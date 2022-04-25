2022/04/25,
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Let's switch to Cantonese——在外國遇上會廣東話的人

Let's switch to Cantonese——在外國遇上會廣東話的人
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在我城市的Expat Meeting上，遇過幾十個國家的人，但八年來只曾遇過一位會說廣東話的外國人。

在德出席外國人的社交場合，例如Expat Meeting或學術會議，都以英文溝通。但遇著德國人時，多會被問及來德多久，假如回答兩年或以上，對方多會跟你說：「Let's switch to German.」，預設你會德文，也想用德文跟你聊天。

其實不只在德國，在其他國家遇著講德文的人，都是如此。我曾在英國一個學術研討會上遇著一名奧地利人，當他看到我的名牌上寫著來自德國大學時，就用英文問我來德多久，然後就提議轉用德文。德語國家的人，在外地碰上住在德語國家的外國人，多渴望和他們講德文，一來是前者用德文較會流暢和方便，二來或好奇對方的德文講成怎樣，正如英國人總愛以天氣來搭訕，寥寥幾句，就可聽出對方的口音，判斷他來自的地區和社會階級。

在外地遇到曾住過香港的人，我也愛提議「Let's switch to Cantonese」，尤其是居港五年或以上，我總期望他們會說一些，雖然結果都是失望。在德認識一位曾在香港某國際教會工作的德國人，居港六年，卻只會幾個單字。他不時跟我說香港的美好，喜愛那裡的便利和人們的友善，但他遺憾只會這麼少的粵語，不能更深入認識香港和香港人。在我城市的Expat Meeting上，遇過幾十個國家的人，但八年來只曾遇過一位會說廣東話的外國人。他是個年輕的北愛爾蘭人，會說兩句粵語問候語。我跟他說來自香港，他馬上用粵語跟我問好，而且發音不錯，於是我轉用粵語跟他談話，他卻答不上嘴，說只會這兩句。雖然如此，我那天卻很樂意多教他幾句，並教他怎樣介紹自己。

至於講普通話或華語的人，遇到會華語的外國人機率會比粵語高。或許大陸或台灣人在外碰上曾居他們故鄉的人，都會提議用中文傾談。轉用母語談話，是尋找雙方的共同點，也把對方當成自己圈子內的人，同時也測試對方的斤両。正如兩個讀音樂的人在芬蘭遇上，會問對方喜歡西貝流士哪部交響曲；讀哲學的人在德國遇上，總會聊到對康德和尼采的看法。問的時候，總期待對方答得上話，可以深入詳談；答不上話或沒看法，總教人有些失望。

當然，兩人用英文來認識，轉回母語時怎稱呼對方，也是學問。因為英文的社交，多是互稱名字，就是「first name basis」；但轉回德文或法文，不相熟成年人之間都會用「您」，並互稱姓氏；中文的話，假如另一方的年紀比你大很多，你也不會用名字稱呼他，而會先稱呼「先生」、「女士」或其職業。所以有些德國人較愛用英文社交，因為大家平起平坐，不論年紀地位都可互稱名字。就算遇著另一德國人，都不急著轉回母語。

遇上會自己母語的外國人，終究是緣分，談得來的更是福氣。轉回母語，也希望可更順暢和深度交流，分享更真實的文化給對方。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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