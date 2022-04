《媽的多重宇宙》全台票房開紅盤，「字幕超譯」大玩鄉民時事哏引發網友「炎上」

奇幻武打動作電影《媽的多重宇宙》於上週五正式在台灣映演,在不斷傳出好評口碑加持下,台北票房首週末落在500萬台幣左右,而全台則是累積1201萬台幣,僅次於《怪獸與鄧不利多的秘密》,位居全台票房亞軍。倘若僅以「上映新片」的範圍定義,《媽的多重宇宙》則是順利收下新片票房冠軍寶座,力壓由尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)主演的《超吉任務》。

不過,雖然《媽的多重宇宙》票房開出紅盤,但也因字幕翻譯遭致「炎上」,許多觀眾直稱字幕出現「超譯」問題,導致影響觀影樂趣,此事同時也引出翻譯者「旁白鴿」在臉書粉絲專頁發文回應,引發各界熱議。

以首部長片《屍控奇幻旅程》驚豔影壇的雙導演組合檔丹尼爾關(Dan Kwan)、丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),睽違6年再度於大銀幕聯手,交出同樣腦洞大開的奇幻作品《媽的多重宇宙》,並找來國際巨星楊紫瓊主演,同時集結《七寶奇謀》關繼威、《月光光心慌慌》潔米李寇帝絲(Jamie Lee Curtis)、《尚氣與十環傳奇》史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)共同演出。

而《媽的多重宇宙》早在台灣上映之前,就已於北美爆出驚人口碑。此片獲選為美國西南偏南(SXSW)開幕片,於此進行全球首映,而後3月25日在紐約、洛杉磯、舊金山三大城市上映,首週末僅開10個廳就獲得超過50萬美金的票房,單廳平均收下51000美金的成績,坐擁2022年全美單廳票房冠軍,也是疫情以來繼《蜘蛛人:無家日》之後最好的上座率。

Photo Credit: 双喜電影

截稿至今(25)日《媽的多重宇宙》在各大知名影評網站也獲得極高的評價,IMDb拿下8.9分的驚人分數;爛番茄擁有97%新鮮度,觀眾分數也來到92%;至於Letterboxd的平均分數則有4.6分的好成績,而《媽的多重宇宙》的好口碑,也從國外燒回台灣。

《媽的多重宇宙》先是在4月的金馬奇幻影展擔綱開幕片,售票之際旋即秒殺,最終則是高居觀眾票選排行榜第5名,值得一提的是,觀眾票選排行榜前4名基本上都是「特別活動」的經典舊片,分別是《洛基恐怖秀》、「柯南推理夜」、《萬花嬉春》以及《真善美》;換句話說,倘若僅計算「普通放映」的新片,《媽的多重宇宙》位居所有片子之冠,深受奇幻影展觀眾的熱愛。

延續影展熱潮,台灣上映就開出票房紅盤,而片中的彩蛋致敬、老莊思想、存在主義與虛無主義的辯證、多重宇宙的跨時空對話等等,都成為影迷熱議的焦點,不過,當中最被討論的狀況,則是「字幕翻譯」。

例如,將「Just be a rock」翻譯成「你現在是王安石」;「Because it’s all just a pointless swirling bucket of bullshit」翻譯成「這一切都是大便版咒術迴戰」;「It’s called unlovable bitches like us make the world go round」則是「武媚娘愛缺,奪掌全世界」,另類搶眼的字幕引起PTT網友罵聲,紛紛指稱字幕太多超譯以及鄉民哏,反倒讓不懂哏概的觀眾更加難以理解劇情,成為本片在台灣的另一口水戰焦點。

而譯者本人,粉絲專頁擁有7.1萬追蹤者的「旁白鴿」則透過臉書回應,以「《媽的》字幕爛!你才爛你全家都爛!」為題,開頭就說:「兒時就懂千萬不要解釋自己,因為喜歡你的人不需要,討厭你的人不相信。」接著進一步解釋接下《媽的多重宇宙》翻譯工作的緣由,以及選擇此翻譯手法的過程。

最後,旁白鴿以「手搖杯」舉例,表示:「前一陣子網路熱議手搖飲杯設計的好與壞,這種事情沒有對錯,只有老闆喜不喜歡。我對得起發行商就好,你(網友)甚至不用對自己的謾罵負責。請不妨設想,有時候你(網友)不喜歡一部(大家都好喜歡的)電影,可能是因為電影挑觀眾,你是被天意遣送放生的非人,你是『天遣』。『天遣』真棒,不用管別人了啦,去你媽的舒適小宇宙做回自己。」

此篇聲明,言下之意當然是自認無愧於心,也再度引起網友正反兩方討論,成為此片劇情之外的熱議話題。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航