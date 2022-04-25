落戶德國的中東髮型師，歷盡了多少愁煩懊惱？

來德八年，剪過幾十次髮，大部分都是光顧中東理髮師。

德國各大小城市，都有很多來自中東的髮型師。我光顧的，多是敘利亞和伊拉克人。當年初到貴境，人生路不熟，看見街上有理髮店，價錢便宜，就走進去。中東人開的理髮店大多價廉，至於是否物美，剪出來的髮型是否好看，還是不襯面型兼老套，甚至是廣東話所講的「3x2+1頭」，那就看運氣。我的經驗是大多剪得不錯，雖不是非常佳，但剪出來也與我期望的差不遠。

我光顧過的幾家理髮店，有些已經結業。有的是在疫情禁足令間倒閉，有的就是疫情前已經因別的原因結束；有些則經歷過幾度轉手，但還是中東人經營。這些店子大多面積不大，剪髮、洗頭和等候的地方都有點狹小。那裡時常都有幾名客人在等候和光顧，與髮型師用阿拉伯文聊天。到我的時候，我會給髮型師看一下照片，讓他知道怎樣剪，接著便開始。大部分髮型師都愛談天，會問我從哪來，做甚麼工作，為甚麼會來德。我答話時都小心翼翼，怕頭髮跌進嘴巴。髮型師多是年輕男子，他們都不吝分享自己的家鄉和來德國的原因。他們的德文都不是母語，總有文法錯誤，口音亦不正宗，但正因為如此，跟他們說話沒有壓力，不用怕說錯話被取笑。我住的地方東亞人很少，因此髮型師對我都很感興趣。談得來的，十多分鐘剪過髮後，常有意猶未盡之感。

我的土耳其文、阿拉伯文和庫爾德文問候語，都是從髮型師身上學來的。近年常光顧一位二十來歲的土耳其裔髮型師，他在德土生土長，去年接手了太太的店舖。這店本來由太太經營，但她去年產子後在家休息和照顧小孩，丈夫接手店子。我曾是她太太客人，她也剪得一手好髮，丈夫也十分友善，記得我的工作和居住的地區。每次見面，在剪刀和電剃刀的颯颯聲下，大家笑談近況。

從前光顧敘利亞和伊拉克人的理髮屋，髮型師聊起國家的戰亂和悲哀，我總不懂如何答話，只多說為他們慶幸能在德平安生活。有次髮型師問我多久回家一次，我說大約一年一次，然後問他同樣問題。他只笑笑地說：「還能回去嗎？」我很不好意思。近三年香港發生的事，使我對「還能回去嗎？」多了一番感受。看著台海局勢變化，東亞人也開始明白戰爭並不陌生和遙遠。

頭髮又稱煩惱絲，而這些落戶德國的中東髮型師，背後又歷盡多少愁煩懊惱呢？「香霧雲鬟濕，清輝玉臂寒。何時倚虛幌，雙照淚痕乾。」就如那年杜甫想念久別妻子，思想著妻子的鬢髮，這些中東移民也念記在家鄉的家人和愛侶。與髮型師在異地相遇，兩個外國人在日耳曼的土地上碰上，他為我剪掉頭上的煩惱，而他和我心內的愁煩又有誰知曉呢？

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin