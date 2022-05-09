除了作為導航的工具，GPS如何幫助科學家觀測地球的水文循環？
我們想讓你知道的是
GPS已經普及，卻很少人知道，它的訊號還有一項不在計畫之中的用途──除了提供位置的訊息，GPS訊號也可以用來收集關於地球水文循環的資訊：它們能區分地表是乾的或濕的、有多少水包含在土壤與植被裡，以及地面上有多少雪。
文：Clara Chew
譯：張鳳吟
問路的日子已經過去了！現在，任何人有智慧型手機都可以快速找到最鄰近的咖啡廳、最靠近的加油站或出城最快速的路線。跑者保持或不保持步伐，他們都能知道自己已經走了多遠（或多少），這要感謝他們的GPS手錶。全球定位系統（global positioning system, GPS） 的使用變得如此無所不在，以致有些研究人員擔心人類因此失去他們對方向的感知。
儘管GPS已經普及，卻很少人知道，它的訊號還有一項不在計畫之中的用途——除了提供位置的訊息，GPS訊號也可以用來收集關於地球水文循環的資訊：它們能區分地表是乾的或濕的、有多少水包含在土壤與植被裡，以及地面上有多少雪。
雖然GPS衛星首次於1970年代晚期發射，但直到1990年代中期，人們才開始探索它們作為遙感探測（remote sensing）工具的使用。此後，多個地面與飛機實驗已證明傳輸的GPS訊號，對許多地球物理的變數敏感，例如近地表土壤濕度、雪的深度、洪水淹沒範圍、海冰密集度（sea-ice concentration），以及海表風（ocean-surface winds）。現在研究人員將他們的努力，擴展到研究衛星所紀錄的GPS訊號如何革新遙感探測。
垃圾或寶藏？
地球表面瀰漫著GPS訊號，有一些會直接被位於手機與手錶內的接收器攔截，而其它則在被接收器接收前，會先在地面、建築或鄰近的任何物體反彈。這些經過地面反射（或多路徑multipath）的訊號通常是個麻煩，它們在定位估計時會造成誤差與雜訊，是GPS在擁有許多大建築的城市中，較不可靠的部分原因。許多GPS接收器有特別的演算法來抑制那些多路徑訊號，而且GPS天線本身可被設計來阻隔它們。
然而，多路徑訊號仍會悄悄潛入。在2008年，科羅拉多大學研究人員正研究如何抑制GPS天線與接收器中的多路徑訊號。他們的研究針對如圖1所顯示的裝置，這是設計來監測構造板塊（tectonic plates）的移動，而天線被金屬環圍繞，能在物理上阻隔多路徑訊號。但一些多路徑訊號依舊會在數據中出現。此外，這些訊號似乎強度以某些規律變化，特別是對於那些遠離造成明顯反射的建物結構，位在田野與牧場中的接收器。
當研究人員聯繫大學裡的水文學家時，他辨認出多路徑訊號的變化看起來很怪異，像是土壤濕度的時間序列：在暴風雨期間及過後不久，訊號會規律而可預測的增加，隨後慢慢下降，對應土壤正在變乾。
科羅拉多研究團隊開始調查，是否地面反射訊號能夠用來推斷土壤的含水量，他們的目標是將GPS天線有效的用作土壤感測器，這也許能幫助監測乾旱，並驗證土壤濕度監測衛星取得之數據。然而這項任務，並不是直接將多路徑訊號對應土壤濕度的觀測這麼簡單。訊號在時間上具有季節性，這同時顯示地面反射的GPS訊號，也有可能是被地表覆蓋植被裡的水分所反射。
透過結合數值模型與上百個田野樣本的分析，科羅拉多團隊成功得到一個能估計大地GPS天線附近土壤濕度的演算法。有超過1000個天線，分布在美國西部與阿拉斯加，作為板塊邊界觀測站（Plate Boundary Observatory） 網路的一部分（由美國科學基金會NSF資助）。團隊利用此網路中的數百個天線，得到土壤濕度的數據，解析度達到約一個足球場面積的大小。其成果成為一個GPS土壤濕度感測器的新陣列――全世界最大的這類型網路之一（ref. 1）。
不同類型的雷達
