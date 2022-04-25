港府讓外國人入境，放寬防疫限制不等待大陸

（中央社）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩下，港人強烈希望香港不再成為抗疫孤島，當局也顯然順應民意，放寬海外人士來港，不再考慮仍身陷抗疫泥淖的中國大陸。

COVID-19肆虐香港兩年來，港府的抗疫步伐一向緊跟大陸，堅持「動態清零」，方向是「外防輸入，內防擴散」。

第五波更為嚴峻的疫情1月初爆發後，港府採取了更嚴厲的防疫手段，在「外防輸入」上，把9個疫情高危國家列入全面禁飛名單，當地航班無法來港。

在「內防擴散」上，港府禁止餐廳晚上供應堂食，又勒令電影院、美容院、健身室等所有經營處所關閉，令香港變成「死城」。

但疫情兩週前開始好轉後，港府卻急不及待放寬海外人士來港，包括首先取消禁飛令，又決定於5月1日起恢復讓海外人士搭機來港，而此前當局一直禁止非香港居民入境。

雖然有意來港的海外人士要接受一套嚴格的防疫措施，但這項放寬政策基本上還是受到商界歡迎的，期望此舉可以恢復香港對外聯絡。

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客觀上，疫情發生兩年來，港府在抗疫上一向較重視與大陸恢復通關，縱使有人建議先恢復對外往來，但官方始終認為，香港恢復與中國大陸通關至為重要。

在第五波疫情發生前，香港已有多個月沒有本土傳播病例，外界原先期待可以恢復與大陸通關，但第五波疫情來襲，令通關無望。

當香港第五波疫期轉緩之際，卻輪到上海等大陸城市接連出現新疫情，而北京方面堅持「動態清零」，令兩地通關更是遙遙無期。

在這種情況下，最近兩週來，香港社會出現先與海外恢復往來的強烈願望，而港府似乎也有這種感受，行政長官林鄭月娥早前先是說「感受到港人對抗疫失去耐性」，接著預告取消對外的禁飛令，以及重新允許海外人士來港，理由是「回應須回港香港居民和相關業界的強烈訴求」。

除此以外，港府在「內防擴散」上也採取了放寬措施，包括恢復餐廳晚上供應內用、各類處所重開，以及小學及中學逐步恢復上課等。

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對於港府近期採取的連串放寬措施，有人說是「與病毒共存」，有人說是「躺平」。但客觀上，港府仍然堅持「動態清零」，持續圍封有問題的大樓，以及嚴查污水，以找出可能存在的疫廈。

有一種較合理的說法是，香港歷經第五波疫情，估計有超過4百萬人染疫，加上接種首劑疫苗人數已超過90%，已有一定群體免疫力，是時候用另一種方式處理疫情，而港府也似乎找到治疫新方向，於是一方面繼續強調「動態清零」，另一方面放寬限制。

對於港府的防疫新方向，大陸方面最近有媒體予以正面肯定，並指這也許可以是大陸某些城市的學習方向。

姑勿論北京方面對香港的抗疫方面有何想法，但港府最近的做法頗受歡迎，《香港電台》今天引述旅遊界立法會議員姚柏良說，相關放寬安排暫時對旅遊界幫助不大，但對外界是好的訊號。

他說，由於入境香港仍要在酒店檢疫7天，相信來港旅遊的人不會多，但這對商務客有幫助，這方面有一定入境需求。

據報導，在港府放寬海外人士來港後，本地用作檢疫用途的酒店，5至6月的訂單已經爆滿，這對酒店業來說無疑是一筆可觀生意。

報導又引述廠商會會長史立德說，新的入境防控安排對商界有幫助，尤其對在港工作的海外僱員，或外國公司駐港僱員，受惠行業包括金融、創科及資訊科技等。

他更建議政府進一步有條件對外開放，先行與外國及澳門通關，創造一個有香港特色的「動態清零」，讓大陸城巿參照試行。

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香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅也向媒體說，估計香港已有超過400萬人染疫，已築起免疫屏障，若疫情維持穩定，當局可以加快放寬步伐，爭取在兩週內採取第二階段放寬社交距離措施。

對於港府的放寬措施，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦上週指出，全球多國都陸續撤銷對外的防疫限制，批評香港的新措施仍然過嚴。

他指出，既然香港與大陸通關遙遙無期，乾脆取消對外檢疫措施，首先讓香港與國際通關，不必理會大陸。

隨著疫情漸去，劉達邦的建議似乎反映了許多港人的心聲。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex