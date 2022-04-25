「北區服務處」成為士林北投初選交鋒話題，焦糖想吸收藍白黃仇恨值為何讓民進黨支持者反感？

文：蔡雅晴

民進黨在士林、北投區議員的初選八選五，除了現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，新人有湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚、英系陳嘉行、紀政姪子紀建漢、在地里長許智全等，戰況意外激烈。

民進黨現任三位議員鍾珮玲、陳慈慧、林世宗的地盤劃分明顯，上次初選民調第一名的林世宗，在石牌天母地區組織實力雄厚，唯一政見「垃圾袋免費」家喻戶曉，這次沒有初選掃街的清新操作，志工電話拜票訓練有素。綠色友誼連線力挺鍾珮玲，在後港葫蘆堵地區結合海光宮信仰，而陳慈慧擁有地方人際網絡優勢，社子地區瀰漫人情，地方經營扎根嚴謹。

從選票分布來看，歷經「韓流」襲擊的士林北投選區，民進黨有三位落選頭等級的候選人，各自擁有1萬2到1萬1的得票，分別是陳賢蔚、謝維洲、王威中，就剛好分佔落選一二三名。這次民進黨僅僅需要出線五人，將近三萬五千多票分給兩位新人，綠營在本區仍大有可為。

民進黨士林北投「北區服務處」的悠久歷史

從名人推薦來看，上屆後港的紀建安沒選上，這次換成紀建漢參選，唯一不變的就是「紀政的姪子」，口號歷久彌新。許多選民不解「紀政的姪子」代表什麼呢？不太懂主打這個口號是要告訴選民，他的優勢在哪裡呢？很多選民在酸這個現象，不過政治人物不怕被討厭，只怕被忘記。

說到名人推薦不能不談謝長廷，士林北投在地人都知道有個「北區服務處」，這個「北區服務處」被形容為「天下第一服務處」，因為這是全台灣最早提供義務律師諮詢的服務，服務案件無數。而且在還沒有政治獻金法前，就以小額定期捐款，公開透明做政治後援。

這是個充滿理想與感情的地方，培養年輕政治新秀，長期靠著理念相同的一群人共同經營著，香火傳承幾無中斷，而且散佈於政壇或其他領域，從謝長廷到卓榮泰、高建智、鄭運鵬、姚文智、莊瑞雄、謝維洲、一直到現在的林延鳳。

對於許多新人來說，資源及地方組織都不比現任議員，為了節省經費，就得靠網路空戰的方式來打知名度，希望讓選民認識，拉近與選民距離，這就不難理解為何「焦糖」陳嘉行要這麼大陣仗，想著只要把林延鳳的「北區服務處」光環搶走，因為有的是機會，還是很大的機會。

「北區服務處」成為士林北投初選交鋒的話題，焦糖在臉書向民進黨謝系前立委謝欣霓嗆聲：「詠（湧）言會退租後我就來承租」。引發黨內各方譁然，前立委謝欣霓臉書發文批評陳嘉行：「只是個議員初選而已，說話就這麼囂張。等他拿到政治位子後，絕對不可能謙虛的服務選民。年輕人參政，怎麼會變成這樣呢？」

吸收仇恨值的戰術，不等於就該攻擊同黨候選人

焦糖的定位，對於士林北投的民進黨支持者，無論是深綠、淺綠應該都會覺得欠一味。之前跟媒體放話，說黨內有人出錢要他不要選，這種說法就已經傷害黨內同志，後來到案又說沒這回事，但是黨的形象已經被傷害了。

其實參選人還是腳踏實地，政治工作與服務都沒有歷練過，講話這麼靠勢又囂張。「北區服務處」的民主傳承是有故事有歷史，焦糖這種嗆法只會激怒惹毛所有曾經待過謝系的支持者，及對於「北區服務處」有歷史情感的民主前輩，嗆「北區服務處」這個議題更讓民進黨支持者氣到發抖。

要在這選區用民進黨參選的人居然不了解，選民會用初選民調來撥亂反正。

近一步來看，焦糖比許多選民想像中的還要激進，然而近來除了替藝人徐小可緩頰外，英系大將集體在福星宮大陣仗壓境時，卻只吸引了不到百人的好奇民眾圍觀。焦糖想講一些冠冕堂皇的好聽話，更想吸收藍白黃的仇恨值，那對初選聲量可能有幫助，但他卻把箭頭指向同黨候選人，不斷出征。焦糖很努力，但是別人也沒有不努力，而且其他新人的努力還很有感。

有人只想活在雲端賺取名聲，但選民理當更欣賞袖子捲起來做實事的候選人，而非嘴巴喊著正義的網紅。不適任的人選，在初選就會被淘汰，這就是民進黨內的草根民主。

在有限的初選時間內，參選人不該浪費時間跟焦糖唇槍舌戰，多提出政見建設選區才是真理。士林北投這次沒有超級吸票機，許多選民願意給年輕人一個機會，不管是捲土重來的陳賢蔚，或是有「北區服務處」的加持的林延鳳，都可以為台灣的地方政治注入新活水。但，估計那不會是捲起黨內風暴的焦糖現象。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航