其實，台灣將近10億的「烏克蘭善款」，大部分都沒直接進入烏克蘭

文：R.H.（烏克蘭理工男Oleksii小編、DIVCHATA POWER志工）

我國外交部為賑濟烏克蘭難民所發起的募款專案於一個月內募得新台幣9億4468萬元（約3300萬美元），讓許多台灣人很驕傲地大呼「Taiwan Can Help」。

德雷莎修女曾經說過：「愛，是在別人的需要上，看到自己的責任」。這筆善款在經濟沒以往蓬勃的台灣來說實屬不易，但是了解大家的辛苦錢到底流向去哪也是很重要。

在4月22日外交部部長與基輔拳王市長通話後，宣布將會將款項中撥出300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地六所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。這將會是第一筆「直接」幫助到烏克蘭的款項。

也就是說，雖然帳戶名稱為「烏克蘭專戶帳號」，但是目前已分配並陸續撥付超過2000萬美元的善款，之前其實都是提供如波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利及波海三國等烏克蘭鄰近國家，協助安置流離失所的烏克蘭難民，並非直接送交到戰區的烏克蘭人。而這些國家，其實已經有來自歐盟更多更龐大的經費。

未來外交部會如何分配剩餘的500萬美元，希望大家也可以繼續關心下去。

捐錢給烏克蘭，其實沒有字面上看起來那麼簡單

在烏俄開戰以來的60多個日子，這場戰爭是一面明鏡，照出了台灣許多平常不會被看到的問題面。例如在台烏克蘭人如果在台灣開銀行帳戶，因為有可能違反洗錢法因此不一定能成功將錢匯到烏克蘭。

若是以台灣人的名字進行匯款，不但有高於其他國家許多倍的手續費，更是要寫一張聲明書來證明這是「自願」的捐款行為。此外，雖有台灣學校提供名額免費入學，並且連學費生活費機票都包，卻沒有想到烏克蘭並不承認台灣學歷，而且因為學制差異，許多學生甚至可能拿不到成績單以及畢業證明書。

種種問題，不禁讓人想到「你的孩子不是你的孩子」式的「我是為你好」。

這是戰爭，裡面的數字不是銷售金額，而是一個個的家庭、一個被深愛的人、一個被尊敬的靈魂。當我們在進行聲援烏克蘭的倡議時，常常遇到台灣朋友詢問「如果我想要捐款要給什麼單位？」本來我們認為只要捐款都能到達烏克蘭人的手上，但是後來逐漸發現，有太多無法達到目的的帳戶了。

如果你真的想要直接的幫助到烏克蘭民眾，我們建議可以選擇以下管道：

不過請注意，由於台灣的PayPal帳戶無法匯款到烏克蘭帳戶，以信用卡匯款至海外前，請先確認銀行的手續費。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣人是很有愛心的民族，在戰亂之下捐錢的確也是最實際的幫助方式，但有時候，您是否也陷入了「捐款之後就是別人的事了」的想法中？

其實，從日常接觸到的各種關心，我們發現台灣人對於東歐文化與歷史了解少之又少。在我們一邊抱怨歐美人是台灣泰國傻傻分不清的同時，或許也可以趁此機會，了解過去學校課本裡比較少提到的地方，並透過換位思考的能力，對於不了解的事物可以詢問、學習。

但願兩國友誼的路由此出發。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航