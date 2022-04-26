黑鮪魚季在其繁殖時間點大量捕撈，真的符合「永續食魚」的概念嗎？

文：黃鼎詒

今年屏東「第一鮪」於4月10日上午在東港魚市場舉行拍賣，為屏東黑鮪魚文化觀光季揭開序幕，由東港在地佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，打破去年由饗賓餐旅集團以每公斤一萬元標得紀錄，創下歷年價格新高。

相信不少人在吃日料點選生魚片時，除了鮭魚外，少不了的就是鮪魚，尤其是它那入口即化的腹肉，肥嫩的油脂隨即侵占你口中的味蕾細胞。

有「海中和牛」之稱的黑鮪有八成都被外銷至日本，成為食魚民族的盤中飧。近十年，在人類貪婪捕撈下，黑鮪魚資源大幅衰退，捕撈量一度在2012年降至接近歷史低點。為了讓後代子孫也能夠享受這條魚的美味，永續食魚的概念更顯重要。

Photo Credit: 中央社

台灣黑鮪資源的漁業管理

參考漁業推廣月刊111年3月426期，台灣政府的法規對捕撈黑鮪設置了相關的限制，捕撈黑鮪的漁船，除了有數量限制外必須取得執照，20噸以上的黑鮪漁船還會被要求裝上VMS（漁船監控系統），監控漁船的即時動態，今年2月，更開始辦理小於20噸漁船之輔導及VMS安裝補助。

另外，值得國際效仿的CDS（黑鮪魚漁獲證明書）管理制度，更是具前瞻性的漁業資源管理方式。漁民在海上捕撈到黑鮪魚24小時內，須以無線電通報捕獲的經緯度、標籤號碼、魚重、性別等，尾上繫上的標籤就等同該尾魚的身分證字號；於國內港口卸魚者，以宜蘭縣南方澳漁港、台東縣新港漁港、屏東縣東港鹽埔漁港及高雄市前鎮漁港為限，待進港後作進一步的體長測量、耳石採集等，確定捕獲資訊。

搭配國際組織中西太平洋委員會（WCPFC）規定各國捕撈配額，及科學家實驗結果（降低幼魚捕撈量），於去年終於看到黑鮪魚資源的些許恢復。

黑鮪季的背後

黑鮪是鮪魚中體型最大的，卻是海底蛟龍，游速可達2.5秒／百米，每年4月至6月隨著黑潮洄游於台灣東部外海產卵，一般捕抓的體長在兩公尺以上。台灣的黑鮪漁獲量甚至曾位居世界第一，因此成為台灣沿近海漁業中重要的項目之一。

「黑鮪魚季」舉辦時間，也就是黑鮪魚洄游至台灣海域產卵的時間，在其繁殖時間點大量捕撈，是否對黑鮪魚資源造成更嚴重的破壞？我想這會是個值得思考的問題。究竟這樣吃，在「產季」的行為是否符合永續食魚的概念呢？我不經提出此疑惑與同事討論。

一般來說，我們會提倡「食當季」這個觀念，也就是在產季的時候吃當時出產的食物。而這個觀念其實是建立在那個季節，該產物會大量增生且量多的前提之下，因此我們在對的時間點吃，可以吃到相對好吃又相對永續的食物。

回到黑鮪魚，黑鮪資源雖然也因疫情及捕撈控制下，在這兩年有些許恢復，但它的生物族群大小，是否已恢復到能穩定的持續產出只能劃個問號？

Photo Credit: AP/達志影像

你吃黑鮪魚罐頭嗎？

去年因為疫情影響，全國疫情進入第三級警戒，餐飲業在禁止內用下處境艱辛，加上去年黑鮪豐收，直接影響黑鮪魚的國內銷售狀況。

去年6月農委會漁業署因此發布「110年度漁產品加工罐頭及保存食品生產獎勵作業規範」，以我國生產漁獲物為原料，作為加工罐頭或保存食品食材，每罐就能得六元獎勵，若原料為黑鮪魚，獎勵加碼至15元，獎勵限量100萬罐。

以政府的立場，希望藉由更多元的產品樣態提升民眾選購的動機，然而一個要價一個便當或更甚的「高級罐頭」民眾是否會買單？ 網路上民眾的罵聲似乎給出了答案。

仔細想想，限期的補助案，會不會導致漁民抓好抓滿的心理，補助帶動的市場需求，說白了就是假需求；而把高價的黑鮪魚製成罐頭或魚鬆，不但品嚐不了它原本該帶來的味覺體驗，反倒把它原有的「價值」給拉低。

東補西補的補助，不過就是左右手的概念，受傷的還是漁業資源的本身。但要漁業休養生息一年，在利益層面上似乎不夠實際。面對資源的浩劫，人們還是傾向把自身利益放在前面。

結語

面對國際公共資源，不免產生各國在利益的分配與爭執。日本是鮪魚的最大消耗國，台灣在親日氛圍下也難以置喙，只能從自身做起，雖說台灣在黑鮪捕撈管理上有做努力，但實際上管理不易，仍有許多困難與挑戰。

從內銷市場看，民眾食用黑鮪魚還是傾向在日料店吃生魚片，甚至某些高級餐廳會以黑鮪解剖秀作為亮點，故對於冷凍黑鮪的市場需求與接受度相對較低。

面對資源不豐的黑鮪魚，我想不是不能吃，而是建議適量地吃、抱著感謝的心情去享用。日本近畿大學在黑鮪魚繁養殖的研究長達50年，食用養殖黑鮪或許能舒緩部分日本國內的剛需。另外抱持著開放的心態，嘗試食用不同的水產品型態或許也是時下的另一種解方。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航