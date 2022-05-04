《廉價日本》：崩壞的傳家寶——日本動漫創作者為何成為中國的外包廠商？

文：中藤玲（Nakafuji Rei）

崩壞的日本傳家寶——「動漫」

薪水比世界水準低，這樣會發生什麼事呢？

無法爭取到世界優秀的人才，這點在第二章已經講過了。

然而問題不僅如此。

可怕的不是搶輸人，而是「人才的出走」。

東京都町田市住宅區一棟公寓。

搭電梯上了五樓後，進入一間小房間，幾名年輕的男女拿著觸控筆，在很大的平板上畫著像是神社的圖畫。

這是一間名為Colored Pencil Animation Japan的動漫工作室。

他們正在繪製中國的《全職高手》等人氣作品。沒錯，Colored Pencil是中國重慶市動漫工作室「彩色鉛筆動漫」的日本據點，為了支援中國的動漫製作，於二○ 一八年成立。

最近像「彩色鉛筆動漫」這樣，以日本為據點雇用日本動漫創作者的中國企業變多了。

在中國， 雖然動漫深受歡迎， 但從國外來的網路影音娛樂卻必須遵守重重規範，大約從二○一八年起，對於購買日本動漫亦有所限制。因此， 為了加強自己公司的播放內容，影音公司採取的策略是自製產品，亦即「日本品質的自製化」。

彩色鉛筆動漫（Colored Pencil）是由中國網路巨頭騰訊控股旗下的閱文集團所出資。

騰訊的通訊軟體「 微信」在日本也非常有名，騰訊也是世界首屈一指的遊戲開發大廠，在國際股市的股價總值上跟GAFA並列，排入前十名。另外它也經營影音媒體平台「騰訊視頻」，發展自有的串流平台，在該平台上就播放了全職高手等動漫影片。

負責繪製的便是Colored Pencil。

也就是說，這樣的中國巨擘，在將日本的製作公司納入旗下之後，就能運用豐富的資金製作出高品質的自製影片，並在自家平台獨家播放。

中國企業之所以能夠收編日本的動漫創作者，原因在於市場的擴大把待遇提高了。

調查公司帝國數據銀行的飯島大介調查了動漫產業的動向，他認為：「對於市場不斷擴大的中國而言，他們非常渴望能找到日本的動畫業界人才。由於中國企業付得起日本年收三倍的薪資，今後日本動漫人才被中國挖角的例子會越來越多。」

事實上，Colored Pencil跟日本的製作公司，在對員工的待遇上有非常大的不同。

Colored Pencil雇用畫師為員工，新人的薪水比業界高，約十七萬五○○○日圓。通常是彈性上下班，只有忙的時候要加班，但也能夠補休，工作環境良好。另外也會提供居住及交通津貼。

Colored Pencil的執行長江口文治郎表示：「為了爭取優秀的人才，整頓漫畫家的待遇及環境是最優先的。」

工時長又低薪

這樣的背景在於日本動漫創作者的薪資過於廉價。

動漫產業雖然被稱為「日本的傳家寶」，但事實上工時長薪水又少。

一般社團法人日本動漫．演出協會（東京千代田）在二○一九年的調查中指出， 日本動漫創作者以正職身分工作的只有十四%。去除部分大規模的製作公司後，有一半以上都是簽約型式的SOHO族。

動漫創作者的平均年薪約四四○萬日圓，一個月的休息天數為五．四天。

部分調查甚至顯示新人的年收只有約一一○萬日圓。

對現在收入滿意的動漫創作者只有不到三成，有八成擔心年老後的生活，並且覺得精神負擔很重。

任職廣告公司的中山隆央熟稔動漫業界，他批評道：「換算成時薪的話，不到一○○日圓，為了生計兼職打工的人很多，動漫界是把夢想當成誘餌的剝削。」

日本的動漫創作者薪資會這麼低，是出於結構的問題。

動漫的製作方式是由出版社或電視台等多間企業出資的「製作委員會」方式來執行。

現在日本的動漫產業有一半以上的業績來自海外，而海外或周邊商品販賣等版權相關利潤，大多會進到廣告代理商或電視台這些出資的製作委員會手裡。就算作品再怎麼大賣，沒有製作委員會出資的話，原本的製作公司也拿不到這些錢。

當然在這麼多作品中想要爆紅的機率是很小的，所以製作委員會背負著較大的風險，因此出資的公司分散一點是有好處的。

然而。「以製作委員會方式製作的話，只能做出預算內的作品。周邊或音樂等等每家公司的立場都不同，大家想要達成共識會很花時間。」中山表示。

另一方面，在製作美國或中國的作品時，交涉的對象就只有一家。

為了取得良好的品質跟成品，中美在預算上當然給的很優渥。事實上Colored Pencil從美國或中國公司拿到的案子，取得的製作費用是日本動漫界的二倍。

一般社團法人日本動畫協會（東京文京）表示，日本動漫產業市場的規模已經連續十年增加，二○一九年跟二○○九年相比成長約二倍，為二兆五一一二億日圓。《鬼滅之刃》紅遍各地，電影方面則有新海誠導演的《天氣之子》票房突破一四○ 億日圓，前景一片光明。

另一方面，二○一九年動漫製作公司（二七三間）的總營業額合計為二四二七億日圓，僅占市場規模的一成。

然而製作公司拿到的錢沒有增加，經營困頓持續。日本雖然有二百七十間以上的製作公司，但依據帝國數據銀行資料顯示，經營呈現赤字的動漫製作公司在二○一八年超過三成，是過去十年來最高，破產跟解散的公司也是歷來最多。

雖然二○一九年有所改善，但某製作公司的高層主管表示：「外包單價一直調降，人手不足所以想要擴大產能也沒辦法，這樣就陷入了惡性循環。很多公司是只要有人離職就無法接案，造成經營赤字。」