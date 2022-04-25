歐美鋼鐵業「終端需求極度強勁」獲利三級跳，惟中國疫情為全球鋼鐵市場埋下隱憂

隨著歐美各國疫情趨緩，在去（2021）年鋼鐵供給低基期的情況下，需求逐漸抬升，美國鋼鐵業者獲利也三級跳，但受到全球最大生產、消費國——中國正面臨疫情侵擾，仍為全球鋼鐵市場埋下隱憂。不過，業內人士強調中國力拚復工和振興政策加持下，鋼鐵業在五一長假後可望迎補貨潮。

疫情自上海蔓延到北京，替全球鋼鐵市場埋下隱憂

近日，世界鋼鐵協會（worldsteel）發布2022年至2023年鋼鐵需求預測報告指出，今年鋼鐵成長達0.4%，總量為18.402億噸。明年，全球鋼鐵需求還將繼續成長2.2%，達到18.814億噸。

世界鋼鐵協會市場研究委員會主席Máximo Vedoya強調，在烏俄衝突的背景下，當前預測存在高度不確定性。

中國是世界最大鋼鐵生產和消費國，對全球鋼鐵產業具有相當影響力。不過，由於中國上海一再延長封控時間，國際鐵礦石和鋼鐵期貨價格均開始下滑。

根據，中國官媒《北京日報》昨（24）日報導，疫情已經從上海蔓延至北京，目前政府已下令在北京朝陽區進行強制性的核酸檢測，並對朝陽區的一些社區和區域實施出行限制。

IG市場策略師Yeap Jun Rong告訴《華爾街日報》：「短期前景看似很不穩定，預計未來幾天將有更多病例出現，對經濟形勢的影響可能會更加持久。這足以令鐵礦石市場因需求憂慮而遭遇一些拋售。」

全美最大鋼廠紐柯鋼鐵（Nucor）執行長托派利恩（Leon Topalian）卻指出，鋼鐵整體「終端需求極度強勁」。瑞士信貸（Credit Suisse））認為，這樣的現象和去（2021）年鋼鐵產量低迷，再加上部份國家需求回升有很大的關係。

營建商與重機具製造商近期增加採購鋼材，讓美國鋼鐵廠：紐柯鋼鐵、Steel Dynamics獲利上揚。尤其是，他們旗下生產包括營建用鋼骨、鋼板、樁材和圍欄的子公司首季銷售締造佳績。這代表歐美鋼鐵市場逐漸回溫，中國則待疫情趨緩。

中國拚復工，五一長假後可望迎鋼鐵業迎補貨潮

此外，雖然鋼鐵市場仍飽受中國疫情的干擾，但是中鋼董事長翁朝棟告訴《工商時報》，中國汽車產業有減產，但是多數車廠並未下修全年汽車生產規劃。

他預計5月後將加速趕工彌補前期生產量，可望帶動供應鏈恢復供應，釋放用鋼需求；再加上，北京當局寬鬆的貨幣政策，會鬆綁房產融資、加速基礎建設投資，鋼材需求也會在同時陸續釋出。

事實上，上海當地政府政府正努力推動企業復工，例如停產三周的特斯拉（Tesla）於4月19日重新運作；另外海市政府確定了汽車和半導體等重點行業的666家企業的零組件能持續產出。

特斯拉執行官馬斯克（Elon Musk）日前也在業績電話會議上表示，「上海正在大規模復甦」，他預測上海的生產將強勁反彈。

雖然，中國重點都市都在力拼復工，但仍有相當大的隱憂。1名在上海當地人士告訴《華爾街日報》，受原材料供應問題、物流中斷和勞動力短缺的影響，均為未來的鋼鐵市場帶來許多變數。

然而台灣鋼鐵大廠燁輝總經理張振武告訴《工商時報》，目前可以觀察五一長假後，只要中國封管能夠再鬆綁，且產業順利復工復產，鋼鐵將有大量需求釋出，帶動產銷暢旺。

報導也稱，台灣業者：中鋼、燁輝、春雨、恒耀、聚亨、運錩及彰源等相關鋼廠將受惠。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航