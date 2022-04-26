文：王臻明

許多人常會搞混北約與歐盟，分不清楚這兩者有何差異，為什麼俄羅斯強力阻止烏克蘭加入北約，卻不在乎烏克蘭加入歐盟。甚至有些人誤認為這兩者是互相隸屬的關係，北約是歐盟的軍事組織，但這是完全錯誤的觀念。兩者不僅非常不同，甚至還有些競爭關係。俄羅斯入侵烏克蘭後，不止激化了北約與歐盟的矛盾，甚至可能會造成地緣戰略重心的改變，改寫從第二次世界大戰結束後，整個歐洲大陸的樣貌與發展方向。

北約全名為「北大西洋公約組織」（NATO），成立於第二次世界大戰剛剛結束後的1949年。當時前蘇聯已展現出併吞整個東歐的野心，美國於是邀集第二次世界大戰時的歐洲同盟國，與美國扶持成立的西德，一起組成一個對抗共產勢力擴張的軍事組織。因為加入的國家中，大多濱鄰北大西洋，因此取名為北大西洋公約組織。前蘇聯也在隔年，立即於波蘭首都華沙成立「華沙公約組織」，納入已被共產勢力赤化的東歐國家與前蘇聯加盟共和國，與北約對抗。

北約與華約的武力對峙，是冷戰時期歐洲地區的政治主軸。當時歐盟根本還沒有成立。由於美國是帶領盟軍贏得勝利的主要領導者，也是第二次世界大戰後軍力最強的國家，而英國是美國的緊密同盟，因此美國與英國可以說主導了北約的大半政策與走向。

當時的法國在戰後情勢混亂，西德是戰敗國，都無力跟美國與英國抗衡。這樣的情勢一直維持到1960年代初期，法國的國力開始恢復，逐漸希望與美國與英國平起平坐，卻一直無法達到想要的目標。於是在1966年，法國以應該保有國防自主性為由，宣布退出北約。

雖然法國退出北約，但是歐洲多數國家都無力獨自對抗前蘇聯的威脅，所以仍然依靠由美國與英國所主導的北約，來保護自己的安全。但歐洲國家也有感於一個分裂的歐洲，不止無法對抗前蘇聯的威脅，在經濟、外交等領域，也宛如一團散沙，必需要進一步整合才能擁有競爭力並奪回主導權，這也導致歐洲共同體的誕生。歐洲共同體一開始是從整合歐洲的煤炭、鋼鐵業起步，後來一步步擴張到原子能與經濟金融等領域，這也是歐盟的前身。

歐盟的整合是由一連串的條約，逐步堆砌而成，但一般而言，都認為1992年所簽定的《馬斯垂克條約》，是歐盟誕生的起點。隔年《馬斯垂克條約》生效，歐洲共同體正式更名為歐盟。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 法國一直希望推動歐洲自主防衛增加影響力

而前蘇聯是在1991年解體，這兩者之間可以說有千絲萬縷的關係，甚至可以說，是前蘇聯的威脅解除，才讓組成歐盟的夢想成真。由於華沙組織也在同一年解散，讓北約的敵手消失，接下來雖然曾出現過幾次戰爭危機，如巴爾幹半島的內戰，但都沒有對歐洲國家構成真正的威脅。

歐洲接下來進入了將近30年的承平時期，北約的功能越來越萎縮，這從各成員國不斷削減國防經費，違反北約成員國應該負擔的最低標準，甚至拖欠大筆的會費，就可以看出北約的窘境。

畢竟這是一個軍事組織，當外在威脅消失時，就不再具備存在的意義。唯一比較受到重視的是北約東擴的問題，原本的華約組織成員國，或前蘇聯解體後恢復獨立的國家，為了尋求安全保障而申請加入北約，雖然俄羅斯非常不滿，卻也無力阻止。

在北約逐步式微下，歐盟卻越來越成熟，而且經濟實力強大的德國與法國，慢慢在歐盟內部取得主導權。特別是德國在梅克爾的長期主政下，與俄羅斯與中國交好，利用俄羅斯的能源與中國的市場，快速發展，形成歐盟內綜合實力最強的國家，幾乎能主導歐盟的大半政策。

法國雖然後來又加入北約，但目的一樣是要爭取主導權。法國打的如意算盤是冷戰結束後，和平的歐陸地區已不再需要美國與英國的保護，法國擁有核武，可以成為歐陸的安全事務領導者。

已主導歐盟的德國與法國，雖然表面上維持合作，但其實視北約如蔽屣，不止在諸多事務上與美國唱反調，甚至由歐盟主導新的「共同安全與防務政策」，嘗試組成歐盟軍，雖然說的非常冠冕堂皇，是要分攤北約的繁重工作，但其實就是想要逐步取代北約的功能。

美國在長期不滿下，多次與歐盟國家有齟齬，特別是與德國的關係在這幾年非常不佳，北約的問題是癥結之一。川普上任後，會揚言退出北約並非魯莽之舉，而是出於多年的矛盾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過俄羅斯入侵烏克蘭後，已全面改變這個情勢。首先是戰爭的危機，讓承平已久的歐洲大為震驚，北約的重要性快速提升，歐洲需要美國保護的情勢，再明顯不過，英國對烏克蘭的積極支援，在一定程度上奪回了北約的主導權。

其次是在北約東擴以後，加入北約的東歐國家，已成為圍堵俄羅斯的最前線，會更為依賴美國與英國。但他們同樣是歐盟成員國，未來勢必會逐漸形成一股新勢力，在美國與英國的幫助下，與德國、法國抗衡，好增強對歐盟的政策影響力。

美蘇冷戰時，西德是當時的最前線，但在這一波圍堵俄羅斯的對峙中，波蘭與波羅的海三國，甚至是正尋求加入北約芬蘭與瑞典，才是第一線承受俄羅斯軍事壓力的國家。

北約的戰略重心無疑會向東移，美國、英國與北約的資源，也會大舉投入這些國家，這很可能會出現一種新狀況，那就是德國與法國將會逐漸被邊緣化。不只軍事安全方面的事務，再度由美國與英國主導，在歐盟的領導權也會因東歐國家的挑戰，而受到制肘。