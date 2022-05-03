2022/05/03,
藝文

【藝遊嚮導】5/03~5/09：雲門舞集《霞》、台灣國際紀錄片影展、台中國際紋身藝術節，本週還有哪些精彩藝文活動？

【藝遊嚮導】5/03~5/09：雲門舞集《霞》、台灣國際紀錄片影展、台中國際紋身藝術節，本週還有哪些精彩藝文活動？

我們想讓你知道的是

連續假期雖然結束，但跟隨藝文的腳步不能停住，本週北中南各地藝文活動精彩可期，趕快跟著藝遊嚮導看下去！

連續假期結束後總會有短暫的倦怠期，但只要生活過得充實，片刻就能放鬆不再愁眉苦臉。本週全台各地藝文活動精彩可期，雲門舞集藝術總監鄭宗龍推出全新舞作《霞》本月將到高雄衛武營演出、台中則有國際紋身藝術節、曲家瑞將於松菸誠品畫廊舉辦個展，主要展出親友、學生的人物肖像，以及兩幅自畫像等共18幅畫作。

在影視方面，兩年舉辦一次的台灣國際紀錄片影展（TIDF）登場，常設單元「台灣切片」以「真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」為題，關注在主流敘事傳統下曾被壓抑、忽略的女性視角，並進一步探討「個人的即政治的」概念於紀錄片中的實踐；王希捷首部劇情長片《一家之主》也將上映，每一位辛苦的女性和一家之主趕快一起進戲院共賞吧！

【表演藝術】

名稱｜雲門舞集 鄭宗龍《霞》

時間｜ 2022/05/07（六）- 2022/05/08（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊

朝日將起或夕日沉落前，在雲層之上所折射出的美麗色彩，那是《霞》。
是無邊的空間中，劃開黑暗的天光。

舞者如雲般，詮釋蘊含不同意念的內在狀態。我行我素的身態，伴隨著生命經驗的創造過程，折射出多變的每一個自我。

鄭宗龍攜手影像設計周東彥、動畫設計魏閤廷、燈光設計沈柏宏及服裝設計范懷之，以交錯的投影圖樣和線條，呼應舞者肢體呈現的喜怒悲欣。

47970f989e92724029fae7646554ffb8_2000

名稱｜卡米地喜劇俱樂部《笑正回歸》

時間｜ 2022/05/04（三）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊

我們要談談生老病死、氣候變遷、地球暖化、中美對抗，全部給出喜劇神解答。

喜劇的根源來自於負面的人事物，但這兩年的疫情帶給舉世太多的困苦，要怎麼搞笑，成為一個大難題。許多觀眾都反應：「笑不出來。」但喜劇演員的任務就是打破僵局，要給大家紓壓。

此次集合資深喜劇演員壯壯、夏大寶、東區德、馬克吐司，外加音樂喜劇小精靈怡岑，一晚帶來站立喜劇、搞笑歌曲、短劇、末日局勢分析，內容多元而豐富，話題犀利、毫不保留，於是……恐怕會把問題搞更大。

eacc096fb86e2391226f6820aad8d59f_2000

名稱｜2022TIFA 阿姆斯特丹劇團《封塵舊事》（劇院特映）

時間｜2022/05/03（二）
地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊

橫跨三個世代的愛恨情仇
面對埋藏六十年的家族秘密，你會選擇沉默，還是公佈真相？

改編自現代荷蘭文學作家路易斯・庫佩勒斯（Louis Couperus）的心理小說，《封塵舊事》是一齣被命運操弄的家族悲劇，講述多年前由愛而生的秘密謀殺案，如何牽動與拆散兩個貌合神離的家庭。深藏祖母奧蒂莉心中多年的秘密和罪惡，隨著孫子洛特的婚事，意外揭發了一樁家族歷史秘辛。

