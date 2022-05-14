【大人學】為何你該和獵頭保持好關係？30歲後，你不該只靠人力銀行找工作
我們想讓你知道的是
我一直相信，過了30歲後，應該要盡量透過人脈找工作，而不是透過人力銀行。這和個人品牌的概念有關。舉個例子，你覺得一個3、40萬的愛馬仕包包，會放在大賣場裡面賣嗎？
口述：姚詩豪
整理：胡乃云
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今天要來和大家聊聊找工作和獵頭的話題，原因和幾天前A103履歷優化與個人品牌重塑一位學員的課後提問有關。
這位學員分享，他目前的工作不錯，沒有離職的打算，不過因為想看看104上有沒有更好的機會，所以就打開了履歷，供求才方搜尋和閱覽。後來也的確接到一通獵頭的面試邀請，當下他考慮了一下就婉拒對方，說自己很滿意現有的工作，沒有另謀出路的打算。
對方聽了不大高興，在掛電話前對他說：「如果你沒有要找工作，就不要開放履歷。」
這位學員擔心自己是不是觸犯獵頭的大忌，這是他向我提問的緣起。其實這也不是什麼大忌，只是他把對方搞糊塗了，因為會開放104履歷，通常表示有求職意願。
不過我能理解這位學員的心態，很多時候我們不急著找新工作，但又想知道有沒有更好的機會存在，或自己有無更好的市場價值，所以到底該不該開放人力銀行上的履歷？確實很兩難。
我們所期待的事情，不見得會以預期的形式出現
在開始之前，我先講個笑話。有個城鎮受颱風侵襲，村民都到屋頂上避洪。其中，有位虔誠的教徒不斷向上帝禱告：「上帝救救我！我每天都禱告，我是多麼虔誠地相信祢。」
過了不久，有人划船過來：「先生，快點上船，船上還有位置！」教徒回絕了，因為他深信上帝會來拯救自己。過了不久，一台直升機朝他垂下繩子，對方說：「快爬上來，我救你！」結果他又拒絕了，因為他深信上帝會來拯救自己。
最後，教徒淹死了。死後他見到上帝，用有點責難的語氣問道：「我對祢這麼虔誠，為什麼不救我？」
上帝翻了個大白眼說：「我己經派出了一艘船和一架直升機來救你，你到底還要我怎樣？」
這個笑話頗有哲理，寓意是：我們期待的事情，不見得會以我們預期的形式出現。和這位學員的情形有點類似，他期待著更好的機會，但可能的機會出現了，他卻嚇一跳還拒絕了。
許多人會犯一個錯：非零即一。以這個例子來說，獵頭找上門，我們要嘛接受，約時間詳談；要嘛拒絕，說現在有好工作。我認為，這零和一或黑和白之間，其實存在著灰色地帶，是可以（和獵頭）發展的。
和獵頭保持良性關係，在現職之外探索市場價值
我建議這位同學，可以先和獵頭約個時間聊聊，也不用急著表明自己是否有換工作的需求。可以先了解一下，對方如何得知自己的資訊？或者什麼類型的公司需要自己這樣的人才？就可以了解自己的市場行情在哪裡。
比方獵頭談到有外商對你感興趣，你可以接著問：是什麼產業和職務？這些都是可以問的。甚至你可以大膽一點，了解以自己現在的行情去這樣的公司，他們會開多少的薪水？或有什麼樣的福利？做到什麼位階？
再來你可以問：以我現在的條件，錄取機會有多高呢？從對方的回答中，你可以了解一下自己的市場行情，和這類職缺的市場競爭度。如果他說你錄取率高，你可以順道問原因：我有什麼特質很厲害？或我有什麼技能的市場稀缺性高？或者是否有新公司來台設點、急需人才，所以門檻就放寬了？這些都是非常重要的情報，也是獵頭能提供給我們的重要價值。
就算你很喜歡現在的工作，約時間和獵頭聊聊，甚至請假去面試也是可以的，因為你可以藉機了解自己的市場價值。如果你被錄取了怎麼辦？就算被錄取，也可以好好和對方說明。
你可以換個方式說：我對這個工作有興趣，但我現在有個專案，至少要做到明年9月，或者我剛升上主管，希望至少帶團隊半年才會考慮轉職。你可以向對方詢問：可不可以等到明年8月（明確的時間點）？或給我半年時間？我們中間保持聯絡，等8月（明確的時間點）有變化，我一定會告訴你。
如此一來，對方就會覺得你沒有拒絕他，會繼續保持和你的關係。倘若你一開始就像那位學員一樣直接拒絕，等於是斬斷自己和獵頭的關係，獵頭根本沒機會介紹工作給你、沒有機會找你交流。
若你有現職，開放人力銀行履歷有風險
你可能會想，人力銀行很方便，所以就開放履歷供企業搜尋。不過我建議，隨著年紀和位階越來越高，你要開始強迫自己脫離靠人力銀行求職的慣性。
為什麼呢？找到工作後還把104履歷開著是有風險的。因為很多公司都有人力銀行帳號，只要在上面搜尋員工姓名，就能看到他的履歷是否開啟。
