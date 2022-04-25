集結齊柏林25年空拍作品 ，把台灣的美存起來

看見．齊柏林基金會發表全新改版的空中影像資料庫「iTaiwan8」，並舉辦《典藏齊柏林，把台灣的美存起來》數位典藏展，希望讓民眾不僅能從雲端的「iTaiwan8」線上遊覽台灣，也能透過淡水「齊空間」豐富有趣的成果展，體驗空中影像數位典藏流程、探索台灣地景變遷的奧秘，並歡迎大家一起 「iTaiwan8」（愛台灣吧！）。

Photo Credit：看見．齊柏林基金會

「當你看見這片土地的美麗與哀愁，才能真正祝福她。」—齊柏林

基金會萬冠麗執行長指出，齊柏林導演用他的心、他的眼、他的愛，記錄台灣自然與人文演替的故事；初期「iTaiwan8」只有8,000多筆影像素材上線，但當打開防潮櫃才發現齊導留下的影像數量遠遠不只如此，在他25年拍攝過程中留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。這段時間，基金會經過不斷的請益、拜訪、解說，「iTaiwan8」總算爭取到認同，除了聚碩科技旗下的「聚上雲」提供改版技術支援，並在2020年底獲得文化内容策進院的支持，讓基金會得以接續「看見台灣、守護家園」的夢想，啟動「數位典藏」核心計畫，致力於將齊柏林導演龐大空拍影像進行數位化整理的工程。

Photo Credit：看見．齊柏林基金會

文化内容策進院張文櫻副院長表示，台灣是個美麗的島嶼，身為台灣人，對於這片土地應該都有一定的認同和情感。在科技愈發進步的現代，我們能夠將這樣的情懷轉以數位呈現，更可以讓身處世界各國的人跨越物理距離，感受台灣的美好與土地故事，這也是文策院支持這個計畫的原因。

淡水齊空間的《典藏齊柏林 把台灣的美存起來》數位典藏展，透過「齊柏林的十萬個為什麼？」、「國土上的名偵探」、「iTaiwan8帶你飛閱台灣」等展區，從大家對齊柏林導演所提出的問題，到基金會執行數位典藏計畫的每一個階段；從如何建立齊柏林每張珍貴空拍照片背後的「後設資料（Metadata）」，到「iTaiwan8資料庫」展現的典藏價值，都將隨著展區一系列有趣的互動，引領觀眾一步步了解數位典藏對台灣的重要性。

Photo Credit：看見．齊柏林基金會

基金會萬冠麗執行長進一步指出，數位典藏計畫將持續進行，未來基金會會與相關校系合作，持續記錄台灣地景，繼續為環境變遷留下歷史見證，透過 「iTaiwan8」 與大眾共享，這是我們下一哩路的重大挑戰，卻也是必須承擔的使命，而這樣的使命需要大家的共同支持，如同記者會中所述邀請您在觀展後一起認購「小豬撲滿」，存下您的零錢存下台灣美好的希望與未來，歡迎您用行動支持收錄你、我的驕傲的「iTaiwan8」，支持看見．齊柏林基金會數位典藏計畫。