中華郵政、桃園機場、中華電信都能成功公司化，為何台鐵轉型難度特別高？
我們想讓你知道的是
除了債務龐大，台鐵另一項挑戰在於它並非軌道獨占事業。
（中央社）交通部已有多次推動所屬機構公司化經驗，但郵政、機場及港務等先例都比進行中的台鐵公司化順利，它們的共通點包括公司化之前沒有虧損的問題，員工接受度相對較高。
交通部目前主管的國營公司都是由轄下機構改制，其中郵政總局在2003年1月1日改制為中華郵政公司，原本由民航局管轄的中正航空站在2010年11月1日獨立為桃園國際機場公司，台灣港務公司則是把原本基隆、台中、高雄及花蓮港務局的業務合併，於2012年3月1日掛牌。
這3家由交通部主管的國營事業在10年之內陸續改制，過程順利，台鐵公司化條例草案保障員工權益部分，也是參考這3家公司改制的做法，包括不得因公司成立而裁員、保障既有權益、員工可選擇原公務人員資格或成為公司從業人員。
但交通部推動台鐵公司化顯得十分吃力，與台灣鐵路工會溝通不順，工會還發起於5月1日勞動節集體休假，一改過去員工以加班方式出勤，讓台鐵出現多年來首次非因天候或意外幾乎完全停駛的情況。
為什麼台鐵公司化特別困難？
與郵政、機場及航港體制改革相比，交通部推動台鐵公司化的困難度高出很多，主因在於郵務、機場與航港業務至少在當時都是獨占事業，且改制前沒有虧損問題，改制是為了提高競爭力，員工接受度較高。
以桃機公司為例，它在中正國際機場（桃園國際機場的原名）於1979啟用時就呈現獲利，至今除了最近兩年因疫情出現虧損之外，每年都有盈餘。在疫情之前，桃機每年淨利可達新台幣70多億元。
台灣港務公司改制前後都是從事港口經營的獨家生意，這兩年還因處分陽明海運股票，分別獲利近30億及20億元。至於中華郵政靠著物流與儲蓄等金融業務，也有大筆盈餘。
相形之下，台鐵公司化的問題複雜許多，首先就是新台幣4000多億元的龐大債務，雖然政府承諾會承擔歷史負債，但仍有1484億元的短期負債，目前計劃以台鐵3筆土地資產設置償債基金，由基金利息及土地開發收益償還。部分台鐵員工擔心留在台鐵的資產愈來愈少，又不知債務何時能還清，台鐵公司成立之後還是負債累累。
台鐵工會拿出2003年當時行政院的承諾，要求台鐵所有債務都由政府承擔，不過行政院主計處表明政府已到舉債上限，無法答應這項要求。這讓台鐵工會質疑，如果以往的承諾不算數，現的承諾是否未來也會跳票。
除了債務龐大，台鐵另一項挑戰在於它並非軌道獨占事業。自從高鐵在2007年上路後，台鐵長途客運的市場就日漸縮小，現在台鐵中長程對號列車的比例只剩一成多，占大多數的區間車負責短程客運，但這部分也面臨愈來愈多地方捷運的競爭。
雖然《鐵路法》已鬆綁，讓台鐵未來有較大空間可開發土地，但土地開發都需要較長時間，對員工來說太遙遠。
除了中華郵政等已經公司化機構，交通部還有2家國營事業現在已轉型成為民營公司，其中中華電信是每年都有盈餘。
中華電信原本是交通部之下的國營事業，1996年7月由交通部電信總局的電信事業營運部門獨立出來，2000年10月上市，2003年7月更到紐約證券交易所發行股票。2005年8月，政府持股降至50%以下，中華電信成為民營公司。
中華電信擁有電信自由化前的固網基礎，一直是台灣最大的綜合電信業者，成立至今年年賺錢。根據2021年財報，中華電信年度淨利高達新台幣357億元。
國光客運的前身是台灣汽車客運公司，台汽公司在1980年由當時的台灣省政府公路局獨立出來，一度是台灣公路長途客運的獨占事業，直到1990年開放民營，競爭對手出現加上人事成本偏高，台汽虧損愈來愈嚴重。
後來1000多名台汽員工成立公司，接收台汽的車輛、車站及路線，並以台汽車種「國光號」取名為國光客運，從2001年7月起營運至今，一開始成效不佳，現有經營團隊於2008年接手後轉虧為盈。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。