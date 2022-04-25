DAWHO升息理財之夜：專家教你如何聰明買房、智慧理財抗通膨

繼2021 關鍵評論網與永豐銀行舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」線上直播活動後，迴響不斷，今(2022年)4月8日再度攜手共同舉辦線上直播活動「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」，並與法國品牌BLVCK合作，展現極黑空間的質感美學。活動再次邀請到甜美的吳怡霈擔綱主持，與樂居網營運長Ken、存股達人大俠武林，教民眾如何聰明買房、智慧理財抗通膨，輕鬆累積資產，邁向財富自由人生。

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Photo Credit：BLVCK 由左至右分別為樂居營運長 黃懷德 Ken、主持人 吳怡霈、存股達人 大俠武林、BLVCK 亞太區總代理 Kai

抗通膨買房就對了？從股匯市、全球局勢看房價

今年央行啟動睽違10年的首次升息循環，升息1碼（0.25個百分點），政策利率調高到1.375%，Ken指出，對購屋族來說，除了貸款負擔變重以外，「其實升息是個訊號，代表房市是好的。」

Photo Credit：樂居

政府為抑制景氣過熱而祭出收緊貨幣政策手段，反映現下市場景氣很好，而房市跟隨著市場基本面，房價才會不斷跟著漲，同時間缺工、缺料的問題短時間內無法解決，再加上政府開始打房，大家才會開始擔心現在的時機點是否還適合進場。

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Ken進一步解釋，政府打房不是要讓房價崩盤，而是要讓漲幅趨緩，「通常政策出來時已是房價末升段，會有遞延效果，房價漲幅開始趨緩，資金不足的投資客可能會在這時點選擇出場。」Ken說明，雖然房屋貸款壓力會增加，但當通膨大於房貸利率時，折現利差越大、貸款期間越長，這筆貸款的現值越低，等於用未來便宜的錢提前使用現在的房子。尤其房地產是實質資產，當通貨膨脹持續發生，未來購買力下降，錢會變得越來越薄，相對的房屋也會因為通膨而漲價，進而發揮抵禦通膨作用。

大俠武林建議，房貸族最好先算出未來每個月還款的現金流，以及隨著貸款時間、成數、寬限期的差異，因為房價增漲並不會影響到還款金額，只有利率才會影響，只要提早卡位黃金地段的好房屋，就能讓通膨減低債務成本。

Photo Credit：樂居

若是在30年還款期限下，升息一碼對房貸的影響，每個月差額為多新臺幣1,193元。購屋族若想知道未來可能會負擔的貸款金額，也可運用「樂居網」與永豐銀行合作的房貸試算功能，只要在「樂居網」首頁鍵入社區名稱，就能看見對應社區介紹，利用實價登錄中位數算出相對應在寬限期前與後的還款金額。

樂居營運長 黃懷德Ken

Ken提醒，購屋族買房前要注意房屋的售出可能性，像是該地區的屋型需求、使用坪數大小以及區位，才不會在未來難以轉手。對自住方來說，因為居住時間長，隨時都是進場買點，必須選擇好的區位、好的商品，看到合理的行情價就可以出手；對投資客來說，要考慮的則是出租收益是否足夠負擔房貸、產生現金流，以及是否能買在相對便宜的價位。

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買房、儲蓄險、黃金？到底通膨時代怎麼理財？

至於升息對股市的影響，大俠武林認為是「短期震盪，長期看漲」。投資人的恐慌多半是來自於不瞭解政策以及對自己手上的股票不熟悉，他以2013年的縮減購債舉例，升息縮債的議題短期有震盪，但長期來看在效率經濟體下仍然是不斷看漲。尤其，聯準會將通膨長期均值維持 2.0%，只要這個原因存在，那麼好的資產價格永遠會在震盪中走出多頭格局。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio

「千萬不要等到漲完才考慮進場，到時又會開始震盪，應該要學會反過來做，把現金閒錢轉換成資產，維持實質購買力。」大俠武林提醒，股市震盪時永遠是最好進場點，閒錢就是「不知道拿來幹嘛的錢」，個人戶頭只需要留下一年生活費，剩下的錢投入績優股以及長期績效好的ETF；並將平時資金預留在DAWHO數位帳戶，可享50萬元內活儲利率1.1%、大戶等級每月跨行提款或轉帳共20次免手續費。

Photo Credit：BLVCK 樂居營運長 黃懷德 Ken（左）、存股達人 大俠武林（右）

若想做好對抗通膨的理財準備，首先要投資自己，提升自我市場競爭力，再來做好投資，以小額、定期定額為主，挑選每股盈餘累積優於去年同期、月營收連續3個月成長、月營收創歷史新高、10年穩健配息的股票，最後一定要確保是以閒錢投資。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio

大俠武林說，大家不需太快放棄買房夢想，「買房的計畫就是用數十年來佈局放在績優股或是績效好的ETF上，拉長數年自然就能更輕鬆達成市值成長，做專注本業努力加薪跟務實投資，持續放大自己的頭期款實質購買力。」只要持之以恆以閒錢投資、複利滾利，絕對可以做得到。

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你不能不知道的BLVCK黑魂魅力

BLVCK是來自法國的黑魂品牌， 2020年進駐台灣後就受到廣大討論與歡迎，2021年於台北信義遠百A13開設全球首間旗艦店，商品從服飾、傢俱、香檳，媲美高級冰淇淋等級的最新商品「闇黑玫瑰巧克力」冰淇淋，都受到網路爭先討論，百萬以上Instagram粉絲帳號追蹤數，吹起全球黑魂浪潮。 本次直播是台灣金融首次跨界與時尚品牌合作，BLVCK亞太區總代理KAI表示「BLVCK接受任何跨界的可能性，這次與永豐DAWHO合作是一個很好的開始，將金融的資訊傳遞給品牌的粉絲，用投資的角度看時尚品牌，為金融及時尚帶出一個更高的視野！」 近期BLVCK跨足元宇宙，由BLVCK 創辦人兼設計師 Julian O’hayon 親自打造全球限量9,999個BLVCK Genesis，以BLVCK虛擬人像作為遊戲角色，尚未發售即受到全球注目，名人及粉絲爭相加入白名單（品牌稱BLVCKLIST），將締創元宇宙新紀錄。 BLVCK & WHTE A13全球首間實體旗艦店

地點：信義遠百A13

地址：台北市信義區松仁路58號2樓

營業時間：週日至週四11:00～21:30週五、六 11:00～22:00

BLVCK官網：https://tw.blvck.com/

Photo Credit：BLVCK 永豐DAWHO x BLVCK 聯名黑虎