回頭來看，GPS訊號對土壤中的水分敏感，應該不令人如此驚訝，畢竟，微波雷達多年來一直用在偵測土壤濕度與地表水的變化。而GPS正是一種微波雷達系統，儘管有著不同的散射幾何。在傳統的雷達中，發射器與接收器都位在同一個平台，意味著發射器送出一個訊號，接收器在訊號被彈回平台後紀錄它。然而，GPS衛星只有一個發射器，沒有接收器，接受器通常位於手機、塔上或飛機裡。
雖然散射幾何是不同的，GPS訊號行為，非常像是頻率位於1-2 GHz範圍內，L波段的微波訊號。它們對於土壤裡與地表上的水敏感，這是因為乾燥和飽和土壤的介電常數有很大的差距，類似大的介電常數差異亦存在於飽和土壤與水之間。較濕的土壤擁有較高的介電常數，導致地表對入射的GPS訊號反射更強。
在地面的系統中，地表反射訊號與GPS衛星直射到天線的直接訊號干涉，干涉程度取決於兩個訊號行經的光程差以及反射表面的性質。透過測量相對於裸露乾燥參考狀態的干涉圖形之頻率、相位或振幅的變化，人們可推論出地表中的改變，無論是來自土壤濕度、植被或是雪。
GPS訊號在許多方面對遙測地球的水文循環是理想的，因為圓偏振L波段的訊號不受雲量或陽光的影響，無論一天裡什麼時間或大氣狀況如何，它們都能看到地表。此外，L波段訊號的波長――在GPS的例子是19或24公分――和其它微波頻率（如C或X波段）相比，是相對長的。這很重要，因為波長直接和訊號能穿過多少植被成正比。較長的波長更能感測到覆蓋物（canopy）底下的表面狀況。
Tags：
孵化大團各憑本事，多元樣貌的高雄音樂展演空間
我們想讓你知道的是
「Live House」乘載著許多音樂產業的重要文化。本篇採訪岩石空間、百樂門酒館、洛克音樂及藍色狂想等長期駐紮在高雄的展演空間；透過經營者親口分享，讓我們一睹高雄多變且元素豐沛的音樂文化。
表演者、觀眾、經營者都是Live House中成就完整表演不可或缺的一塊。表演者的感染力，聽眾的互動，特定如Mush Pit等聆聽回饋，構築了整個空間特殊的氛圍，形成重要的音景。
除了看表演，創作者從Live Houe累積實力，聽眾能在場域中找到同好，發掘更多自己喜歡的音樂，甚至和喜歡的創作者交流。有趣的是，經營者經常是許多音樂人的孵化器；這些都是Live House帶給音樂產業非常重要的意義。
高雄Live House樣貌多元，受眾分流互利共生
紀老師是高雄知名樂手，也有爵士樂團「Super Band」。注意到國外總是有Live Band餐廳可以讓樂手有固定演出的平台，喜歡音樂的人也有地方可以享受美食和音樂，但台灣並沒有這樣的文化，所以和哥哥一起打造了全台灣第一間Live Band餐廳「藍色狂想」。
一開始是在林泉街的小空間，但為了讓樂迷有更舒適的聆聽環境，樂手也能盡情表演，於是紀老闆又尋到現在五福路這個店址，盛大開張了「藍色狂想」Live Band餐廳。後來竟帶起全台經營Live Band餐廳風潮，藍色狂想也曾經開到四家分店，身為樂手的紀老師，跨足經營如此成功。紀老闆說：「就是每個環節都要用心。」
紀老師對細節十分用心，總在會後跟樂手討論如何讓表演更加精采，也會不斷優化舞台的佈置，讓在藍色狂想看表演真的很有感覺。
並且從家具的挑選、牆壁的手繪和餐點都有要求監督。「許多人都知道這裡有很好的表演，但沒注意到藍色狂想的食物也是非常好吃。」紀老師哈哈大笑的說。
同樣營運有道的洛克音樂，老闆洛克頗通品牌建立。以洛克為名分別成立了樂團、樂器行以及音樂空間，多角化發展且都營運得宜。這是因為本身已經在義大世界行銷部習得一身功夫：「我媽跟我說，做任何事情前，都要先顧好肚子。」依教奉行的洛克，遂能藉由音樂過著自己想要的生活。
相對於產業新秀洛克，岩石空間的二中就是高雄音樂空間的重要啟蒙者。高雄重要音樂空間幾乎都由他所推動，從ATT、Join us、客廳到岩石都有他的身影，從20幾年大環境對Live House極度不友善就耕耘至今。對於為何願意持續付出，二中老師笑著說：「我只是覺得有事情沒做完。」
百樂門酒館的阿昌自己有個一點生台語樂團，從表演到空間老闆，阿昌說確實要費盡很多心思，但就是因為從事的是自己喜歡的產業，所以遇到創業的困難就更願意去承擔跟突破。好比2021年的三級警戒，餐廳酒館生意蕭條叫苦連天的時機，反而是阿昌重新觀察自己生活的機會。
