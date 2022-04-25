金山區公所小編過勞死，新北市府稱「自願加班」拒國賠，王婉諭：這種說法無論是誰都難以接受

新北市金山區公所新媒體組長陳嘉緯猝死家中，後續被認定長期加班過勞死；家屬提國賠申請，不過新北市府審議認為陳嘉緯是「自願加班」，決議拒絕賠償。陳嘉緯父親陳國煌對此表示「不接受」，將提國賠訴訟。今（25）日，立委王婉諭偕同陳嘉緯的父親、委任律師等召開記者會，表示「自願加班」難以接受，監察院的調查報告就曾糾正金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員；質疑新北市政府把加班的人當成做功德。

金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯。新北市金山區公所經營社群臉書（Facebook）小編陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，過世時29歲。他擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室職員經營社群。

為什麼新北市政府拒絕國賠？

新北市政府法制局指出，據公所提供差勤紀錄顯示，陳嘉緯提出每個月70個小時的專案加班申請，其加班申請符合市府教職員工出差加班應行注意事項。而死亡前2個月（即2020年6月及7月）加班時數分別為124小時、84小時乃是公所基於體恤死者，事後追認始超過專案加班時數70個小時。

法制局表示，國賠會查證，專案加班陳嘉緯提出申請，且公所應監察院調查所需，事後調閱陳嘉緯電腦資料發現，陳嘉緯是自願加班處理事情，非金山區公所主管強迫要求加班。因此不存在《國家賠償法》第2條第2項公務員行使公權力的情形，所以不成立國賠責任。

律師：法制局對於「強迫」加班認定太狹隘

家屬委任律師關治維律師表示，針對「自願加班」說法，新北市法制局對於「強迫」的認定過於狹隘，似乎必須要經過主管強制指示或威脅才算是強迫。實際上，約聘僱人員的身分不被保障，期間屆滿即解聘僱，陳嘉緯為了繼續任職，只能戰戰兢兢的超時、超負荷工作。

若非留用的壓力，陳嘉緯怎會願意長期過勞犧牲自己的健康最終不幸死亡呢？況且陳嘉緯有許多加班紀錄是陪同區長跑行程並擔任紀錄，是受長官指示而出勤加班，為能繼續保住工作嘉緯又怎可能拒絕長官的工作要求呢？法制局的說明顯然不合乎一般社會經驗與常理。

王婉諭則表示，對於「自願加班」這樣的說法，無論是誰都難以接受。在監察院的調查報告中明確指出，陳嘉緯在過世前一個月，加班時數超過100小時；過世前半年，每月平均加班時數也超過80小時，成為公所加班時數最高的員工。

監察院去年8月調查，陳嘉緯去年8月4日猝死過世前1個月，加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時數均超過80小時。經新北市專案審查小組認定陳嘉緯因公死亡，再經勞動部勞工保險局及專業醫師審認符合「職業上的工作負荷」造成心臟疾病促發或明顯惡化，是具有相當因果關係的職業病。 監院認為陳嘉緯遭主管濫用淪為血汗小編，長期處於超時工作又因公所未善盡雇主職業安全防護義務，導致因公過勞猝死糾正金山區公所，並要求新北市政府議處相關失職人員。

王婉諭更進一步指出，陳嘉緯是約聘人員，在金山區公所受僱3年內歷經4次調動、5次職務轉換，甚至被要求擔任主管職的新媒體小組長，明顯與他的職級與待遇不符。然而新北市政府卻說因陳嘉緯上班時間有從事非公務性質的工作，認定陳嘉緯是「自願加班」而拒絕國賠申請。王婉諭痛批，「難道整個新北市政府都是用『做功德』看待這些加班人員嗎？」

台灣公務革新力量聯盟顧問朱智宇表示，他對「自願加班」的說法感到匪夷所思指出，因為新北市政府當年就由法制局召開會議認定陳嘉緯是因公死亡，監察院也做出過勞的調查報告。朱智宇說，行政院及考試院應該要針對約聘僱人員進行法律的保障，透過陳嘉緯事件，整個行政部門應該檢討在約聘雇人員勞動權益保障「三不管地帶」，是不是應該要有主管機關。

時代力量桃園市中壢區議員候選人林佳瑋則說，約聘雇人員雖不適用《勞基法》，但不代表長官可以讓他無限制的加班。讓人更痛心的是，陳嘉緯的工作內容，都是為了成就長官的政績表現，鞠躬盡瘁最後卻落得「都他自願加班」。

律師：金山區公所完全不願和家屬協商就直接拒賠，將提訴訟

家屬委任律師黃志國律師表示，本件的國賠聲請案是在今年1月12日遞狀，依照《國家賠償法》規定，機關「應即」與請求權人協議，30天內不開始協議，或開始協議後60天內無法達成共識，可直接提起國家賠償訴訟；然而金山區公30天內沒與陳爸爸、陳媽媽聯絡協調時間，到3月中旬滿60天，區公所也沒有任何開啟協商程序的動作。

黃志國表示，當時律師有和家屬討論是不是要直接提起訴訟，家屬希望至少有個碰面協商的機會，所以在3月中時並沒有提告。沒想到在4月20號家屬收到拒絕賠償的通知。黃志國表示，金山區公所處理方式太粗糙，不給家屬任何協調的機會，3個月的時間過去，拒絕賠償理由書才短短3頁；後續將會提起國賠訴訟保障家屬權益。

陳嘉緯的父親悲痛表示，如果不是嘉緯的認真，金山區的粉絲專頁不可能會是新北市29區中的第一名。後來新任的金山區公所廖區長因初來乍到不熟悉地方，所以嘉緯才來協助，今天他卻對嘉緯這樣的不公，實在感到非常難過。

陳嘉緯的父親今年1月間在律師陪同下，到金山區公所遞送國家賠償申請書，求償新台幣836萬2739元。

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核稿編輯：翁世航