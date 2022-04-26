很多人比羅智強更有資格說「魚死網破」，到頭來誰大氣、誰小氣？

羅智強引述媒體報導〈失望透頂！朱立倫盼羅智強與陳玉珍一樣大氣：不必把矛頭指向國民黨〉，在臉書對朱立倫開砲。

羅智強質問朱主席：

「還要怎樣才叫大器？我沒有把矛頭對準國民黨......當朱立倫主席先拿起刀子一把插羅智強的心臓，我負傷喊痛。朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨。請問朱主席這樣公道嗎？」

最後，還hashtag「做人留一線，趕盡莫殺絶」。羅並連三次在自己臉書留言，批朱窮追猛打、殺羅、「被你氣到生病，可以厚道一點？」

我很驚訝！這不是一般政治人物的慣用語。羅幾乎暴走，居然還有政客去火上澆油。

我仔細聽了朱立倫24日受訪2分38秒的內容。

媒體問，「羅智強說他對黨失望透頂，認為沒有給資源，地方擔心沒辦法選出民調最高的候選人」。朱立倫回應時完全沒有提到「羅智強」三個字，但以國民黨上週提名金門縣長楊鎮浯為例，強調國民黨現在最需要的就是團結，稱讚陳玉珍「大氣」，不但會輔選楊鎮浯，還要全台走透透。

朱立倫在政治上冷處理羅智強

媒體問羅智強、朱立倫答陳玉珍，這個跟朱立倫指著羅智強鼻子罵是不一樣的。羅卻引述「過度簡化」的媒體標題大發雷霆。

羅智強該不該生氣，該不該生這麼大的氣，自有他的政治考量。但是政治應該要看本質而不是檯面。

國民黨沒收六都初選，由黨主席決定徵召人選，不要忘了，六都以外的縣市不在此列。換言之，以陳玉珍的全國知名度，民調絕對不輸楊鎮浯，陳玉珍比羅智強更有理由「魚死網破」。因為在國民黨金門初選勝出，極可能當選金門縣長。

若陳玉珍強出頭、硬爭、硬拚初選第一，正當性絕對比羅智強還高，結果絕對令朱立倫更頭痛。一旦陳玉珍打破「現任優先」的慣例，國民黨所有爭取連任縣市長的布局，一定會天下大亂，造成難以想像的蝴蝶效應、連鎖效應。陳玉珍願意退讓、支持楊鎮浯，當然很了不起。政治上，合理推論下一任金門縣長就是陳玉珍了？這只是合理推論，沒有落袋為安、四年後的事情，還是有很大的變數。陳玉珍當然做了相當大的政治犧牲。

但是陳玉珍沒有敲鑼打鼓、含淚或含恨退選。她如常出席黨中央提名楊鎮浯的記者會，幾乎看不出情緒，和朱立倫、楊鎮浯手拉手象徵團結。因為陳幫朱、楊拚下這一席，就離自己下一任縣長寶座更進一步。這是合理的政治布局、推敲與政治判斷。

Photo Credit: 中央社 國民黨通過提名金門縣長楊鎮浯（左）競選連任，立委陳玉珍（右）也表達力挺。

很多人比羅智強還有資格說「魚死網破」

我再舉一個例子。民進黨立委何欣純日前才大動作召開記者會，表態爭取參選台中市長。

民進黨選對會24日卻一致同意，徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長候選人。何欣純第一時間感謝總統蔡英文與選對會，相信蔡其昌年底一定能贏回台中，重返執政，同時帶領民進黨議會過半。這當然是客套話，何欣純心中不可能沒有怨、沒有恨。但是尊重黨主席的徵召權以及祝福對手，也是最基本的民主風度和政治高度。

沒有這一局，還是要有下一局。

依照羅智強的邏輯，何欣純更應該破口大罵：「蔡英文你當我什麼？我才表態，你就立刻挑了蔡其昌。等著魚死網破吧！」然後一堆跟小英、選對會有恩怨的人、落選者出來群起圍攻，大鬧天庭？當然不可能。因為政治雖然醜陋、骯髒，但是也有它運行的邏輯跟道理。從這些例子看，朱立倫跟羅智強之爭，誰對誰錯、孰輕孰重，再清楚不過了。

這就是政治，這就是人生。人在江湖，該演的還是要演。羅智強的心臟有沒有被朱立倫刺穿，我不知道。但是如果這樣子都喊痛，羅的心臟未免太小顆了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航