香港晚報：FCC停頒「人權新聞獎」，稱「不希望無意間犯法」

1）FCC停頒人權新聞獎

《HKFP》報導，外國記者協會（FCC）會長、港大新傳中心總監Keith Richburg今日透過電郵向會員宣佈，委員會決定暫停頒發「人權新聞獎」。人權新聞獎原定於下周二（5月3日）頒發，當日同為世界新聞自由日。

Richburg說，「過去兩年間，香港記者在新『紅線』下工作，要考慮什麼是被允許、不被允許，但一些領域仍存不確定性，而我們不希望無意間違反法律。就此，我們決定暫停這個獎項。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像

2）聶德權稱追究公務員洩露資訊

公務員事務局局長聶德權今日在立法會透露，參與第五波疫情抗疫工作的政府僱員逾14萬人，佔總數7成半，較之前4波疫情多。

立法會議員何俊賢關注，公務員在網上揶揄政府內部抽調人手如同「抽壯丁」，講法影響軍心和士氣，減低港府威信和抗疫效率。聶德權回應指，政府將會嚴肅跟進及追究公務員對外發放不真實訊息，或外洩內部訊息的行為。

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3）皇茶宣佈結業

旺角茶飲店「皇茶」負責人早前被警方國安處帶走協助調查後放行，店鋪今日突然宣佈結業，「就此講聲再見」。

皇茶在Facebook貼文表示過去4年見證登打士街變化，稱「守到今日，任務總算完成」。貼文撰文者就沒有提早通知該決定，向顧客道歉；祝願香港人「平安·健康·回家」。

Photo Credit：Royaltea.HK 皇茶香港Facebook截圖

4）戴耀廷登雷動計劃廣告認罪

前港大法律系副教授戴耀廷、臨牀心理學家葉劍青及石守正，被控2016年立法會選舉期間刊登「雷動計劃」廣告，涉4項「在選舉中招致選舉開支的非法行為罪」。戴耀廷今日承認全部控罪，案件押至下月24判刑。

法官郭啟安同意辯方指案件不涉種票等行為，也說控方延後檢控對被告造成影響，要求控方星期五就調查及起訴過程提交詳細時序表，供法庭判刑考慮。

同案兩名被告同意案情，控方決定不提供證起訴，他們獲准簽保守行為。兩名被告就每項控罪自簽1萬元，守行為12個月。戴耀廷因佔領中環「串謀犯公眾妨擾罪」、「煽惑他人犯公眾妨擾罪」被判監16個月，已服刑近14個月。他亦涉初選國安法案，正等候審訊。

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5）鍾劍華離港

香港民研副行政總裁鍾劍華昨天離港赴英，向《明報》表示早前曾被警方根據《港版國安法》約談，形容離開是為「避秦」。民研行政總裁鍾庭耀稱，民研將如常運作，但同時指現已開始每半年一次的工作檢視和調整。

鍾劍華在Facebook貼文說，將在海外生活一段時間。他對這個決定感到無奈，但稱將演繹「離土不離鄉」，在海外繼續為香港社會公平、制度完善努力。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin