香港晚報：私隱公署拘1男子，涉因商業糾紛網上起底

1）男子涉因商業糾紛起底被捕

私隱公署表示，今日就「在未獲同意下披露個人資料罪」拘捕1名41歲男子，指其涉去年12月未經3名資料當事人同意下，在社交媒體平台披露3人的個人資料，相信雙方有商業糾紛。

署方表示，本次是繼去年12月以來，第二次就「起底」的拘捕行動。署方提醒市民，在網上發佈或轉載任何看似起底的訊息前要三思，以免觸犯法例；相關罪行的最高刑罰是罰款10萬元及監禁2年。

Photo Credit：香港電台影片截圖

2）香港千萬富翁人數跌1成半

花旗銀行發表「香港千萬富翁調查報告2021」，顯示本港千萬富翁有43.4萬人，佔香港人口7.4%，比上一年同期減少1成半。

不過，調查另指7成千萬富翁表示，資產總值已回復至疫情前水平，2成半更表示有所增加。但逾3成千萬富翁表示疫情令投資比前一年保守，偏向加持現金等風險較低選項。此外，每5個千萬富翁，就有1個在「大灣區」投資。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊說，報告反映千萬富翁人數下降，但以10年整體看，人數其實逐步上升，淨資產仍有增無減；反映富裕一族在疫情下仍能策略性配置財富。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

3）插畫師阿塗離開香港

香港插畫師阿塗透過Facebook貼文表示已經離開香港，感嘆留港創作時事漫畫精神壓力巨大，離別是逼不得已的抉擇。他對無法繼續留下感到愧疚，但籲「良善的人珍重，以各種形式將良善存留下去」。

阿塗原為出版社插畫師，在創作「高登神獸卡」後人氣急升，其後分別在《Yahoo新聞》和《明周文化》專欄作畫，但在《港版國安法》後遭腰斬。

Photo Credit：阿塗Facebook截圖

4）7名外媒記者辭任FCC新聞自由委員會

繼昨天香港外國記者協會（FCC）宣佈暫頒人權新聞獎，《Financial Times》內容策展編輯Jennifer Creery（紀寳瑩）表示自己與另外7位外媒記者，已辭任新聞自由委員會的職位。

紀寳瑩表示理解FCC腰斬獎項是無奈決定，但認為令人非常失望；另外Quartz記者Mary Hui、Washington Post東南亞/香港部門主管Shibani Mahtani亦表示遺憾並已辭任該職位。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin