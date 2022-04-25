【藝遊嚮導】4/26~5/02：鐘樓怪人音樂劇、阿爆運動演唱會、波麗露在高雄，本週精彩藝文活動別錯過！

你最近還好嗎？隨著這場疫情愈發嚴峻，居家隔離逐漸成為新常態，待在獨自的空間裡，是否按耐不住想出門看展、看劇的心情？本週藝遊嚮導精選了兩場線上展演活動「惡童劇團《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》」、「ABAO 阿爆《第一屆阿嘟運動演唱會》」，讓你在家也能有在現場參與活動的臨場感。

另外，走在街道人人戴上口罩，彼此間的關係多了點疏離，本週《波麗露在高雄》將由35位舞者隨著波麗露的樂曲在高雄都會區、新興文化場域、歷史人文地景、隱身小城小巷內輪番起舞，讓表演與觀眾之間相互靠近，在高雄感受舞蹈旅行的美好。

【表演藝術】

名稱｜經典法文音樂劇《鐘樓怪人》

時間｜ 2022/04/27（三）- 2022/05/21（六）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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這齣劇的人物生存在動盪不安的封建社會中，深刻刻劃出對立衝突，突顯人性良善與醜惡、忠誠與背叛的對比，表達強烈的戲劇張力。

經典法⽂音樂劇《鐘樓怪人》改編自法國⼤文豪雨果（Victor Hugo）巨作，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，故事描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多之間的愛恨情結。

名稱｜《波麗露在高雄》

時間｜ 2022/04/27（三）- 2022/05/21（六）

地點｜高雄區域公共空間

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最吸引人的是碰觸到第一次看現代舞的人，那是最有趣也最有價值的事！

2022年再度出發，4月到6月從藝術推廣的層面，以「波麗露在高雄」為名，將帶著一群來高雄跳舞的獨立舞者們與左營高中舞蹈班，跳出衛武營，一齣舞作，28場演出，35位舞者，在高雄各地輪番起舞。

隨著波麗露的樂曲，在都會區、新興文化場域、歷史人文地景、隱身小城小巷內，用舞蹈拜訪高雄各區演出28場，讓表演與觀眾之間相互靠近，是知悉而來或偶然巧遇都好，瞬時改變日常場域運用上的重新想像，因為觀看而擁有新的意義，引領進到作品裡的想像，在高雄感受舞蹈旅行的美好。

名稱｜2022TIFA 惡童劇團《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》（線上互動）

時間｜ 2022/04/28（四）- 2022/05/15（日）連續三週

每週四、五，各兩個時段：19:30、20:30

每週六、日，各六個時段：14:30、15:30、16:30、17:30、19:30、20:30

地點｜Google Meet線上會議室（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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本節目是一場結合沉浸式劇場、密室逃脫、電玩遊戲的線上互動演出，過程中華生將帶領各位偵探辦案，利用分組討論室、視訊影片、3D環景互動網站，解開錯綜複雜的案情。

英國首相有危險了！國會的司法部長、內政部長和外交部長接連在生日當天被發現吊死房中，他們都收到了一張寫有神秘文字的卡片......身為倫敦警察廳的菜鳥偵探，你將跟著華生醫生協助福爾摩斯破案，透過偵訊嫌犯、閱讀偵查報告、分組討論、重回案發現場尋找線索，一起找出命案兇手！

【展覽】

名稱｜記憶中的畫格世界─漫畫在臺灣特展

時間｜ 2022/04/23（六）- 2022/10/10（一）

地點｜國立臺灣歷史博物館-展示教育大樓4樓第3特展室（臺南市安南區長和路一段250號）

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你是否曾偷偷躲在被窩裡看漫畫？或是拿去學校與同學分享卻不幸被沒收？

漫畫帶給我們的不僅是共同回憶，也是我們認識世界的來源，形塑了人們的意識形態，也反映了每個時代的樣貌。然而，科技快速變遷、紙媒相對衰微的現下，許多人的漫畫記憶正逐漸凋零。我們希望透過博物館為人們保存這些記憶中的畫格世界，展現更多漫畫不同的樣貌與可能性，讓漫畫持續滋潤臺灣的文化創作環境。

此展覽以漫畫記憶出發，追尋不同世代臺灣人與漫畫相關的記憶片段，期待召喚人們的漫畫回憶、了解漫畫的特質與樂趣，並且發掘漫畫在我們記憶中的位置。

名稱｜台視60週年特展《陪伴您一甲子的電視台》

時間｜ 2022/04/28（四）- 2022/05/02（一）

地點｜松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

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臺灣第一家電視台，台視今年喜迎60週年。

《陪伴您一甲子的電視台》特展主視覺以台視第一台電視機原型做發想，將電視螢幕中保留有著時代回憶的彩色測試訊號，用新潮活潑的橘紅、鮮藍、桃紅等色透過普普式的風格，召喚出屬於電視時代的感受與回憶。

特展內容不僅傳播正向教育意義，更呈現臺灣第一家電視公司始終陪伴觀眾，一起凝聚屬於臺灣人無可取代的共同記憶，許多具時代意義的臺灣電視文物都將首次展出，同時也將邀請台視新聞、戲劇及綜藝頗具代表性的人物，與觀眾朋友面對面交流。

名稱｜照化入鏡：柯錫杰心世界

時間｜ 2022/04/02（一）- 2022/09/11（日）

地點｜臺南市美術館（臺南市中西區南門路 37 號）

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臺南市美術館本次策劃「照化入鏡：柯錫杰心世界」，為柯錫杰首次於家鄉臺南舉辦的大型個展。

本展以其攝影脈絡出發，並以各時期之攝影詮釋方式來呈現其風格建構與面貌。本展子題 「自銀鹽出發」、「定影」、「心象」、「時空顯影」，涵蓋了早期創作的起點、個人風格的建立、精準的人物攝影，亦展出柯錫杰創作生涯最知名的浪遊歐洲與北非所拍攝的經典系列與轉染法攝影。

除作品外，本展也呈現柯錫杰創作以來所累積的各類型底片印樣、生活照、文件、相機等文件物品，讓觀者在了解藝術家創作脈絡之外，亦能藉此想像藝術家的創作過程與生活樣貌。

名稱｜金馬賓館當代美術館年度計畫《有光的地方》

時間｜ 2022/04/15（五）- 2023/01/01（日）

地點｜金馬賓館當代美術館2F（高雄市鼓山區鼓山一路111號）

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金馬賓館當代美術館年度計畫《有光的地方》以藝術家邵永添、邵雅曼的作品為主軸，三段式地與音樂製作人陳建騏、味覺藝術家江振誠、廣瀨晉平，以及聲響音樂家劉芳一，進行一趟探索感知的奇幻旅程。

「您心中的那一道光，是什麼呢？世界上有很多奇妙的際遇，是未曾經歷過就無法感知它的存在。只有仰望深邃的黑夜，才能尋得最閃亮的星星。」展覽源起於面對萬物無常依然有自信在過程中截取正面訊息的心念，一道巨大的黃色光芒，恰如其分地平衡了兩位風格迥異的創作者，以玄關為中心，分界左側的白晝與右側的夜晚。「白晝與夜晚同時並存，它暗示著世界不斷地轉動、向前。」這一道光亦如邵永添創作的色彩斑斕；亦如邵雅曼的作品柔和深邃。

名稱｜【NEXEN 時間之血】平行宇宙系列——最終章