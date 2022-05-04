洪培芸《心理防衛》：當一個人開始扭曲事實並且深信不疑，世界就成為必須逃離的危險，妄想症狀於焉成形

文：洪培芸

扭曲

以「扭曲」事實來保護自己，令人唏噓，但若及早發現，其實是有機會面對、調整及處理。

我還記得早年在精神專科醫院工作時，有位態度親切、溫和有禮的男性病患。他的年齡還不到三十五歲，但是住院時間卻已經超過十年，他被診斷是妄想症。

在我與他會談的過程中，他的對答切題。他提及他當年千方百計，希望自己能被抓進警察局的經過，發病及住院的原因及始末。

他先是露出羞赧的微笑，似乎怕會被我笑，所以停頓了一下，猶豫著到底是要繼續說，還是乾脆不要說。

也許是我表達出不勉強的態度，還有散發出令人安心及信任的氣質。過沒多久，他就娓娓道來。

他的整段生命故事，我聆聽下來，縈繞在我心頭的感受不是好笑，而是心疼、感慨和唏噓。

總想著有人要害自己

時光拉回到他二十多歲。他說他天生性格內向，不善交際及言詞，心事都往肚裡吞，不太懂得情緒調適及抒發，更別說能夠適時適度找人求助。

直到他大專畢業後，正式踏入社會，開始進入職場，需要更常與人接觸，更多社交，來自各方各面的壓力及挑戰更多了。

那段時間，他心中的焦慮及恐懼感日益加深。他總是覺得不安，總是想著有人會來害自己。在職場或生活中，即將有人對他不利。

他就在焦慮、恐懼、猜忌、懷疑、忐忑、不安……反覆折騰裡，沒有一日睡得好，沒有一日能真正放心。

覺得警察局最安全，因此去搶劫

他說想來想去，就是警察局最安全。所以他就在光天化日之下，大庭廣眾地搶了一位女士的皮包。

不同於其他搶匪，一般人搶劫是為了把錢拿來花，是為了盜取金錢，甚至不惜傷人，然而他不是。

他只是希望自己能夠被警察關起來。他只是希望能夠透過觸犯法律，進而獲得進入警察局的機會，藉此獲得被警察保護的門票。

聽起來很荒謬，甚至很可笑，然而這卻是妄想症患者在發病之前，相當常見的想法及情緒內涵，只是各自的故事細節大不相同。

壓抑與扭曲交織

你可以想像，他的焦慮、恐懼、猜忌、懷疑、忐忑、不安……絕對不是一天、兩天的事。

引發他這些負向情緒的事件，也是冰凍三尺，非一日之寒，然而他長期透過心理防衛機制去逃避真正的問題，真正可以處理的層次；可能是性格退縮，需要學習及練習敞開心胸；可能是不善社交，需要學習人際關係及溝通；可能是剛踏入職場，也就是進入新環境初期的適應障礙，需要接受心理治療，需要友伴及家人的同理及支持，讓自己能夠逐漸提升到適應良好的水平。

然而，他卻選擇了壓抑，因為壓抑是所有心理防衛機制的「基礎」。接著，再透過「扭曲」來進行心理防衛，讓他的被害妄想內容更形牢固、堅不可摧，進而出現相對應的行為。

例如病患所採用的搶劫，其實是為了自我保護；這些荒腔走板、匪夷所思，甚至觸犯法律的行為，就會一再上演。

人人喊打的過街老鼠，其實是極度需要被幫助的人

然而，多數人只會看到外顯行為，進而評價、論斷及定罪；不會明白他內心的運作機制，也看不見完整行為的發展脈絡。

他成了人人喊打的過街老鼠。其實追根究柢，時間往回推，他是一個極度需要被幫助的人。

心理防衛機制當中的「扭曲」，是指一個人把事實加以曲解，讓它能符合自己內心的需求及動機，屬於精神病性的心理防衛機制。

很常見的表現，就是妄想與幻覺。妄想就是一個人把事實進行扭曲，或是把不存在的狀況視為確實存在，並且深信不疑。

這也讓我們看見，心理防衛機制極少單一運作，而是層層交織，先後出現。

想看穿心理防衛，須先放開是非對錯的價值判斷

想要看穿心理防衛，必須首先放開是非對錯，拿掉善惡好壞的價值判斷。但可想而知，這有多麼的難。光是善惡、好壞、是非、對錯的二元對立價值觀，就會激起多數人心中的滔天怒火。如果不先問罪，如果不先施予懲罰，許多人都是憤慨難耐，都是滿腔敵意。

整體而言，心理防衛機制始於一個人遭遇到了難題，帶來主觀心理上的龐大壓力。為了讓這些輕微的不舒服，或者是極端痛苦的感受能夠減輕，或者消失，所以透過各種心理防衛機制，來讓自己好過一些。

然而，絕大多數的心理防衛機制，都屬於不成熟的生存策略。雖然它能讓人暫時感到壓力減輕，免於焦慮；卻也讓人無須回過頭來面對，不用付諸行動去處理真正的問題，也因此，如同有「達摩克利斯劍」（The sword of Damocles）長期懸在那裡，直指你的眉心，時時刻刻提醒你：存在著危險，不要掉以輕心，隨時都要當心，但也永遠不得安心。

使用不成熟的生存策略，就是使用長期下來作繭自縛的方式來保護自己。確實，無論或大或小的壓力，有預感或毫無預期的變化，都會讓人措手不及。第一時間的直覺性反應就是逃避，每個人都是如此。

暫時性地逃避是為了緩衝，進而找到更有效的問題處理方式，也就是更成熟的生存策略。然而，長時間逃避就會讓「痛苦→逃避」、「壓力→逃避」的反應機制更加鞏固，甚至發展成更難處理，也就是精神病性的心理防衛機制。

心理防衛機制使用久了，會習慣成自然

為了保護自己，心理防衛機制常常好心做壞事。一開始，只是想要壓抑住內心深處的恐懼，不料心理防衛機制使用久了，竟然習慣成自然，也讓思維過度僵化。刺激一出現，立刻拉警報。只想到危險性，一律當成敵軍。

保護自己的方式若非積極迎戰，就是消極逃避。當一個人開始扭曲事實，並且深信不疑，世界也就成為必須逃離的危險，精神病性的妄想症狀於焉成形。

這也讓人不得不感嘆，作繭自縛的心理防衛機制，讓一個人對抗著從心中不斷發芽出來，源源不絕的恐懼。然而，這些恐懼的早期階段，卻是有機會面對、調整及處理。