為反思而反思」的毛病，他的看法大多與個人感情、經驗結合，讀起來真切、自然。

這類作品包括〈寫生〉、〈跨年倒數〉、〈發達資本主義時代的抒情詩人〉、〈誓言不再沈迷寫詩後的第一首詩〉。尤其〈發達資本主義時代的抒情詩人〉有幾句真的太經典，不節錄對不起自己：

暫且翻開一張塔羅：

哎真的再也不想看到

用詩寫就的箴言了

飲冰室茶集也是 ——節錄自〈發達資本主義時代的抒情詩人〉

這段話道盡許多創作者的心聲：新詩「大眾化」後，有時只能乘載淺薄的意義，那些相對淺薄的作品，卻可能被大眾誤認為是詩的本質。這段話很經典也很大膽，光是不怕得罪其他詩人這點就值得給它一個 respect。