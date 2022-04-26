馬克宏連任後的下個難關：6月法國國會改選，將重現「左右共治」嗎？

法國總大選第二輪投票結果出爐，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以58%的選票連任成功，成為法國20年來首位連任的現任總統，這對法國政治及國際形勢具有相當程度的意涵。

首先，對法國國內來說，馬克宏再度擊敗極右派領袖勒龐（Marine Le Pen），意味著法國社會對極右派的政策仍有所疑慮，馬克宏的中間路線再度取得民眾的認同；其次，歐洲在歷經英國脫歐、俄烏戰爭的外部環境變遷，馬克宏能順利連任，代表法國親歐的路線不會改變，這對巨變的國際情勢來說，具有穩定的意義。

馬克宏突破20年法國總統無法連任的魔咒

從法國的對外政策來看，法國正處在地緣政治變動的現況，德國在政黨輪替之後，梅克爾（Angela Merkel）時代的終結，接替者蕭茲（Olaf Scholz）尚未樹立自己的歐洲政策，德國能否維繫在歐洲的領導地位？目前仍是未知數。

然而，馬克宏連任後，法國將可能扛起領導歐洲的任務，再加上他對於歐盟角色的重視，馬克宏將會在他的第二任期中，積極對外展現法國的國家影響力，這同時也攸關著馬克宏的歷史地位。可以說，馬克宏的連任是符合西方陣營的期待，他對外政策的可預期性，不至於讓當前的情勢更糟。

值得留意的是，馬克宏雖然連任，但是整體投票率及兩人的得票率都與五年前有所不同。

首先就投票率來看，今年的總統大選比2017年少了2個百分比，而且棄票率更創下50多年來的新高，顯然法國民眾對大選的關注正在下滑，尤其整場選戰聚焦在經濟、社福等內政議題的討論並不深刻，投票率下滑，可能代表選民對民主投票的無感。此外，棄票率高也意味著對政治的絕望，不認為兩位是擔任總統的適合人選。

說白了，就是社會對政治不滿增加的象徵，只是相較於馬克宏，過於激進的勒龐更難以獲得中間選民的支持。

不過，馬克宏與勒龐的二度對決，兩人的得票率和差距都有明顯的變化，馬克宏雖然再度擊敗勒龐，但2017年以66%輾壓的氣勢已不再，他得票率減少的程度，正好等於勒龐增加的幅度。

Photo Credit: AP / 達志影像

不僅如此，兩人的差距也在縮小，從2017年的32%腰斬至17%，顯然馬克宏第一任期的執政成效，五年後選民的支持有所下滑。馬克宏與勒龐的差距減少，雖然具有傳統左右派的消長意義，但這也反映出中間選民對於政治的態度展現，顯然法國內部的自由與民粹意識的對立，將有持續加溫的可能，這無疑會是馬克宏連任後的一大挑戰。

國會改選結果，是否會重回20年前的左右共治？

從法國的政體設計來看，1959年後，法國進入第五共和時期，在歷經多次修憲後，法國雙首長制的運作，反映出總統與國會的兩種民意表現，過去三次「左右共治」成了探討法國政治發展的重要歷程。

不過，自2002年開始，法國就不再出現「左右共治」，過去20年的法國政局，呈現以總統為權力核心的半總統體制。有趣的是，馬克宏打破20年來現任無法連任的魔咒，而勒龐獲得超過4成的得票率，是否也意味著右派政黨的國會席次將會大幅增加，甚至有獲得過半的機會，讓沉寂已久的「左右共治」再度重現法國政壇？

持平而論，將在今年6月舉行的法國國民議會改選，如果右派政黨要翻轉國會席次過半的局勢，迫使馬克宏任命在野政黨人選擔任總理，依照歷史經驗及政治現況來看，恐怕不太容易。

首先，自2002年開始，法國總統任期從七年縮短為五年，國會改選又緊接在總統大選後舉辦，在野黨從來沒有成功獲得國會過半席次；其次，右派各政黨之間仍有相當大的歧見，國會議員又是採取單一選區、二輪投票的選舉制度，再加上勒龐所屬的「國民聯盟」（RN）無法扛起右派在國會的領導角色，國會的席次相當少，分裂的右派難以長期合作。

對馬克宏來說，他的第二任期也是最後的任期，沒有連任的壓力下，要維持五年的政局穩定，那麼就算右派政黨在國會的席次有增加，但仍會力促中間政黨與左派政黨的合作；況且他所屬的「共和國前進黨」在五年前的國會選舉中獲得53%的席次，如今他又順利連任，要維持國會最大黨的地位應當不會太難。

而關鍵的是，「共和國前進黨」能否以單一政黨過半，如果國會席次分配不利於馬克宏的執政路線，在不與中間偏左政黨合作的前提下，會否動用憲法賦予的「解散國會權」？這也將牽動2022下半年的法國整體政治發展，值得持續關注。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航