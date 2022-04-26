眼看俄羅斯發動戰爭的下場，習近平可能意識到「武統台灣」並非紙上談兵那麼簡單

文：德國之聲中文網（美聯社）

隨著地面部隊被迫在烏克蘭撤退再重新集結，以及黑海艦隊遭擊沉，俄羅斯的軍事失誤正在增加。世界上沒有哪個國家比中國更關注此事：規模較小、武器不足的烏克蘭部隊如何使世界上數一數二強大的俄軍嚴重受損。

中國和俄羅斯一樣，一直雄心勃勃地改革其蘇聯式的軍隊。專家們說，中國領導人習近平將會仔細分析俄羅斯入侵烏克蘭所暴露的弱點，因為這可能會對中共的解放軍拿下台灣島有所幫助。

俄軍自亂陣腳

麻省理工學院安全研究項目主任弗拉沃（M.Taylor Fravel）表示，關鍵在於：「一個經過廣泛改革和現代化的軍隊，是否能夠執行比俄羅斯入侵烏克蘭改採取更複雜得多的行動。」

俄羅斯的武裝部隊經歷了十多年的改革和升級，在喬治亞、車臣、敘利亞和吞併克里米亞的戰鬥中吸取的教訓有助於此次入侵。然而，這同時也暴露了俄羅斯軍隊自上而下的弱點。

專家們感到意外的是，俄羅斯在入侵烏克蘭時似乎沒有什麼準備，而且缺乏核心，即沿著多條協調性差的軸線開展行動，未能有效結合空中和陸地行動。

食物和運輸頻頻出問題，隨著損失的增加，莫斯科已將其血流成河的部隊從首都基輔撤出，進行重組。上週，俄方軍艦莫斯科號據稱被烏克蘭用導彈擊沉。

紙上談兵不等於現實

國際戰略研究所高級研究員格雷厄姆（Euan Graham）說：「在任何層面上，都很難看到俄羅斯能借目前形勢取得成功。」他指出，普亭（Vladimir Putin）原先預期的是迅速獲勝，也嚴重誤判了烏克蘭的抵抗，「這是他一場非常個人化的戰爭」。

這是否因為普亭事前只被告知他想聽到的內容，而非對軍事改革進展和烏克蘭能力的準確掌握？習近平也是一位專制領導人，他現在可能也在想這個問題：「呈現在他面前那份關於解放軍武力的報告，是否真的準確？」，弗拉沃說。

美國CENTRA Technology的高級顧問陳大維（David Chen）表示：「俄羅斯在烏克蘭的經驗表明，在軍事科學院或國防大學那些紙上談兵時看似合理的東西，在現實世界中變得更加複雜。」

任中央軍委主席時進行改革

習近平是一位革命指揮官的兒子，自己也曾穿過軍裝，在擔任中央軍委主席職務3年後，於2015年開始進行軍事改革。部隊總兵力在減少了30萬之後，略低於200萬，軍官人數減少了三分之一，更加強調軍士在戰場上的領導作用。

北京的軍事分析家岳剛說，中國軍隊有尊重下級士兵主動性的傳統，這可以追溯到其革命的起源。他認為，相較於俄羅斯在烏克蘭的部隊，「中國的士兵被鼓勵提出他們對於作戰的想法和觀點。」

將7個軍區重組為5個戰區之後，效率提高了。習近平還試圖終結軍隊中猖獗的腐敗現象，在上台後不久就處理了兩名前高級將領的案件。其中一人被判處終身監禁，另一人在結案前死亡。但中國的軍隊是高度不透明的，因此很難明確知道該組織打擊貪腐的工作究竟取得多大成效。

不過，對習近平來說，軍隊的主要任務仍然是保護執政的共產黨，他追隨他的前任，嚴厲反對讓軍隊將其最終的忠誠度轉移到國家身上。格雷厄姆認為：「習近平終究仍會採用政治解決方案，因為他不是一個軍事專家或經濟專家。」

把美國視為假想敵

中國軍事改革的既定目標是同「強大的敵人」進行「戰鬥並獲勝」，此處的「敵人」通常被理解為美國。中國為新設備投入了巨額資金，啟動了更真實的訓練，並通過研究美國在伊拉克、阿富汗和科索沃的作戰行動，改革其作戰理論。

美國海軍陸戰隊司令伯格（David H. Berger）上週在澳大利亞的一個論壇上表示，北京將密切關注烏克蘭衝突。他說：「我不知道他們會學到什麼教訓，但是......他們毫無疑問專注於學習，他們在過去15年裡一直做著這些事。」伯格強調，必須在太平洋地區建立強大的聯盟，作為遏制中國對台灣的野心的一環。

去（2021）年10月，習近平再次重申「祖國必須統一，也必然統一。」中國聲稱台灣是自己的領土，控制該島是北京政治和軍事思維的一個關鍵點。華盛頓的長期政策是為台灣提供政治和軍事支持，同時沒有明確承諾保衛台灣免受中國的攻擊。

就像普亭對烏克蘭的評估一樣，習近平治下的中國似乎並不相信台灣會試圖抗戰到底。北京經常將與該島的問題歸咎於所謂「台獨份子」及其美國支持者。同時，完全由國家控制的中國媒體利用無中生有的說法，發表台灣不會自願與它的「中國同胞」作戰的言論。

更加謹慎或更加魯莽？

弗拉沃認為，現在許多國家在俄羅斯入侵烏克蘭後迅速作出反應，對其實施嚴厲又一致的制裁，並願意向烏克蘭提供高科技武器裝備，這可能使習近平重新考慮他對台灣的態度。他說：「隨著先進工業化國家的快速反應，以及它們所表現出的團結，習近平可能會在台灣問題上更加謹慎，不會那麼膽大妄為。」

又或者，烏克蘭的經驗可能會促使中國加快在台灣問題上的時間表，進行小範圍的攻擊，如奪取一個離島，作為對自己軍隊的真實測試，陳大維表示。他說：「明智的做法是通過更嚴格的演習使解放軍的聯合機構和程序更加成熟。」但他補充：「正如全世界所看到的，一個野心勃勃的集權領導人和一個不斷縮短的時間表，可能會導致魯莽行事。」

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