2022/04/25,
政治

曾因《國安法》被約談，香港民研鍾劍華離港赴英「避秦」

曾因《國安法》被約談，香港民研鍾劍華離港赴英「避秦」
香港民意研究所副行政總裁鍾劍華｜Photo credit: 香港民意研究所 HKPORI YouTube影片截圖

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鍾劍華昨天在社交平台留言，聲稱自己已離港，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。

（中央社）香港民意研究所副行政總裁鍾劍華昨天（24日）離港遠赴英國，稱早前曾被警方根據《港區國安法》約談，離港是要「避秦」。

鍾劍華昨天在社交平台留言，聲稱自己已離港，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。

《明報》今天在報導中表示，鍾劍華昨晚深夜接受查詢時說，他正在外地轉機前往英國，並指早前曾被警方根據《港區國安法》約談，但不便透露詳情。

據報導，鍾劍華被問到離港的原因時說，他已在社交網站作出解釋，形容離開是「避秦」。

報導引述民研所主席及行政總裁鍾庭耀說，民研所一切正常，將會如常運作。

但他同時指出，民研所每半年都會檢視和調整工作，現時已開始檢視，預計兩個月內完成。

民研所前身是「香港民意研究計畫」，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在港大任職的鍾庭耀創立。

香港回歸以來，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分，以及對香港前途信心等。

民意研究計畫一向被標籤為親泛民的民意組織，這也導致鍾庭耀一直被親政府建制派及北京方面抨擊。

2019年初，鍾庭耀以助理教授身分自港大退休，其後自行註冊成立了民研所並擔任主席，前香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華擔任現職至今。

去年初，數十名泛民人士遭警方拘捕及調查，事件涉及2020年泛民為立法會選舉進行的初選，警方指初選的目的可能干犯港區國安法的「顛覆國家政權罪」。當時鍾庭耀被帶走助查。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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