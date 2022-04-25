今日本土確診5108例，專家會議決定即日起採重點疫調、居家隔離從10天改為「3+4」天

今（25）日國內新增5221例COVID-19確定病例，分別為5108例本土個案及113例境外移入（106例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮官陳時中表示，確診數的成長率相較昨天看起來很低，但還是要觀察2天，看是不是禮拜天的影響。

陳時中指出，今天上午所有縣市首長和衛生單位人員開會，各縣市有很多相關意見，也移到專家會議討論，最終決定採行重點疫調，以及把居隔天數從10天轉為3天隔離、4天自主防疫（3+4）。

重點疫調僅造冊家人、學校、工作場所

即日起，地方政府就可以做重點疫調，從現在開始，相關足跡的對象就是同住家人，學校和工作場域也會做造冊。

在重點疫調方面，衛生局仍然是主要樞紐，陳時中指出，確診者要回報給衛生局，之後有適當的電子方式直接填報同住家人，或確診者學校、上班地點，以及法定代理人等相關資訊。接下來用電子雙向方式開立居隔單，接著開始3天居隔、4天自主防疫。

其中，學校和各機關基本上都要做自主應變，由防疫長或負責人根據基本原則，把他們認為應該匡列的人造冊給衛生局，衛生局根據造冊發予居隔單。

陳時中表示，精準疫調的措施得以簡化工作。首先，本來疫調是從發病、確診日起往前推4天，現在是2天，所以疫調上時間範圍就少了一半；第二，以前疫調包括旅遊史、足跡，現在縮減到同住家人，和以往比起來，要匡列的對象起碼少了一半。

Photo Credit：指揮中心

居隔3+4：第4天起快篩後可有條件出門

陳時中表示，從4月26日開始，所有居隔都是以3+4為原則。居家隔離前3日一人一室、不得外出。第0天是最後接觸日，第3天之後開始快篩，第4天開始自主防疫。

從第4天開始，居隔者當日快篩陰性就可以出門、外出工作，以及搭乘大眾運輸工具，但必須全程配戴口罩，且禁止餐廳用餐、聚餐聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸等等。至於是否可以到學校上課，專家的討論認為風險相對高，所以自主防疫期間以不到學校上課為原則。

針對目前已經居隔超過3天者，則從4月27日開始解除隔離。

隔離天數越長、需要協助的就越多，從10天變成3天強制隔離，除了天數減少之外，需要關懷的強度比較弱，加上未來的自動化電子表單，整體來講工作相對會減輕。但這不代表衛生單位工作減輕，接下來會把人力轉移到就醫面。

陳時中回應記者提問時指出，以往病例少的時候，幾乎都是用管理的方式，例如「不准」、「禁止」、匡列、電子圍籬加上重罰；如今，當疫情進到一個規模，已經沒辦法用這個方式，當行政跟不上來、效率變低，管理就失去效果。

Photo Credit：指揮中心

為何是3+4？排除大部分確診者、不強烈干擾生活

陳時中坦言，未來希望能自主做好防疫，自主填列相關接觸者、同住家人等等，相信大家會認真填報。規模變大、全民自主合作，才能在不強烈干擾生活的情況下進行防疫。

針對全面「以篩代隔」的討論，陳時中表示，就現在現行疫情的情況，腳步有點太快。國內有做過研究，居隔開始的時候，第一天篩檢會漏掉55％的人，國際上潛伏期的中位數是2.9-3.1天，由此可見，3天可以排除很大部分的確診者。

另外，日本做的研究是，接觸後的第1天做檢驗只能驗出8.55％，第2天驗到30％、第3天53％、第4天70.9％，因此第3天會驗到一半以上，第4天開始到第5天，大概有80％都可以被排除掉。如果從第0天就用快篩，恐怕進入社區的確診者會相對較多，對社區的安全或衝擊太大。

接下來維持居隔3天、加上4天的自主防疫，未來隨著疫情的情況和實施的成果，再考慮行政上面的能力，會逐步往寬鬆的方向走。未來疫情規模越來越大，也可以考慮適時再簡化流程。但專家認為若是一下放太鬆、疫情成長過速，就會增大社會壓力，因此目前先同意3+4的方向。

此外，指揮中心宣布，即日起原則上不再公布確診者足跡。陳時中表示，確診人數多、足跡也多，公布確診者的足跡意義不大，反而會認為調查不完全，或者讓民眾誤以為沒公布足跡的地方就安全。若有特殊情況，地方政府或指揮中心就會予以公布。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航