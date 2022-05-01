《黑暗騎士崛起》：米高基頓扮演蝙蝠俠的消息一出，阿宅粉絲們的怒火立刻排山倒海而來

文：格倫．威爾登（Glen Weldon）

BACKLASH BEGINS

引爆反作用力

劇組開始認真地選角。威廉．達佛（Willem Dafoe）、詹姆斯．伍德（James Woods）、大衛．鮑伊（David Bowie）、克斯賓．葛洛佛（Crispin Glover）……只要你在一九八八年春天是個夠有名、夠怪，又夠瘦的男演員，就會被華納列入飾演小丑的候選名單。當時羅賓．威廉斯（Robin Williams）努力地爭取這個角色，但古柏和彼特斯最終看上了五十一歲的傑克．尼克遜（Jack Nicholson）。尼克遜最終以當時破紀錄的六百萬美元片酬，外加電影票房與周邊商品的抽成權利，答應了這個片約。這也成為了好萊塢史上算得最精明，可能也是賺得最多的合約之一。

至於蝙蝠俠這角色，波頓和製作人原本已經打算用《超人》電影版的選角方式，去找個無名小卒來演，但想到傑克．尼克遜不受控制的個性，他們最後還是決定得找個不會在螢幕上被小丑搶走所有光彩的演員才行。

他們考慮了很多方下巴，深色頭髮的男演員：梅爾．吉勃遜（Mel Gibson）、湯姆．克魯斯（Tom Cruise）、丹尼爾．戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、亞歷．鮑德溫（Alec Baldwin）、皮爾斯．布洛斯南（Pierce Brosnan），查理．辛（Charlie Sheen），甚至還曾短暫、半開玩笑地動過找比爾．莫瑞（Bill Murray）的念頭。

身為顧問的奧斯蘭，在小丑的角色上第一個就想到尼克遜。尼克遜答應戲約讓他非常高興，於是接著提議把蝙蝠俠交給哈里遜．福特（Harrison Ford），或者凱文．科斯納（Kevin Costner）。

不過，波頓最後選中了米高．基頓。

「我聽到消息的當下，感覺就像中風了一樣，」奧斯蘭回憶道，「我花了七年的時間，想要在大螢幕上塑造一個黑暗、嚴肅的蝙蝠俠；然後一切的希望與夢想就這樣被一陣煙吹跑了。」波頓試圖軟化奧斯蘭的堅持。他指出：蝙蝠俠不只是一個方下巴的角色而已。根據他的說法，事實上，基頓反而更能彰顯蝙蝠俠的特質。對波頓而言，一個溫柔英俊、充滿肌肉的典型布魯斯．韋恩一點都不合理。

相較之下，比較缺乏男子氣概，而且有一點點怪異的基頓，反而能讓影片深入探索蝙蝠俠內心深處破碎的自我。「我一直以來都對漫畫版的布魯斯韋恩有個疑惑，」波頓說：「如果這傢伙這麼有錢，這麼英俊，力量又這麼強大，那他媽的為什麼會去穿那件蝙蝠裝？」

可惜對蝙蝠俠狂熱粉絲而言，布魯斯．韋恩的英俊型男形象已經是角色的核心。過去幾十年來，漫畫刻意在讀者的潛意識中，讓布魯斯擁有○○七的氣質。蝙蝠俠這個身分讓讀者們痛打壞蛋的美好幻想成為現實，而布魯斯的身分，則滿足了他們希望穿上燕尾服之後可以風度翩翩的渴望。這個渴望與前一個痛打壞蛋的同樣強大，但卻更為深邃幽微。

也正因為如此，基頓扮演蝙蝠俠的消息一出，阿宅粉絲們的怒火立刻排山倒海而來。相比之下，奧斯蘭的負面回應，根本只是整套吃到飽自助餐前面，一盤小小的開胃菜而已。

漫迷們覺得被背叛了。漫畫新聞雜誌《漫畫買家指南》（Comics Buyer’s Guide），在報導演員名單的時候，針對米高．基頓飾演蝙蝠俠一事，用了句「聖亞當．韋斯特在上！」來統括粉絲們對這件事的感受。

粉絲們擔心過去二十年多來，為了把韋斯特的陰影從蝙蝠俠身上趕出去所做的種種努力，可能全都要白費了。找《家庭主夫》這種喜劇的主角來演黑暗騎士，證實了好萊塢心中的蝙蝠俠，根本不是片商口中的那個一九三九年最初的形象，而是一九六六年那個爛掉的版本。

《漫畫買家指南》表示，他們每天都會收到幾通粉絲的詢問來電，這些粉絲懇求聽到基頓扮演蝙蝠俠的事情只是個誤報。其中一個作家提到，他有些完全不看漫畫的朋友們對電影變得相當感興趣，因為覺得這部片可能是個大惡搞！「這些朋友們覺得喜劇演員馬丁．蕭特（Martin Short）可以把羅賓演得不錯喔。」他這麼寫道，流露出淡淡的哀傷。隨後，該雜誌又再報出這部片據說可能會被改得「更像是大眾過去熟悉的電視劇」。此言一出，阿宅粉絲們的焦慮爆發了，成了具體的抗議行為。

直到目前為止，導演波頓在公開訪談上都從來沒明確地回應過這件事，這種態度已經讓粉絲們不舒服。例如：在其中一次訪談中，波頓粗略地提到這部片會從「各種不同年代的」蝙蝠俠作品取材，而且會納入電視劇的幽默感。另外又有一次，他說一個人把自己打扮得像蝙蝠一樣這件事「很荒謬」。

電影製作期間，華納收到的請願書以及抗議信超過五萬封。在其中一封由位在多倫多的漫畫店店主寄出的請願書上面，簽了滿滿一千兩百個名字，裡頭除了消費者，還有蝙蝠俠的編劇、繪師，跟編輯，而且這位店主還將在該年七月的芝加哥漫畫展公開展示這份請願書。

接著，鮑勃．凱恩公開批評了蝙蝠俠的選角，讓片商陷入危機。好萊塢史上第一次出現了「片商為了安撫某個作品死忠粉絲們的不安發動宣傳活動」的案例。一九八八年的夏、秋兩季，華納特別請了一個公關參加動漫展，向粉絲們保證影片將保持黑暗陰鬱的氛圍，但在那之前，他們得先聘凱恩當官方的電影顧問，讓凱恩不要繼續對這部片產生威脅才行。