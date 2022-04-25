歐盟《數位服務法》樹立平台監管里程碑，限制定向廣告、演算法需透明化，美國可望跟進

歐洲議會和歐盟成員國週六（23日）晚間就《數位服務法》（DSA）達成共識，法案旨在建立線上平台服務的問責制度，這項劃時代的法案為平台監管樹立了嶄新的標準，一方面保護用戶的基本權利，另一方面協助臉書、Google等大公司以外的小型平台擴大規模。

針對法案的預期影響，被媒體稱為「矽谷最難纏的敵人」、歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）指出，《數位服務法》能夠建立一個安全、負責任的線上環境，平台的內容審查必須公開透明，並防止危險的假訊息傳播，「根據今天的協議，我們得以確保平台要負責其服務可能為社會和公民帶來的風險。」

演算法透明化、簡化取消訂閱流程，諸多爭議都受新法納管

《數位服務法》所規範的對象是線上中介服務，也就是線上平台，同時確立當局應負的權利和責任。雖然最終法案版本尚未公布，但歐洲議會和歐盟委員會已經就部分內容進行說明。條文內容涵括了過去數年來科技巨頭引發的諸多爭議，《The Verge》和歐盟委員會的新聞稿指出了其中幾項變革。

法案一旦開始實施，若用戶對平台的內容審核有所不滿，可以透過調解或司法機制，來質疑審查的原因；平台還需要提供非政府組織訪問公共數據的權限，讓外界得以深入了解網路上存在的風險和轉變。

平台不透明的演算法也納入規範，諸如個別用戶的臉書動態時報、Netflix推薦名單，都是透過演算法進行排序，而科技公司必須讓用戶了解如何得出這些結果，同時提供另一種推薦系統，不使用用戶分析，而是按照時間等方式做排序。

此外，法案還禁止訂閱服務採用所謂的「隱藏模式」（Dark patterns），部分平台會利用使用介面，來引導、甚至欺騙用戶做出某些選擇，歐盟認為，用戶取消訂閱一項服務所需的程序，應該要和註冊時一樣簡單。

在近年席捲商業、政治行銷的「定向廣告」，也在法案中受到極大的限制，包含禁止未成年、以及用宗教、性傾向或種族分類來投放廣告。

歐盟制定空前數位監管法規，美國可望跟進

綜合《The Verge》和《TechCrunch》的報導，雖然這項立法只保護歐盟公民，但世界各地肯定也會受到影響，因為科技公司可能會評估，以歐盟嚴格的法規來監管內容會更具成本效益。而且美國的立法者也開始在歐盟的做法中尋找靈感，達到監管科技巨頭的目標。

在上週，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在推特上力促歐洲的《數位服務法》通過，在還來得及的時候為全球民主撐腰，「長期以來，科技平台增強了假訊息和極端主義，卻沒有被問責，歐盟冷靜地對此展開行動。」

談到《數位服務法》，可能會讓人聯想到歐盟在3月底公布的《數位市場法》（DMA），但這兩項法案有明顯的不同，根據《The Verge》的報導，後者專注在為科技業創造一個公平的競爭環境，前者則處理科技公司對平台內容的管制，因此會對平台用戶產生更直接的影響。

面對可能到來的嚴格監管規定，科技巨頭在法案討論期間展開規模空前的遊說行動，尤其是討論的最後一個階段，因為在此期間歐盟會為了避免外部壓力，而做出更多妥協。

儘管無法得知Google等公司的遊說還會造成什麼影響，但可以確定的是，科技公司沒有成功阻止這兩項數位法規的通過，尤其是《數位服務法》——歐盟理事會認為，這套法規在全球的數位監管領域處於領先地位。

《數位服務法》的條款已經得到歐盟成員國的同意，在確認最終的條文內容後，就會透過正式投票成為法律，並在通過後的15個月、或2024年1月1日正式上路。

「這是真的。」長年為平台監管而戰的維斯塔格，在週六凌晨發布的一則影片中表示：「民主回來了。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航