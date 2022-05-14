【大人學】為何你該和獵頭保持好關係？30歲後，你不該只靠人力銀行找工作

口述：姚詩豪

整理：胡乃云

今天要來和大家聊聊找工作和獵頭的話題，原因和幾天前 A103履歷優化與個人品牌重塑 一位學員的課後提問有關。

這位學員分享，他目前的工作不錯，沒有離職的打算，不過因為想看看104上有沒有更好的機會，所以就打開了履歷，供求才方搜尋和閱覽。後來也的確接到一通獵頭的面試邀請，當下他考慮了一下就婉拒對方，說自己很滿意現有的工作，沒有另謀出路的打算。

對方聽了不大高興，在掛電話前對他說：「如果你沒有要找工作，就不要開放履歷。」

這位學員擔心自己是不是觸犯獵頭的大忌，這是他向我提問的緣起。其實這也不是什麼大忌，只是他把對方搞糊塗了，因為會開放104履歷，通常表示有求職意願。

不過我能理解這位學員的心態，很多時候我們不急著找新工作，但又想知道有沒有更好的機會存在，或自己有無更好的市場價值，所以到底該不該開放人力銀行上的履歷？確實很兩難。

我們所期待的事情，不見得會以預期的形式出現

在開始之前，我先講個笑話。有個城鎮受颱風侵襲，村民都到屋頂上避洪。其中，有位虔誠的教徒不斷向上帝禱告：「上帝救救我！我每天都禱告，我是多麼虔誠地相信祢。」

過了不久，有人划船過來：「先生，快點上船，船上還有位置！」教徒回絕了，因為他深信上帝會來拯救自己。過了不久，一台直升機朝他垂下繩子，對方說：「快爬上來，我救你！」結果他又拒絕了，因為他深信上帝會來拯救自己。

最後，教徒淹死了。死後他見到上帝，用有點責難的語氣問道：「我對祢這麼虔誠，為什麼不救我？」

上帝翻了個大白眼說：「我己經派出了一艘船和一架直升機來救你，你到底還要我怎樣？」

這個笑話頗有哲理，寓意是：我們期待的事情，不見得會以我們預期的形式出現。和這位學員的情形有點類似，他期待著更好的機會，但可能的機會出現了，他卻嚇一跳還拒絕了。

許多人會犯一個錯：非零即一。以這個例子來說，獵頭找上門，我們要嘛接受，約時間詳談；要嘛拒絕，說現在有好工作。我認為，這零和一或黑和白之間，其實存在著灰色地帶，是可以（和獵頭）發展的。

和獵頭保持良性關係，在現職之外探索市場價值

我建議這位同學，可以先和獵頭約個時間聊聊，也不用急著表明自己是否有換工作的需求。可以先了解一下，對方如何得知自己的資訊？或者什麼類型的公司需要自己這樣的人才？就可以了解自己的市場行情在哪裡。

比方獵頭談到有外商對你感興趣，你可以接著問：是什麼產業和職務？這些都是可以問的。甚至你可以大膽一點，了解以自己現在的行情去這樣的公司，他們會開多少的薪水？或有什麼樣的福利？做到什麼位階？

再來你可以問：以我現在的條件，錄取機會有多高呢？從對方的回答中，你可以了解一下自己的市場行情，和這類職缺的市場競爭度。如果他說你錄取率高，你可以順道問原因：我有什麼特質很厲害？或我有什麼技能的市場稀缺性高？或者是否有新公司來台設點、急需人才，所以門檻就放寬了？這些都是非常重要的情報，也是獵頭能提供給我們的重要價值。

就算你很喜歡現在的工作，約時間和獵頭聊聊，甚至請假去面試也是可以的，因為你可以藉機了解自己的市場價值。如果你被錄取了怎麼辦？就算被錄取，也可以好好和對方說明。

你可以換個方式說：我對這個工作有興趣，但我現在有個專案，至少要做到明年9月，或者我剛升上主管，希望至少帶團隊半年才會考慮轉職。你可以向對方詢問：可不可以等到明年8月（明確的時間點）？或給我半年時間？我們中間保持聯絡，等8月（明確的時間點）有變化，我一定會告訴你。

如此一來，對方就會覺得你沒有拒絕他，會繼續保持和你的關係。倘若你一開始就像那位學員一樣直接拒絕，等於是斬斷自己和獵頭的關係，獵頭根本沒機會介紹工作給你、沒有機會找你交流。

若你有現職，開放人力銀行履歷有風險

你可能會想，人力銀行很方便，所以就開放履歷供企業搜尋。不過我建議，隨著年紀和位階越來越高，你要開始強迫自己脫離靠人力銀行求職的慣性。

為什麼呢？找到工作後還把104履歷開著是有風險的。因為很多公司都有人力銀行帳號，只要在上面搜尋員工姓名，就能看到他的履歷是否開啟。

如果你的履歷被老闆搜到，可能會在他心裡留下疙瘩。你可能會想，人力銀行網站不是有避免被特定公司或產業搜尋的功能嗎？那就要看你的公司是否有子公司、控股公司等其他帳號，也有公司註冊和使用的帳號不同，所以說，這麼做還有一定的風險存在。

所以，你慢慢和信得過的獵頭建立關係是有好處的，因為站在獵頭的利益，他不會把你的動態告訴你老闆，而且你的資訊不用放在公開的平台上，也更加保密。

求職就是銷售，選對賣場很重要

我一直相信，過了30歲後，應該要盡量透過人脈找工作，而不是透過人力銀行。

這和個人品牌的概念有關。舉個例子，你覺得一個3、40萬的愛馬仕包包，會放在大賣場裡面賣嗎？一定不會。如果你把自己當成有價值的專業人士，選擇把自己放在哪裡賣很重要。

104就像一個超大的賣場。對企業老闆來說，那是一個寶庫；但對你來說，你只是這成千上萬、形形色色、參差不齊的求職者之一，所以你要在其中脫穎而出並不容易。再說，若你有愛馬仕的價值，其他人都賣2、3000元，而你賣2、30萬元，這樣要在大賣場中被相中，其實是很難的。