「開店之後生活會變得很制式，每天就事開門營業打烊關門，其實不知道自己在幹嘛。疫情不能營業，反而能好好看看自己的生活，並思考還能做甚麼。有一種找回初心的感覺。」
搖擺的藍色狂想，生猛的百樂門，嬉皮的烏托邦岩石以及輕鬆的洛克音樂。迥異的風格讓他們在營利上並不互相衝突，因為表演者會選擇適合自己調性的空間演出，所以受眾並不牴觸。相反的，音樂空間的多元性會讓觀眾更願意走入場館，對大環境的成長更有所助益。
不會離開高雄追求夢想，因為我的夢想就是讓高雄被看見
資源北重南輕是事實。即使如此，所有的經營者都未曾想去過北部發展。「因為高雄實在是太爽了。」阿昌大笑著說。
步調輕鬆、陽光普照，是所有經營者對高雄的感受。他們都成功在高雄活出自己，過著喜歡的生活，因此並不需要去北部爭取甚麼。不僅音樂空間，洛克更經營直播平台，代理超過50位直播主，其中多數以音樂創作為主。線上線下都不斷增加讓新興創作者被看見的機會。
作為Live Band餐廳火車頭的藍色狂想，除了不斷邀請許多北部樂手南下演出，讓高雄聽眾有更多聆聽選擇。更是用心培育爵士樂手，除了會和樂手們討論每次表演如何更進步，同時還會持續觀察如何讓樂手有更好的表演體驗。例如爵士鼓前面的風鈴，就是偶然發現開演前先刷過風鈴的聲音，很能帶動觀眾的情緒，而特意裝設的。
20年前就從新竹來的的二中，提到高雄並沒有現在這麼發達，但有一種歡迎各種事情發生的活力。「就覺得，我想做的事情都可以在這裡做。」二中就定居了下來，陸續經營了音樂行、錄音室到今天的音樂空間，甚至還在籌備未來的木箱鼓教學。在高雄開展著更多可能。
關於高雄的未來想像，阿昌說：「這不是我能掌握的。場館該做的就是服務樂手、服務聽眾。」阿昌分析道：「有些樂團會想把創作、行銷、包裝都攬在自己身上，反而顧此失彼。其實音樂產業應該要像個同心圓一樣，以樂手為核心，各個職位在正確的位置上一起運作。而場館就是當一個好的平台，去了解觀眾和樂手的喜好，然後提供。」
在音樂產業上能見度低於北部，二中的觀察是出自於創作者心態。「高雄從過去到未來，有才華的人真的很多，完全不輸其他地方。問題在於高雄樂團比較專注在把音樂做好，忽略了行銷宣傳。」所以除了音樂空間，二中老師也是錄音師，許多知名樂團如糜先生、Leo王第一張作品都是從他手上誕生。「我的原則就是做別人不要做的事。」高雄從不缺乏優秀的表演者，因此比起創作，二中老師給自己的定位就是藉由錄音、Live House讓這些才氣縱橫的創作者能多被看見、聽見。
高雄流行音樂中心出現，期盼共構音樂產業
同時是高雄的董事的紀老闆，當然會希望高流用音樂來豐富市民的生活。「奉獻自己在音樂空間的經驗，來回饋給大家，這是當然的了。」而洛克就住在愛河邊，看著高流從無到動工，從鷹架搭建到現在開幕營運。「身為高雄人當然對高流有期待。高流蓋的這麼漂亮，希望能讓市民們更有意願走進音樂空間。」
高流的LIVE WAREHOUSE在岩石附近，小庫的容納人數也接近，二中提到自己需要在營運上更有特色來迎戰。但其實空間風格迥異，牴觸範圍也不大。若是高流能讓高雄音樂的娛樂習慣建立，對大環境反而是件好事。
各有特色的Live House，加上能容納約六千人的海音館，如今高雄的場館產業可說非常完整。阿昌認為高流背負著讓市民更加了解音樂產業的任務。「其實高雄每天都有很多很棒的活動在發生。但高雄市民在音樂娛樂習慣還在發展，因此有高雄市民不一定能接收甚至接受這些活動。」另外，人才的培育也會是高雄另一個支線任務。「音樂產業不是只有歌手，其實現在樂團也會有自己的燈光師、錄音師。」產業人才如果足用充沛，產業也能更穩健，其實也能讓消費者的接受度更高。
呈現音樂產業的多元，及人才培育，是經營者以自身觀察出發，期盼高流能以大型場館的位置執行的任務。也期盼大型流行音樂中心的道來，能夠活絡音樂和高雄在地的關係，讓高雄充沛的流行音樂能量，真正融入市民的生活。
看更多《高流WAVES》報導：https://kmc-waves.tw/home.php
本文由「高雄流行音樂中心」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。