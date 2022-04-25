《媽的多重宇宙》全台票房開紅盤，「字幕超譯」大玩鄉民時事哏引發網友「炎上」

奇幻武打動作電影《媽的多重宇宙》於上週五正式在台灣映演，在不斷傳出好評口碑加持下，台北票房首週末落在500萬台幣左右，而全台則是累積1201萬台幣，僅次於《怪獸與鄧不利多的秘密》，位居全台票房亞軍。倘若僅以「上映新片」的範圍定義，《媽的多重宇宙》則是順利收下新片票房冠軍寶座，力壓由尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）主演的《超吉任務》。

不過，雖然《媽的多重宇宙》票房開出紅盤，但也因字幕翻譯遭致「炎上」，許多觀眾直稱字幕出現「超譯」問題，導致影響觀影樂趣，此事同時也引出翻譯者「旁白鴿」在臉書粉絲專頁發文回應，引發各界熱議。

以首部長片《屍控奇幻旅程》驚豔影壇的雙導演組合檔丹尼爾關（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），睽違6年再度於大銀幕聯手，交出同樣腦洞大開的奇幻作品《媽的多重宇宙》，並找來國際巨星楊紫瓊主演，同時集結《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）共同演出。

而《媽的多重宇宙》早在台灣上映之前，就已於北美爆出驚人口碑。此片獲選為美國西南偏南（SXSW）開幕片，於此進行全球首映，而後3月25日在紐約、洛杉磯、舊金山三大城市上映，首週末僅開10個廳就獲得超過50萬美金的票房，單廳平均收下51000美金的成績，坐擁2022年全美單廳票房冠軍，也是疫情以來繼《蜘蛛人：無家日》之後最好的上座率。

Photo Credit: 双喜電影

截稿至今（25）日《媽的多重宇宙》在各大知名影評網站也獲得極高的評價，IMDb拿下8.9分的驚人分數；爛番茄擁有97%新鮮度，觀眾分數也來到92%；至於Letterboxd的平均分數則有4.6分的好成績，而《媽的多重宇宙》的好口碑，也從國外燒回台灣。

《媽的多重宇宙》先是在4月的金馬奇幻影展擔綱開幕片，售票之際旋即秒殺，最終則是高居觀眾票選排行榜第5名，值得一提的是，觀眾票選排行榜前4名基本上都是「特別活動」的經典舊片，分別是《洛基恐怖秀》、「柯南推理夜」、《萬花嬉春》以及《真善美》；換句話說，倘若僅計算「普通放映」的新片，《媽的多重宇宙》位居所有片子之冠，深受奇幻影展觀眾的熱愛。

延續影展熱潮，台灣上映就開出票房紅盤，而片中的彩蛋致敬、老莊思想、存在主義與虛無主義的辯證、多重宇宙的跨時空對話等等，都成為影迷熱議的焦點，不過，當中最被討論的狀況，則是「字幕翻譯」。

例如，將「Just be a rock」翻譯成「你現在是王安石」；「Because it’s all just a pointless swirling bucket of bullshit」翻譯成「這一切都是大便版咒術迴戰」；「It’s called unlovable bitches like us make the world go round」則是「武媚娘愛缺，奪掌全世界」，另類搶眼的字幕引起PTT網友罵聲，紛紛指稱字幕太多超譯以及鄉民哏，反倒讓不懂哏概的觀眾更加難以理解劇情，成為本片在台灣的另一口水戰焦點。

而譯者本人，粉絲專頁擁有7.1萬追蹤者的「旁白鴿」則透過臉書回應，以「《媽的》字幕爛！你才爛你全家都爛！」為題，開頭就說：「兒時就懂千萬不要解釋自己，因為喜歡你的人不需要，討厭你的人不相信。」接著進一步解釋接下《媽的多重宇宙》翻譯工作的緣由，以及選擇此翻譯手法的過程。

最後，旁白鴿以「手搖杯」舉例，表示：「前一陣子網路熱議手搖飲杯設計的好與壞，這種事情沒有對錯，只有老闆喜不喜歡。我對得起發行商就好，你（網友）甚至不用對自己的謾罵負責。請不妨設想，有時候你（網友）不喜歡一部（大家都好喜歡的）電影，可能是因為電影挑觀眾，你是被天意遣送放生的非人，你是『天遣』。『天遣』真棒，不用管別人了啦，去你媽的舒適小宇宙做回自己。」

此篇聲明，言下之意當然是自認無愧於心，也再度引起網友正反兩方討論，成為此片劇情之外的熱議話題。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航