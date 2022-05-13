與其把面試當作考試，倒不如看作一個探索與建立關係的機會
我們想讓你知道的是
與其把面試當作一次次考試，倒不如看作一個探索與建立關係的機會，讓面試成為自己開展關係的敲門磚或是試紙，目標鎖定在找到適配的工作，而非最好的那個工作。
文：公關人生相談室
最近收到讀友的來訊，詢問關於面試屢次不成功而感到挫敗，彷彿陷入輪迴地獄，讓我也不禁回想起自己以前的面試經驗，也思考著面試之於求職者與面試官的意義是什麼。
面試，的確是職涯上每個人必經而痛苦程度或許也數一數二的考驗。想像著把自己最自豪的工作經歷和資歷，包裝在一頁篇幅的履歷裡，或是滿滿條列工作成果，圖文並茂的LinkedIn檔案上。還根據喜歡的工作，撰寫了情意真摯的求職信（cover letter），小心翼翼地投遞給潛在雇主，希望只有15-30秒審閱履歷的HR能夠垂青自己的履歷，順利進到面試關卡。
好不容易履歷獲得青睞進入面試關卡，求職者像是恐怖情人一樣，找遍了面試公司的大大小小資訊。瀏覽了已經在這家公司任職的人，甚至是可能的面試主管的LinkedIn 檔案，也參考了過去曾面試過同家公司的人的經驗分享，深怕自己漏掉了任何關於潛在工作機會可能的細節。
然而，走進面試現場或是打開視訊鏡頭的那刻，又好像是赴約盲目約會（blind date），求職者嘗試著在20-30分鐘時間裡，表現出自己最體面、最健談與最知識淵博，以及對於職缺充滿興趣與嚮往的那一面。同時，求職者也必須接招對面那個素未謀面的人，給予自己最尖銳、直擊內心甚至質疑的提問，仍舊必須保持風度和微笑，希望能在這樣的張力當中依舊不落下風。
有人說，找工作很像網路交友，而面試就是跟網友見面，這其實也有幾分道理。
畢竟每一個面試都是代表求職者的履歷（相當於交友的個人檔案），獲得青睞才進入了面試關卡。交友需要看感覺，而面試或許也是，但說來面試更像是核對彼此認知跟價值觀的過程。更像是你跟對面的潛在對象，跟他／她背後的大家族（既有的工作團隊成員）進行面試，像是找尋可以完整圖像的一片拼圖，或是拿著一個已經裝了菜的餐盤，在選擇合適放進餐盤裡的菜。
而面試沒成功（我們不稱為失敗），其實也像交友一樣，只代表此次沒有配對成功，求職者當下的狀態與雇主當下的需求或是狀態，無法有最適切的搭配，而背後的原因有可能有技能、經歷、現有團隊組成、薪酬、需求迫切度與其他求職者條件評估等種種考量，而這些眾多的變因都並不是求職者可以知道的部分。
在回顧自己或許沒那麼成功的面試經驗時，或許我們可以嘗試思考以下幾點：
一、面試官提問所關注的面向
無論是問過去的工作成果、前任或現任公司，或是關注某個職缺需要的經驗或技能，都是面試官在替潛在工作機會與現有團隊，去篩選出合適的技能與成員，而提問的面向也代表著面試官最看重的部分。
可能有少數的情況是，面試官面對來自同業知名的大企業的求職者，有種想要打探對方公司內部資訊的動機。但更多的情況是，面試官是手上拿著餐盤，在有空間與價格限制的餐盤裡，去挑選著下一道菜該選什麼放入餐盤中。
二、面試官提問時所展現出的感覺
面試也像是相親，是真實配對技能、經驗、價值觀與期待的過程，而面試官所表現出來的態度，無論是親切、友好、好奇、尖銳、質疑、挑戰，都可以代表著面試官心中所抱持的想法，而或許也展現了面試官更深切的憂慮。
無論是擔心求職者從大公司跳到中小型公司的動機、對於求職者過去工作成果無法說明更多細節的質疑，還是對於求職者能否融入現有組織文化跟團隊？直面面試官的質疑（憂慮），讓面試官覺得自己的情緒有被理解，或許更是求職者需要在當下或是事後回顧過程時，仔細去推敲的環節。
三、面試時雙方互動時，你所感受到的感覺
面試官在找人，求職者也在找合適工作和團隊。求職者在面試當下所體會到的感覺，能不能跟面前這個可能的工作夥伴合作？溝通是否順暢？雙方是否都有類似的價值觀？對於工作成果的認知是否一致？這些都是求職者可以在面試時去試水溫的部分，畢竟求職從來不是要找最好的工作，而是最適合的工作。
四、面試後的聯繫積極程度
就像是網路交友約出來吃飯後，是否有第二約、第三約，面試後的雙方聯繫密切程度，也代表了求職過程推進的進程。當然，有時也可能會有一些不可抗力因素，像是求職公司內部因為組織調整或是用人單位考量，而將職缺關閉的可能，但在面試後維持一定程度的聯繫，或許也是判斷自己表現或對方用人需求緊急程度的考量。
