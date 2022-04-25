2022/04/25,
醫療

台北市1萬7000人居家隔離、6萬學生停課，柯文哲宣布醫療院所和防疫人員實施「以篩代隔」

台北市1萬7000人居家隔離、6萬學生停課，柯文哲宣布醫療院所和防疫人員實施「以篩代隔」
Photo Credit：截自台北市政府疫情記者會

我們想讓你知道的是

按照中央今日公布的最後一版以篩代隔SOP，在第1、2、3、5、7、9日總共進行6次快篩，再加發1劑後，等於台北市會發給每個被匡列的民眾7支快篩，每天上班前自主快篩，結果為陰性就可以去上班。

台北市今（25）日確診案例破千，台北市長柯文哲在防疫記者會中指出，台北市居家隔離人數已達1萬7000人，根據中央公布的最後一版規範，將會優先針對醫療院所和防疫人員實施「以篩代隔」，核定的醫療院所若有人確診，就匡列隔離、發7支快篩劑，上班前若篩檢陰性就可以去上班。

統計到23號為止，台北市總共確診人數為3917人，其中以中山區最多、但大安區和信義區也都超過400人。

柯文哲表示，12個行政區的確診數分布蠻平均的，從全台確診數可見，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者都集中在北北基桃、宜蘭也有，首都生活圈的確診數明顯快要變成指數上升，中南部疫情則比較沒有那麼嚴重，「如果按照目前的R值1.24推斷，未來的時間，破萬大概指日可待。」

柯文哲表示，截至4月24日中午12點，台北市居家隔離的人數已達17816人，如果還要再用這種隔離的方式，「台北市再一週就會shut down」，所以要採取「以篩代隔」的策略。

柯文哲坦言，針對以篩代隔，內心也是有點猶豫。但台北市居家隔離人數多，停課的學生早就超過6萬，所以顯然要思考看看，如何應付這個局面。

柯文哲指出，既然政府沒打算升高防疫等級，那麼確診人數就會繼續上升，按照過去居家隔離的方法，很快地，不是居家隔離就是停課。但若要一下子就全面以篩代隔，第一個問題是快篩劑不見得那麼多，所以還是照科學的方法，讓醫療院所和防疫人員（第一、二類）優先實施。

台北市的以篩代隔措施，是指經過各醫療院所填表核定後，若該機關有人確診，就自行匡列隔離，衛生局同時發放快篩劑給確診者。

按照中央今日公布的最後一版以篩代隔SOP，在第1、2、3、5、7、9日總共進行6次快篩，再加發1劑後，等於台北市會發給每個被匡列的民眾7支快篩，每天上班前自主快篩，結果為陰性就可以去上班，陽性就不能去。被匡列的前3天比較危險，所以每天做快篩，第5天起就2天做1次。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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