華視三度出包，立委批42台監看電視沒人盯「怠惰散漫」，陳雅琳道歉：內部SOP未落實

華視新聞近期出錯連連，出現「中共飛彈射擊新北」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳22日凌晨宣布請辭負責，另懲處相關人員。不料昨（24）日華視又出現疏失，誤植行政院長蘇貞昌為「總統」；陳郁秀今天到立院備詢時，各黨派立委輪番痛罵華視「怠惰散漫」；陳雅琳表示自己不會被慰留，但目前華視高層呈現真空狀態，她會以台長之職先處理台內善後。

華視連環出包，陳雅琳：未落實SOP

華視新聞製播接連出包，繼兩度發生快訊跑馬燈、字幕誤植後，昨天午間新聞時，民調圖表又將行政院長蘇貞昌寫成「總統」，蘇貞昌本人今天受訪時也表示「傻眼」。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；同天9時緊急製作道歉跑馬時，又再度出包，出現「大屯山火山爆發」等天災錯誤訊息。公廣集團董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳為表負責已於22日辭職。

華視在官網發出「錯誤更正啟事」聲明坦承疏失，解釋昨日報導「總統滿意度」相關新聞時，因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統，「該新聞錯誤圖卡已立即更正。僅此說明更正，並向觀眾致歉。」

今天陳郁秀、陳雅琳赴立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢時，針對跑馬與快訊出錯事件，陳雅琳再次致歉並說明出錯經過。陳雅琳解釋此事起於華視接獲新北市消防局來函，無償製播新北市消防局災防模擬影片，而2013年也發生過其他電視台錄製影片時，不慎誤植快訊。

陳雅琳表示，確實是人員未落實標準作業程序SOP所致，工作人員更改檔案路徑，應該把它改回來但沒有，反而忙著去做下一個錄影，第二次的失誤是因為編輯台首度啟用從來沒有用過的強制性模板。華視已針對事件制定「新聞棚專案錄製流程」，嚴格執行新聞開播前Check List（含導播與編輯），各項資料連結路徑確實檢查，增加晨、夜時段編審人力，落實製作人把關與監看機制。

民進黨立委林宜瑾也在質詢時提出華視犯下的幾大錯誤，包括錄製防災影片後沒將檔案路徑恢復，開播前導播未與編輯確認畫面上要呈現的文字，製作人另有公務疏於監控畫面，編輯未及時發現播出內容有誤等。

林宜瑾認為，首度啟用特殊模板也不能當藉口，電視台如果連突發即時的狀況都無法應對是非常失格的行為。林宜瑾也問，製作人當天另有公務是什麼樣的公務？陳雅琳回應，當天早上軍方和醫院都出現確診，製作人在跟記者確認相關內容，這也是製作人的職責之一。

林宜瑾質疑，製作人同時要處理兩、三條新聞，覺得新聞畫面不會出錯，所以公務不用交給他人；加上其他人員也都以為會有別人盯著畫面；就算製作人沒盯畫面，華視新聞台各辦公室加上副控室、攝影棚，共約有42台監看電視，竟然沒辦法立刻處理，痛批「這就是散漫、怠惰」「全國人民的耐心跟期待都被糟蹋了。」

目前原製播部經理兼任副台長蔡明達遭加重懲處，記大過2支、免兼副台長，但最終懲處結果，華視表示將在通盤檢討調查後，決議並對外公布。

身兼數職遭立委質疑，陳雅琳：不會留任也不會繼續播報新聞

國民黨立委萬美玲表示，陳雅琳身兼數職，包含代總經理、新聞台台長、主播、製作人、主持人，導致每個地方都沒做好應該檢討。萬美玲並詢問，已請辭的陳郁秀和陳雅琳是否會接受慰留；陳郁秀回應，她會為自己的行政負責，不會接受慰留。陳雅琳則強調已2度請辭，也不會接受慰留，並解釋身兼多職是當初到華視的簽約內容。

至於是否繼續兼任華視新聞台台長？陳雅琳表示，她有考慮請辭，但在懲處事件後，華視製播部經理已被免掉職務，高層等同真空狀態。「我必須忍辱負重來做善後工作，等到新的董事會成立，就請新的總經理和新的台長來接手。」萬美玲則反問，「這個辱是誰給的？」，陳雅琳回答：「我們自己犯下的」。

文化部長李永得備質詢前受訪則表示，華視非常不應該，承諾會在最快時間改組董事會。

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核稿編輯：翁世航