如果你的履歷被老闆搜到，可能會在他心裡留下疙瘩。你可能會想，人力銀行網站不是有避免被特定公司或產業搜尋的功能嗎？那就要看你的公司是否有子公司、控股公司等其他帳號，也有公司註冊和使用的帳號不同，所以說，這麼做還有一定的風險存在。
所以，你慢慢和信得過的獵頭建立關係是有好處的，因為站在獵頭的利益，他不會把你的動態告訴你老闆，而且你的資訊不用放在公開的平台上，也更加保密。
求職就是銷售，選對賣場很重要
我一直相信，過了30歲後，應該要盡量透過人脈找工作，而不是透過人力銀行。
這和個人品牌的概念有關。舉個例子，你覺得一個3、40萬的愛馬仕包包，會放在大賣場裡面賣嗎？一定不會。如果你把自己當成有價值的專業人士，選擇把自己放在哪裡賣很重要。
104就像一個超大的賣場。對企業老闆來說，那是一個寶庫；但對你來說，你只是這成千上萬、形形色色、參差不齊的求職者之一，所以你要在其中脫穎而出並不容易。再說，若你有愛馬仕的價值，其他人都賣2、3000元，而你賣2、30萬元，這樣要在大賣場中被相中，其實是很難的。
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選擇小孩喜歡喝的調味乳，你有注意過乳原料是「生乳」或「奶粉」嗎？
我們想讓你知道的是
營養師Emma提醒，挑選調味乳時，在濃郁奶香、香甜好喝的基礎下，應注意乳原料的種類，使用優質生乳、保有鮮乳營養價值的調味乳，才是聰明的選擇。
濃郁奶香、香甜好喝的調味乳，是許多小孩的心頭好。為了讓孩子能攝取到蛋白質與鈣質，又能帶給孩子開心的日常飲食體驗，不少家長會選擇讓孩子喝調味乳。不過，你知道調味乳的乳原料不一定都是「生乳」嗎？
一樣都是調味乳，但其實乳原料大不同
調味乳，根據國家標準（CNS3057）的定義為：使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。不過，營養師Emma說明，因為廠商可能會為了行銷需求將產品命名為「調味乳飲」、「OO乳飲」、「OO牛乳」、「OO牛奶」等品名；提醒消費者可以透過包裝封面上的標示來分辨，如果乳原料是符合國家標準定義，在包裝封面處就會有「調味乳」字樣的清楚標示。
另外一個小知識，從產品的營養成分標示處也可以辨明是否為調味乳。坊間販售的各種調味乳品，乳原料可分為兩種：有的以生乳作為乳原料，如使用100%瑞穗鮮乳®的瑞穗調味乳；有的則使用奶粉，就只能稱作為乳飲品，並非符合國家標準定義的調味乳。
「消費者可留意營養成分標示，寫得愈前面的成分，佔比愈多。例如瑞穗調味乳的主成份是生乳，其他調味乳飲品的主成份可能是水和奶粉。」營養師Emma進一步解釋，若只看主原料的「天然生乳」與「加工製成的奶粉」，最主要是製作程序有所不同。
奶粉，是生乳經過濃縮、噴霧乾燥的程序製程，過程中會流失部分營養素（如維生素B12等），但是蛋白質與鈣質等營養，基本上與鮮乳並不會有太明顯差距。
生乳、奶粉營養價值差不多？如何選擇調味乳？
營養師Emma表示，雖然從營養學角度來看，調味乳品的兩大乳原料「生乳、奶粉」的營養價值沒有明顯的差異，但採用生乳製成的調味乳，會更貼近生乳的原始本真風味，符合當今消費者的飲食潮流與需求。
「使用生乳製程的調味乳，整體調和配方較簡單，能喝得到鮮乳的新鮮口感。使用奶粉製成的調味乳飲，則因為奶粉製程的關係，通常會有一種『烹調味』。
營養師Emma補充，廠商選擇以生乳或是奶粉作為乳原料，在成本上，兩者有很大的不同（生乳成本較高，奶粉成本較低）。此外，相較奶粉乳飲品，鮮乳調味乳更喝得到鮮乳的新鮮口感。
營養師建議：挑選調味乳，選擇使用大廠優質生乳的尤佳
除了追求調味乳中的「生乳價值」，營養師Emma也提到，若消費者希望可以再多一層食安保障，建議可以選擇有優質生乳乳源、嚴謹品管流程，甚至有得獎認證的大品牌。例如：瑞穗調味乳所使用的乳原料，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，有嚴謹的金獎團隊層層呵護，從牧場源頭到成品嚴格把關，更獲得「ITI風味絕佳獎章」、「Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎」兩項國際大獎的殊榮，可以說是「牛奶界的米其林」。口感與品質備受國家認證與國際肯定，能讓爸媽安心又能讓孩子喝得開心。
「瑞穗調味乳具備生乳的蛋白質、鈣質，也有充足的醣量，特別適合讓孩子在運動前後飲用，補充熱量與體力。」營養師Emma建議最佳飲用時機，是作為日常運動補充飲料，或日常點心。「尤其有的孩子喜歡喝甜甜的飲料，此時與其喝一些『空熱量』（空有熱量，無營養價值）的飲料，例如汽水，不如讓他喝調味乳，慢慢改善愛喝汽水的習慣，減少再吃其他紅燈食品的可能。」
想要讓孩子的點心時間擁有兼具營養與開心的享受，不妨在生活中適度飲用、聰明搭配，讓瑞穗調味乳成為孩子開心的日常記憶。