五、面試後的自我精進
面試畢竟是發生在只有少數人的空間裡，而我們也無法有上帝的全知的視角，觀看著自己的表現以及整場面試當中的化學變化。
在每次面試後，或許可以記下面試時所被問到的問題、自己的回答，甚至也記錄那些無法即時回應，或是感到不自在的那些時刻；去觀察自己是不是在特定的情境下，特別是面試的緊張狀況下，是不是會有一些習慣的回應模式，導致沒有聽懂對方說的話，或是沒回應到對方想了解的重點。
而針對下次面試可以優化的部分，更建議可以找人一起練習，而且最好是願意對你講真話的人。無論是職涯教練還是顧問，就像是重訓時有專業教練指導和陪伴，接受指導的人可以了解自己哪些施力點、哪些動作需要加強，也可以避免過度負重造成的運動傷害。
面對面試這種往往無法從旁觀看或參考他人臨場實際經驗的互動，或許會更需要客觀且專業的眼光，去提點求職者可能會不小心踩進而不自知的誤區。
Tags：
一圖看懂 瑞穗調味乳：100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，讓鮮奶更好喝
我們想讓你知道的是
如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，可滿足孩子們喜歡多樣風味的需求。
市面上牛奶相關的乳製品琳瑯滿目，其中受到許多大朋友、小朋友喜愛的乳製品，就是多種豐富口味的「調味乳」商品。然而，如何挑選讓媽媽安心、小孩開心的調味乳？關鍵就在「100%使用優質生乳」。
瑞穗調味乳，100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳
根據國家標準（CNS3057），針對調味乳有明確的定義，即為：
使用50%以上之生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成，才是調味乳。
另外針對生乳、鮮乳、保久乳，國家標準也有明確定義。以牛奶為例，「生乳」指的是乳牛擠出、經冷卻但未經其他處理的生乳汁；而以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏者，即為「鮮乳」；若以生乳或鮮乳經高壓或高溫滅菌，最後無菌包裝者，則為「保久乳」。
如果主原料未採用生乳、鮮乳、保久乳，又或是比例不符50%以上，就不可稱作「調味乳」，只能是「ＯＯ乳飲、ＯＯ牛奶、ＯＯ牛乳」等非國家標準的名詞。
事實上，有的「調味乳飲品」可能是採用奶粉為乳原料，那就不是國家標準所定義的「調味乳」；必須像是瑞穗調味乳，以瑞穗鮮乳®優質生乳為主原料並且佔比50%以上，才是標準「調味乳」。因此，消費者購買產品時不妨留意品名及成分標示，才能確保自己購買到真正想喝的「調味乳」。
從源頭開始，國際金獎團隊層層把關
少了奶粉成形及再還原的加工程序，直接採用生乳／鮮乳為原料製成的調味乳，口感新鮮好喝，也較能喝到真正的牛奶香醇。因此，有不少酪農品牌開始推出調味乳商品，並強調是使用超過50%的鮮乳原料。不過，生乳來源也是影響調味乳品質的關鍵，不可忽視。
談到瑞穗調味乳所採用的瑞穗鮮乳®優質生乳，其實大有來頭。不只連年獲得國際獎項，包含：iTi風味絕佳獎章、Ｍonde Selection世界品質評鑑大賞金獎兩項國際大獎；在專業團隊包含酪農、輔導員、專業獸醫、營養師等職人的用心把關下，嚴選全台8大乳區源頭，從牛隻健康、飼料品質安全、榨乳流程溫度控制、設備洗劑管制，到嚴謹的生乳運送管理、多達49種以上的安心檢驗，一絲不苟高標準檢視每一個細節，最終才能造就連年獲得國際金獎的瑞穗優質鮮乳，以及消費者口中喝到的新鮮美味。
孩子最愛的奇妙美味，爸媽安心、孩子也喝得開心
許多爸爸媽媽會以調味乳當作孩子的日常點心，瑞穗調味乳呼應時下爸媽的消費需求，加上秉持一貫的嚴謹與高品質精神，使用100%的瑞穗鮮乳®優質生乳為原料，並賦予多種豐富口味，包括巧克力、蘋果、麥芽、果汁等，不只滿足孩子們喜歡多樣風味的需求，也能攝取到蛋白質與鈣質，創造開心的日常飲食體驗。
100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳、讓鮮奶更好喝的瑞穗調味乳，不僅是讓家長方便準備、安心選擇的日常飲料，也是孩子課後點心、假日出遊的良伴，更是童年回憶中，營養甜美的開心滋味。