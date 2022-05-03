【藝遊嚮導】5/03~5/09：雲門舞集《霞》、台灣國際紀錄片影展、台中國際紋身藝術節，本週還有哪些精彩藝文活動？

連續假期結束後總會有短暫的倦怠期，但只要生活過得充實，片刻就能放鬆不再愁眉苦臉。本週全台各地藝文活動精彩可期，雲門舞集藝術總監鄭宗龍推出全新舞作《霞》本月將到高雄衛武營演出、台中則有國際紋身藝術節、曲家瑞將於松菸誠品畫廊舉辦個展，主要展出親友、學生的人物肖像，以及兩幅自畫像等共18幅畫作。

在影視方面，兩年舉辦一次的台灣國際紀錄片影展（TIDF）登場，常設單元「台灣切片」以「真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」為題，關注在主流敘事傳統下曾被壓抑、忽略的女性視角，並進一步探討「個人的即政治的」概念於紀錄片中的實踐；王希捷首部劇情長片《一家之主》也將上映，每一位辛苦的女性和一家之主趕快一起進戲院共賞吧！

【表演藝術】

名稱｜雲門舞集 鄭宗龍《霞》

時間｜ 2022/05/07（六）- 2022/05/08（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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朝日將起或夕日沉落前，在雲層之上所折射出的美麗色彩，那是《霞》。

是無邊的空間中，劃開黑暗的天光。

舞者如雲般，詮釋蘊含不同意念的內在狀態。我行我素的身態，伴隨著生命經驗的創造過程，折射出多變的每一個自我。

鄭宗龍攜手影像設計周東彥、動畫設計魏閤廷、燈光設計沈柏宏及服裝設計范懷之，以交錯的投影圖樣和線條，呼應舞者肢體呈現的喜怒悲欣。

名稱｜卡米地喜劇俱樂部《笑正回歸》

時間｜ 2022/05/04（三）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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我們要談談生老病死、氣候變遷、地球暖化、中美對抗，全部給出喜劇神解答。

喜劇的根源來自於負面的人事物，但這兩年的疫情帶給舉世太多的困苦，要怎麼搞笑，成為一個大難題。許多觀眾都反應：「笑不出來。」但喜劇演員的任務就是打破僵局，要給大家紓壓。

此次集合資深喜劇演員壯壯、夏大寶、東區德、馬克吐司，外加音樂喜劇小精靈怡岑，一晚帶來站立喜劇、搞笑歌曲、短劇、末日局勢分析，內容多元而豐富，話題犀利、毫不保留，於是……恐怕會把問題搞更大。

名稱｜2022TIFA 阿姆斯特丹劇團《封塵舊事》（劇院特映）

時間｜2022/05/03（二）

地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

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橫跨三個世代的愛恨情仇 面對埋藏六十年的家族秘密，你會選擇沉默，還是公佈真相？

改編自現代荷蘭文學作家路易斯・庫佩勒斯（Louis Couperus）的心理小說，《封塵舊事》是一齣被命運操弄的家族悲劇，講述多年前由愛而生的秘密謀殺案，如何牽動與拆散兩個貌合神離的家庭。深藏祖母奧蒂莉心中多年的秘密和罪惡，隨著孫子洛特的婚事，意外揭發了一樁家族歷史秘辛。

【展覽】

名稱｜曲家瑞個展

時間｜ 2022/05/04（三）- 2022/05/28（六）

地點｜誠品畫廊-誠品生活松菸店（台北市信義區菸廠路88號B1）

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曲家瑞：「東方藝術家畫東方人物的肖像不多，我想，總要有人記錄這時代的人吧！」

曲家瑞5月4日將於誠品畫廊舉辦個展，主要展出親友、學生的人物肖像，以及兩幅自畫像等共18幅畫作。曲家瑞在紐約讀高中時奠定繪畫的基礎，即使日後身兼數職，畫畫仍令她感到療癒。

曲家瑞的肖像畫尺幅許多是150x110公分，她認為這是觀看肖像最舒適的尺寸，而且也最容易和畫中人物產生連結，都像是認識、或身邊再平凡不過的人。這次展出的兩幅自畫像，一幅是宣洩式地畫出面無表情的自己，另一幅則是穿著內衣和沾滿顏料的長褲的自己。自畫像對曲家瑞來說「像是一個『段落』，畫到某個階段必須回顧自己、調整狀態後再出來。」

名稱｜台中國際紋身藝術節

時間｜ 2022/05/06（五）- 2022/05/08（日）

地點｜台中世界貿易中心（台中市西屯區天保街60號）

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紋身不是一種讓人害怕的東西，它是一個表現，一個故事，一個愛，一種人生。

獨立真我，我們想闡述一個故事，每個人都有夢想，每個人也都曾殞落，不管是生活中的喜怒哀樂，悲歡離合。看過別人沒看過的景象；承受過沒人知道的衝擊，見過高峰，體驗低潮。讓我們活在這世界上的每一個人都不一樣，唯一相同的是，每個人都乘載著愛在生活。愛你所愛，努力過活。

而選擇將自己紋身，必定有著一個難以忘懷的故事，或是紀念的事情。我們想知道它，更想知道是什麼樣的動力跟精神力，選擇紋身。而這更是新世代獨立思考的體現，有著自我驅動力的彰顯，所以我們想匯集所有這樣的人生，將這種愛，延續下去。

名稱｜ArtfN 台北藝術新銳博覽會

時間｜ 2022/05/06（五）- 2022/05/08（日）

地點｜松山文創園區（ 台北市信義區光復南路133號）

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ArtfN = Art from New

全新型態的藝術展會發掘最具未來性之當代新銳藝術家與藏家，結合藝廊、藏家、學校、古美術、潮流文化與NFT數位藝術等跨界交流，創生台灣最多元、最具增值性的新生代藝術盛會。

【影視】

名稱｜台灣國際紀錄片影展

上映時間｜ 2022/05/06（五）-2022/05/15（日）

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台灣國際紀錄片影展（Taiwan International Documentary Festival, TIDF），兩年舉辦一次，強調獨立觀點、創意精神與人文關懷，鼓勵對紀錄片美學的思考與實驗，是亞洲歷史悠久，也最重要的紀錄片影展之一。

催生者李疾曾表示：「策動紀錄片雙年展的動機十分單純，是想在一些官方的影展外，建立一個樸素的，人道的，甚至是更具批判性的影展。而這些精神正都包含在『紀錄片』中。」

名稱｜一家之主 Reclaim

上映時間｜ 2022/05/06（五）

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王希捷首部劇情長片，送給家中每一位辛苦的女性和一家之主。

她把臂膀撐開就成屋簷，女人我最大，卻發現家那麼小。該是好女兒，想將失智的老媽媽接回家住，卻發現家裡沒有多餘房間再容納一位母親。因為是好太太，為妻則剛，卻怎樣也無法讓丈夫的心軟下來。

【音樂】

名稱｜Red Bull Sound Clash 2021 幹什麼東西 演唱會

時間｜ 2022/04/30（六）

地點｜KKTIX Live（線上演出）

備註｜本活動為售票活動

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