台股、匯市雙殺，股價創半年新低，國安基金信心喊話：台股殖利率「全球最佳」，逢低會有買盤進場

受到美股重挫牽連，台股今（25）日指數開低走低，最低點到16579點，創去（2021）年10月19日以來新低，終場收在16620.9點，跌幅達2.37%。而國安基金官員對此喊話，台灣通膨率未如美國嚴重，再加上台股股殖利率已經是「全球最佳」，逢低會有買盤進場，呼籲投資人要有信心。

美股下跌近千點，創下近年最大單日百分比跌幅

上周五，美股盤中不斷加劇跌幅，道瓊指數（DJIA）終場下跌981.36點，至33811.4點，跌幅2.8%，創下自2020年10月以來最大單日百分比跌幅。

原因是美國企業獲利開始放緩，還有聯準會（Fed）加速升息，導致市場對經濟前景感到憂慮，尤其是醫療健康和零售業股價低迷助長了周五的跌勢。

其中，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前暗示繼3月將利率上調至1碼（25個基點）後；5月將會再次升息2碼（50個基點）。

這次聯準會自2006年來首次連續升息，同時也是2000年以來的首次升息2碼。顯示無論是升息幅度或者速度的「調整都相當大」。

此外，聯準會已經表示將在5月3至4日宣布6月啟動縮減9兆美元（新台幣261兆元）資產負債表的計劃，並和升息雙管齊下，取消刺激金融措施，以緩解40年以來最高的通膨壓力。

還有，俄烏戰爭持續僵持，國際貨幣基金組織（IMF）表示，全球經濟成長已經大幅度放緩，這個問題對努力應對疫情、利率上升的國家而言，無疑是雪上加霜。

IMF預計今年全球經濟成長率為3.6%，相較於今年年初的預測下降了0.8個百分點；成長低於去（2022）年的6.1%。台灣經濟方面，今年經濟成長率為3.2%，較去年10月修0.1個百分點，明年則為2.9%。

台股補跌重挫、匯市遭提款，國安基金信心喊話基本面佳

受到聯準會升息、全球經濟表現不佳影響，台灣今日股市盤中崩跌逾400點，摜破16600點，下探16584點關卡，高價電子股成盤面重災區。最後，指數開低走低最低點16579點，創去（2021）年10月19日以來新低，跌幅達2.37%，收在16620.9點。

另外，新台幣匯率開盤摜破29.3元價位，盤中最低至29.376元，創下逾1年7個月新低。

國安基金官員告訴《工商時報》因為通膨還有俄烏戰爭兩大因素干擾，但是台灣基本面仍佳，通膨也未如美國嚴峻，因此台灣不一定會隨美國大幅升息，再加上台股殖利率已晉升為全球最佳，逢低會有買盤進場。

然而，上周美國財政部長葉倫（Janet Yellen）針對美國通膨表示，有意願考慮削減對中國關稅。他還說，美國財政部正在仔細重新審視美國對中國的貿易戰略，考慮削減川普（Donald Trump）時期對華徵收的額外關稅，以幫助美國人緩解40年來最嚴重的通膨。

根據美國智庫彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）研究估計，倘若取消川普時代的系列關稅政策，包括對中國商品的加徵關稅，可以將通膨率降低1.3個百分點。將緩解全球經濟壓力。

最後，台經院告訴《關鍵評論網》因為台灣在俄烏戰爭曝險規模不大，實質影響有限，然國際原物料不斷走高，導致國內物價波動明顯，若高物價維持長時間，將影響民眾實質購買力。

不過，國內民間投資依舊強勁，且第一季出口與外銷訂單續強，台經院預測今年經濟成長率相較IMF預測還高，達到4.1%。

台經院也指出，儘管全球面臨供應鏈不穩和地緣政治風險，但是國內科技大廠均維持資本支出和展望不變，另據經濟部統計投資案件總金額達到新台幣1.7兆元，顯示台灣整體經濟狀況仍屬良好。

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核稿編輯：翁世航