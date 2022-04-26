一圖看懂篩檢與就醫原則：三種情況才需要做PCR，請勿蜂擁至急診要求篩檢

文：台灣急診醫學會

近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診上升，民眾的篩檢需求也大量增加，由於台灣急診就醫的方便性，不少民眾蜂擁至各急診要求篩檢，除了排擠急重症病人的救治，民眾更暴露於群聚感染風險。因此本學會在此呼籲民眾先行檢視染病風險及症狀嚴重度，以決定最佳的篩檢與就醫策略：

無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。 出現COVID-19中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。

Photo Credit：台灣急診醫學會

急診醫學會除呼籲民眾維持正常防疫生活，就醫時遵守各醫院急診防疫規範，鼓勵民眾完整接種或追加接種COVID-19疫苗，亦建議中央政府暢通家用快篩試劑通路，結合社區醫療資源廣設社區PCR篩檢站等措施，維持檢疫資源與緊急醫療量能，漸進朝後疫情時期的正常生活邁進。

本文經台灣急診醫學會授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航