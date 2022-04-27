俄羅斯反戰民眾上街抗議被捕，荒唐的是警方不知道該指控什麼罪名

文：Maria Kuznetsova

懲罰「詆毀俄羅斯武裝力量」法律生效僅一月有餘，迄今，俄羅斯國內各法院已面對300多樁起訴，並至少正式立案21件。一些訟案的被告只是呼籲和平、結束在烏克蘭的流血；在其它訟案中，被告只是以和平方式抗議了戰爭。

來自喀山（Kasan）的阿列克謝（Alexej）告知：「我工作的地方附近有一警局，我經常路過那裡。我背包上扎有一根綠絲帶，整整一個月，沒哪個警察對此表現出興趣。」應他的要求，我們這裡用的是假名。

「違法抗議行動標誌」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯各個城市裡都有活動人士開展和平行動。他們在公共場所懸掛綠絲帶，或佩戴綠絲帶以示對戰爭的無聲抗議。阿列克謝在俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山市中心被捕。他說，他背包上的綠絲帶原是支持癌病患者的標誌。不過，他不諱言，現在也用來聲援俄羅斯侵烏戰爭的反對者。

阿列克謝回憶說：「在警察局，我親歷了一個非常可笑的場面。部門負責人不斷打電話給什麼人，想搞清楚，該指控我什麼。他們先起草了一份控書，然後是第二份，接著，全部改寫。」最後，他被控「破壞公民對俄羅斯武裝部隊的信任」。控書稱，他在黑背包上繫一條綠絲帶，而這是一個不被允許的抗議行動的標誌。

街上被捕者越來越多

幾天前，扎比洛夫（Asat Zabirov）和巴德特蒂諾瓦（Rina Badertdinova）在喀山被捕。他們用反戰消息取代商店內的價格標籤，例如，在一個咖啡貨架上，迅速寫上：「俄羅斯軍隊轟炸了馬里烏波爾的藝術學校。約400人試圖從炮火中自救。」這兩人也被控「破壞對俄羅斯聯邦武裝力量的信任」。與阿列克謝一樣，他們的控案還未上庭。

喀山住民報告說，近幾天來，在街上被抓的頻率越來越高。一位未透露姓名的居民告知，他因戴藍圍巾、穿黃夾克而被攔下，就因為烏克蘭國旗是藍黃色。另一位居民說，她在公共廁所散發反戰傳單被捕。另一男子告知，自己因攜帶一束藍、黃乾花而被抓。

還有一名男子說，「戰爭開始時，我參加了一個守夜活動。兩名警察走過來跟我們談話。相互意見不同，他們也沒試圖說服我。過了幾星期，我被帶到了警察局。沒有交談。他們填了一張記錄稿，開開心心，以此得到一筆獎金。」他告知，沒有哪個警察使用「戰爭」這個字眼，而都只使用俄軍在烏克蘭「特別行動」這一說法。

搜查和刑事訴訟

在喀山，逮捕行動啟動前，警方分三波搜查記者、活動人士以及學生：3月6日、17日和25日，很多人成為警察暴力的受害者。

同樣住在喀山的活動人士博亞爾希諾夫（Andrej Bojarschino）寫道：「搜查過程中，一再發生可怕的辱罵、羞辱、威脅、拳打腳踢，並被戴上手銬，被迫跪下，長達三、四小時。」他告知記者，警察當時威脅說，如果我不告訴他們我的手機在哪裡，就會扒光我69歲母親的衣服。他向記者提供了他的報告。該報告可在德國之聲網站查閱。關押在候審監獄的博亞爾辛諾夫被當局指控，公開呼籲從事恐怖活動。他駁斥了指控。

另外三名喀山公民——伊奧諾娃（Kasans - Marina Ionowa）、圖赫瓦圖林（Timur Tuchwatullin）和特倫蒂耶夫（Ruslan Terentjew）——被當局指控在搜查行動之後組織大規模騷亂。它所涉及的也是喀山抗議運動Telegram聊天室的一則消息。一個綽號「米老鼠」的用戶上帖呼籲暴力抗議。不過，該帖子後已消失。尚有人身自由的活動人士及其律師都指出，相關指控純屬虛構。

圖赫瓦圖林的律師伊格納季耶夫（Ruslan Ignatjew）說：「我懷疑這些消息和帖子都不是真的。我看到的只是一張截圖，而且，它是在哪裡拍的，也不清楚。」

想迫使人們沉默

俄羅斯各地居民——從加里寧格勒到馬加丹（Magadan）——有類似的敘事。警察和法官們則稱，反戰傳單、塗鴉、帶有烏克蘭國旗顏色的衣服，都屬於詆毀俄羅斯軍隊名譽。

人權活動人士尼桑貝科娃（Elsa Nisanbekova）指出：「這種迫害的確大規模發生。比別人更經常、更大聲反對軍事行動的人，程度不等地成為開庭刑事案裡的被告。所有這一切都是為達到恐嚇目的。當局以為，通過搜查和刑事訴訟，他們能讓人沉默。」

多數情況下，被裁定犯有「詆毀俄羅斯軍隊」罪的人被處以罰款。不過，若罰款後一年內再度被發現犯有反戰抗議罪，當事人則會被判刑。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航