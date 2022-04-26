1943年德蘇之間的庫爾斯克坦克大戰，和可能發生的烏東大會戰有何相似之處？

為了打開戰場上的僵局，一場戰役的勝利是普亭渴望的及時雨，在5月9日勝利日之前宣稱達到戰爭目標，如此才能給自己台階下。

在這個時間壓力下，外界認為莫斯科將在政治作為與軍事行動上更具侵略性，前者是複製克里米亞模式，在烏南佔領區採取「假公投、假獨立、真併吞」的動作；後者則是在頓巴斯地區的突出部，進行一場媲美1943年7至8月之間德蘇所進行的庫爾斯克會戰，這個戰役是戰爭史上最大的坦克大戰。

如今俄國的軍事目標和當時的德軍一致，希望透過南北夾擊戰術圍殲大量敵軍，取得戰場上的主導權。

德軍在二戰的「派佩爾戰鬥群」

談到庫爾斯克會戰時，就必須回到1943年初德蘇的戰場態勢。

當時德軍第6軍團在史達林格勒戰役被殲滅，除了戰略主導權逆轉外，整個南方集團軍更面臨最大的危機。2月初，蘇軍發動星球行動，收復別爾哥羅德（Belgorod）、哈爾科夫（ Kharkiv）及庫斯克（Kursk）。由馬基恩·波波夫（Markian Popov）指揮4個坦克軍，突破德軍防線、渡過 頓內次克河及穿插德軍側翼，裝備拿下直取札波利沙（ Zaporizhzhia）；札波利沙不僅是控制通往高加索羅斯托夫的交通樞紐，同時也是南方集團軍及德國空軍第4航空隊指揮部的所在地。

曼施坦因（Erich von Manstein）察覺紅軍的戰略目標是透過包抄戰術，殲滅整個南方集團軍，因此他一方面說服希特勒取消收復哈爾科夫的命令，並且採取戰略防禦的作為。

所謂戰略防禦，就是向後收縮德軍的防線，藉此消耗俄國的後勤補給，並且逐次削弱紅軍裝甲部隊的攻擊動能，等到敵人衝擊力衰弱後，再整合手上的五個裝甲軍以及里希特霍芬第4航空軍的支援，攻擊過度暴露的紅軍側翼後一舉奪回哈爾科夫。這就是曼修坦的復仇之劍，也是他的反手拍。

雖然帝國、希特勒警衛旗隊、骷髏等在裝甲師奪回哈爾科夫的過程付出不少代價，但在親衛隊裝甲軍仍是德軍最強韌的攻擊矛頭，其中由在派佩爾（Joachim Peiper）指揮的裝甲擲彈兵團第一營扮演尖兵的功能，這也讓他在日後的戰役中多次指揮戰鬥群進行攻堅，最著名的自然是1944的年德軍在西線阿登戰役的「派佩爾戰鬥群」，也是電影坦克大決戰的中戰術指揮官的原型，這已是後話。

Photo Credit: AP / 達志影像 1944年西戰線坦克大決戰的美軍坦克

「弱勢進攻強勢」下，希特勒面臨的兩種戰略選擇

曼修坦在拿下哈爾科夫後繼續推進到別爾哥羅德，但烏克蘭的3月天是典型的融冰期，在泥將軍發酵與疲乏下，德軍只能暫停奪取庫爾斯克的攻勢，於是在中央與南方集團軍之間形成一個巨大的突出部。

德軍雖然奪回了東線的主動權，但是希特勒面臨兩種戰略選擇。

由於紅軍在積蓄實力後必然捲土重來，發動類似星球行動這類的攻勢作為，德軍可再度採取曼修坦式的「後退-反攻」的戰略機動防禦的戰略。

另一種方案就是由威廉·凱特爾（Wilhelm Keitel）、馬丁·鮑曼（Martin Bormann）等人德國工業招募剩餘勞動力組成80萬新兵，這個計畫將在1943年5月使得德軍兵力達到開戰以來的新高，總數高達950萬。兵力充足再搭配新銳的豹式、虎一坦克陸續服役成軍，將提供德軍採取先發製人的機會，發動南北夾擊試圖殲滅突出部內的俄軍力量，重新掌握整個東線的整體戰略主動權。

德軍計劃使用4個軍團，欲從由南方的別爾哥羅德自南向北以及自北方的奧廖爾（Oryol）自北向南夾擊庫斯克地區，企圖合圍在庫斯克以西的中央突出部共有6個軍團的蘇軍，重奪戰略主動權，但由於蘇軍事先已得知德軍要進攻的情報，遂已作好建立3道防線的嚴密縱深防禦，並駐守數量極為龐大的兵力。

庫爾斯克戰役雙方的兵力有點懸殊，進攻方德軍不到百萬但守方俄軍卻近兩百萬，這是少見的「弱勢進攻強勢」的典範。

德軍憑藉的就是訓練精良的裝甲部隊，再結合質量甚高剛量產的新式戰車，期待再透過一次旋風般的閃擊戰碾壓敵軍。這個計畫由曼修坦提出，並獲得中央集團軍總司令克魯格（Günther von Kluge）與陸軍總部參謀長的蔡茨勒（Kurt Zeitzler）的支持，然而莫德爾（Walter Model）與古德林（Heinz Guderian）卻持反對立場，主要理由是德軍的整補還不夠，新型戰車的機械可靠性不足，應該讓紅軍先動手，其後再度發揮第三次哈爾科夫戰役戰略防禦的威力，持續削弱俄國軍事力量後再進行大規模反攻。

Photo Credit: Bundesarchiv, Bild 101III-Zschaeckel-189-13 / Zschäckel, Friedrich / CC-BY-SA 3.0 1943年在哈爾科夫的德軍4號坦克

這場裝甲決戰，和可能發生的烏東大會戰有什麼相似之處？

希特勒的態度甚為關鍵，他猶豫不決的立場反而成為戰役的變數。

他一開始支持曼修坦先發制人的戰略，但因為新戰車尚未克服機械穩定、雨季影響戰場態勢、陸空軍的集結尚未進入最佳戰鬥狀態，所以一再延遲進攻時間。等到德軍準備在七月動手前，俄軍早已接獲情報建立了多層嚴密的防禦體系。