1640781047472uL79ldiTQA

【展覽】

名稱｜曲家瑞個展

時間｜ 2022/05/04（三）- 2022/05/28（六）
地點｜誠品畫廊-誠品生活松菸店（台北市信義區菸廠路88號B1）
詳請請點擊

曲家瑞：「東方藝術家畫東方人物的肖像不多，我想，總要有人記錄這時代的人吧！」

曲家瑞5月4日將於誠品畫廊舉辦個展，主要展出親友、學生的人物肖像，以及兩幅自畫像等共18幅畫作。曲家瑞在紐約讀高中時奠定繪畫的基礎，即使日後身兼數職，畫畫仍令她感到療癒。

曲家瑞的肖像畫尺幅許多是150x110公分，她認為這是觀看肖像最舒適的尺寸，而且也最容易和畫中人物產生連結，都像是認識、或身邊再平凡不過的人。這次展出的兩幅自畫像，一幅是宣洩式地畫出面無表情的自己，另一幅則是穿著內衣和沾滿顏料的長褲的自己。自畫像對曲家瑞來說「像是一個『段落』，畫到某個階段必須回顧自己、調整狀態後再出來。」

截圖_2022-04-25_下午2_05_16

名稱｜台中國際紋身藝術節

時間｜ 2022/05/06（五）- 2022/05/08（日）
地點｜台中世界貿易中心（台中市西屯區天保街60號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊

紋身不是一種讓人害怕的東西，它是一個表現，一個故事，一個愛，一種人生。

獨立真我，我們想闡述一個故事，每個人都有夢想，每個人也都曾殞落，不管是生活中的喜怒哀樂，悲歡離合。看過別人沒看過的景象；承受過沒人知道的衝擊，見過高峰，體驗低潮。讓我們活在這世界上的每一個人都不一樣，唯一相同的是，每個人都乘載著愛在生活。愛你所愛，努力過活。

而選擇將自己紋身，必定有著一個難以忘懷的故事，或是紀念的事情。我們想知道它，更想知道是什麼樣的動力跟精神力，選擇紋身。而這更是新世代獨立思考的體現，有著自我驅動力的彰顯，所以我們想匯集所有這樣的人生，將這種愛，延續下去。

KKTIX_W1200H630_large

名稱｜ArtfN 台北藝術新銳博覽會

時間｜ 2022/05/06（五）- 2022/05/08（日）
地點｜松山文創園區（ 台北市信義區光復南路133號）
詳請請點擊

ArtfN = Art from New

全新型態的藝術展會發掘最具未來性之當代新銳藝術家與藏家，結合藝廊、藏家、學校、古美術、潮流文化與NFT數位藝術等跨界交流，創生台灣最多元、最具增值性的新生代藝術盛會。

1650451457_c484b98ff00f0fa7c486

【影視】

名稱｜台灣國際紀錄片影展

上映時間｜ 2022/05/06（五）-2022/05/15（日）
詳請請點擊

台灣國際紀錄片影展（Taiwan International Documentary Festival, TIDF），兩年舉辦一次，強調獨立觀點、創意精神與人文關懷，鼓勵對紀錄片美學的思考與實驗，是亞洲歷史悠久，也最重要的紀錄片影展之一。

催生者李疾曾表示：「策動紀錄片雙年展的動機十分單純，是想在一些官方的影展外，建立一個樸素的，人道的，甚至是更具批判性的影展。而這些精神正都包含在『紀錄片』中。」

schedule

名稱｜一家之主 Reclaim

上映時間｜ 2022/05/06（五）
詳請請點擊

王希捷首部劇情長片，送給家中每一位辛苦的女性和一家之主。

她把臂膀撐開就成屋簷，女人我最大，卻發現家那麼小。該是好女兒，想將失智的老媽媽接回家住，卻發現家裡沒有多餘房間再容納一位母親。因為是好太太，為妻則剛，卻怎樣也無法讓丈夫的心軟下來。

275126053_287042950167664_15286883993620

【音樂】

名稱｜Red Bull Sound Clash 2021 幹什麼東西 演唱會

時間｜ 2022/04/30（六）
地點｜KKTIX Live（線上演出）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊

#幹什麼東西！RED BULL SOUNDCLASH尬歌演唱會再登台


猜你喜歡
關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。