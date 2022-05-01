【英劇】《倫敦黑幫》：功夫類型的精彩打鬥，早已不再是亞洲電影的特長

串流影視選擇太多，不知從何看起。而且大家上學上班，根本來不及看或看不完，更甭談要如何深入？我從純過癮的角度推薦幾部戲，讓大家百忙之中參考。

我在1972年還是青澀學生時期就寫了黑幫電影影評《教父》（Godfather），是我這輩子看過最好的電影。之後數十年，我陸續重看《教父》三部曲（第三集隔了數十年才推出）至少百遍。這部電影集結了黑幫權力鬥爭、家族恩怨、江湖義氣、兒女情長與精彩鬥智，配以絕世完美的凄涼音樂，真的是百看不厭。

如果以《教父》爲標準來評論所有黑幫電影，大概沒有任何影片可以比較或靠近。但若以純娛樂純過癮的角度來欣賞，那可就百花齊放，到處都有佳作了。

今天討論的是英國Sky Atlantic與Pulse Media製作、從遊戲改編的影集《倫敦黑幫》（Gangs of London）。在疫情期間播放了第一季一共十集（初期在Prime與AMC播放，現在很多串流網站都有了），第二季應該2022年下半年會推出。

圖片來源：Gangs of London遊戲 《倫敦黑幫》改編自電玩遊戲Gangs of London

好的暴力電影，不會只賣拳頭

從60年代山姆畢京柏（Sam Peckinpah）執導《碧血黃沙》（Wild Bunch）以及亞瑟潘（Arthur Penn）導演的《雌雄大盜（我倆沒有明天）》（Bonnie & Clyde）之後，就有「暴力美學」這個説辭。

到了今天，經由打鬥或槍戰各種方式呈現在銀幕上的暴力，早已被觀衆習以爲常，甚至出現麻木無感的現象。於是從好萊塢到寶萊塢，包括亞洲韓國台灣日本，都必須用更大力量、更大成本來推陳出新，才得以製作出令人震撼的搏鬥暴力場景。《倫敦黑幫》這部影集，算是近年來當中的佼佼者。

（文中含有劇透）

好的暴力電影，不會像史特龍（Silvester Stallone）那樣只賣拳頭，而是要有完整扣人心弦的故事，以及大家會產生共鳴同理心的人物，《倫敦黑幫》大致上做到了。第一季講的是倫敦最受尊敬的黑幫頭子華理士（Wallace）被對手安排小嘍囉刺殺，之後不同族群的各路好漢在倫敦毒梟世界裡爭權奪勢，黑幫家族彼此之間譎詭互鬥的故事。

一開始第一個鏡頭就是地方宵小被倒吊在興建中高樓的工地拷問，然後被淋上汽油焚燒墜落，第一時間就立刻震撼我們的感官，緊跟著多元情節迅速開展。

黑幫華理士家族有三個孩子，老大西恩（Sean）接手，不斷地逞强證明自己；老二比利（Billy）不受重視，同性戀又是毒蟲，且一直試圖想有所表現。女兒Jackie反對父母的黑道背景，迫切想脫離與黑道的關係。華理士黑幫之所以能夠打出天下，是因爲當年有另一結盟的黑人夥伴杜馬尼（Dumani）一路協助，他負責鏟除異己與洗錢累積財富。但這黑人家族在整個爭權奪勢的過程裡，始終表現得十分曖昧與詭異。

這背景類似《教父》裡五大家族之間精彩的鬥智爭奪。不過《倫敦黑幫》故事更熱鬧的部分，是這些爭奪地盤的家族包括了各種族群。從白人華理士家族與黑人杜馬尼的勾心鬥角開始，引入了：

阿爾巴尼亞幫派（歐洲電影裡，經常出現阿爾巴尼亞或塞爾維亞或吉普賽人，都一定是凶狠殘忍無惡不作的惡棍集團）

吉普賽／威爾斯流浪群（都是驍勇善戰堅韌不拔的鬥士）

土耳其／庫德族流亡集團與對手巴基斯坦販毒幫派（無所不用其極，同時卻也懂得翻上檯面，運用政治來掌握資源）

幕後資金主所聘用的丹麥傭兵集團（負責追殺華理士家族以及滅口）

後來更有揮砍大刀的非洲奈及利亞幫派（膽小勿入，有一場景，他們剁下整棟辦公樓所有職員的手肘），華理士夫人自己的愛爾蘭團隊，加上串場的刺客殺手，與最後似乎現形的幕後金主，好不熱鬧！我自己看的時候覺得高潮迭起，被陸續出場一個比一個凶狠的黑幫震撼到了，若形容有些戰鬥場景血流成河也毫不誇張。

當然在幫派鬥爭的紛亂熱鬧之中，也一定會穿插警方的臥底艾略特（Elliot）。這個臥底幾乎參與了所有的精彩打鬥。他並非特別强壯，但出身拳手家庭訓練有素，身手矯捷，出手拳拳到位絕不容情。影集中，他滲入華理士家族立下功勞，一方面收集黑幫犯罪洗錢資料，另方面也不停抽絲剝繭調查究竟是誰陰謀安排刺殺華理士。

功夫類型的精彩打鬥，早已不再是亞洲電影特有的專長

看過《駭客任務》（Matrix） ，《捍衛任務》（John Wick）， 或任何英國演員傑森史塔森（Jason Statham ）演過的片子，都知道華人功夫的那種舞台式打鬥現在風行全球電影界，歐美電影更是突飛猛進。早期這種類似《葉問》模樣的搏鬥，只有咱們華人會做；而一些歐美打鬥片段，也都是香港師傅去好萊塢傳授編排的。現在反過來，歐美精通此道的導演與製作人越來越多，編排出的場景也越來越精彩。

《倫敦黑幫》的製作人之一，就是鼎鼎大名的加略艾文斯（Jason Statham）。一般人可能不知此兄為何人，但你可能看過號稱史上最精彩搏鬥的印尼得獎電影《突襲》（Raid）系列，加略艾文斯就是這部警匪搏鬥篇的大導演。如果你也是《突襲》系列的影迷，我保證你會喜歡《倫敦黑幫》緊繃不斷的各種形式連場戰鬥。

這些打鬥段落通通精彩，無法細數，且來説説我個人最喜歡的兩段：

一，第六集丹麥傭兵團隊追殺躲藏於威爾斯農舍逃犯的全面槍戰，絕對經典。從傭兵團隊的神秘出現，到他們全副武裝一字排開攻擊威爾斯農舍，吉普賽人措手不及但勇敢犧牲防守，過程煙硝齊飛、血肉模糊、動作緊凑。

而且這一段從空拍到平地到地窖，槍戰每個鏡頭交待的清清楚楚，絕不含糊。有評論家給予這個段落「劃時代（EPIC）槍戰片段」的最高評價，並稱讚光是這一段，就遠勝於99％的任何其他動作片（有一段一個中了十餘發子彈的威爾斯人還有餘力引爆炸彈，炸掉數位對手，算是牽强）。