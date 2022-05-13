與其把面試當作考試，倒不如看作一個探索與建立關係的機會

文：公關人生相談室

最近收到讀友的來訊，詢問關於面試屢次不成功而感到挫敗，彷彿陷入輪迴地獄，讓我也不禁回想起自己以前的面試經驗，也思考著面試之於求職者與面試官的意義是什麼。

面試，的確是職涯上每個人必經而痛苦程度或許也數一數二的考驗。想像著把自己最自豪的工作經歷和資歷，包裝在一頁篇幅的履歷裡，或是滿滿條列工作成果，圖文並茂的LinkedIn檔案上。還根據喜歡的工作，撰寫了情意真摯的求職信（cover letter），小心翼翼地投遞給潛在雇主，希望只有15-30秒審閱履歷的HR能夠垂青自己的履歷，順利進到面試關卡。

好不容易履歷獲得青睞進入面試關卡，求職者像是恐怖情人一樣，找遍了面試公司的大大小小資訊。瀏覽了已經在這家公司任職的人，甚至是可能的面試主管的LinkedIn 檔案，也參考了過去曾面試過同家公司的人的經驗分享，深怕自己漏掉了任何關於潛在工作機會可能的細節。

然而，走進面試現場或是打開視訊鏡頭的那刻，又好像是赴約盲目約會（blind date），求職者嘗試著在20-30分鐘時間裡，表現出自己最體面、最健談與最知識淵博，以及對於職缺充滿興趣與嚮往的那一面。同時，求職者也必須接招對面那個素未謀面的人，給予自己最尖銳、直擊內心甚至質疑的提問，仍舊必須保持風度和微笑，希望能在這樣的張力當中依舊不落下風。

有人說，找工作很像網路交友，而面試就是跟網友見面，這其實也有幾分道理。

畢竟每一個面試都是代表求職者的履歷（相當於交友的個人檔案），獲得青睞才進入了面試關卡。交友需要看感覺，而面試或許也是，但說來面試更像是核對彼此認知跟價值觀的過程。更像是你跟對面的潛在對象，跟他／她背後的大家族（既有的工作團隊成員）進行面試，像是找尋可以完整圖像的一片拼圖，或是拿著一個已經裝了菜的餐盤，在選擇合適放進餐盤裡的菜。

而面試沒成功（我們不稱為失敗），其實也像交友一樣，只代表此次沒有配對成功，求職者當下的狀態與雇主當下的需求或是狀態，無法有最適切的搭配，而背後的原因有可能有技能、經歷、現有團隊組成、薪酬、需求迫切度與其他求職者條件評估等種種考量，而這些眾多的變因都並不是求職者可以知道的部分。

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在回顧自己或許沒那麼成功的面試經驗時，或許我們可以嘗試思考以下幾點：

一、面試官提問所關注的面向

無論是問過去的工作成果、前任或現任公司，或是關注某個職缺需要的經驗或技能，都是面試官在替潛在工作機會與現有團隊，去篩選出合適的技能與成員，而提問的面向也代表著面試官最看重的部分。

可能有少數的情況是，面試官面對來自同業知名的大企業的求職者，有種想要打探對方公司內部資訊的動機。但更多的情況是，面試官是手上拿著餐盤，在有空間與價格限制的餐盤裡，去挑選著下一道菜該選什麼放入餐盤中。

二、面試官提問時所展現出的感覺

面試也像是相親，是真實配對技能、經驗、價值觀與期待的過程，而面試官所表現出來的態度，無論是親切、友好、好奇、尖銳、質疑、挑戰，都可以代表著面試官心中所抱持的想法，而或許也展現了面試官更深切的憂慮。

無論是擔心求職者從大公司跳到中小型公司的動機、對於求職者過去工作成果無法說明更多細節的質疑，還是對於求職者能否融入現有組織文化跟團隊？直面面試官的質疑（憂慮），讓面試官覺得自己的情緒有被理解，或許更是求職者需要在當下或是事後回顧過程時，仔細去推敲的環節。

三、面試時雙方互動時，你所感受到的感覺

面試官在找人，求職者也在找合適工作和團隊。求職者在面試當下所體會到的感覺，能不能跟面前這個可能的工作夥伴合作？溝通是否順暢？雙方是否都有類似的價值觀？對於工作成果的認知是否一致？這些都是求職者可以在面試時去試水溫的部分，畢竟求職從來不是要找最好的工作，而是最適合的工作。

四、面試後的聯繫積極程度

就像是網路交友約出來吃飯後，是否有第二約、第三約，面試後的雙方聯繫密切程度，也代表了求職過程推進的進程。當然，有時也可能會有一些不可抗力因素，像是求職公司內部因為組織調整或是用人單位考量，而將職缺關閉的可能，但在面試後維持一定程度的聯繫，或許也是判斷自己表現或對方用人需求緊急程度的考量。

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五、面試後的自我精進

面試畢竟是發生在只有少數人的空間裡，而我們也無法有上帝的全知的視角，觀看著自己的表現以及整場面試當中的化學變化。

在每次面試後，或許可以記下面試時所被問到的問題、自己的回答，甚至也記錄那些無法即時回應，或是感到不自在的那些時刻；去觀察自己是不是在特定的情境下，特別是面試的緊張狀況下，是不是會有一些習慣的回應模式，導致沒有聽懂對方說的話，或是沒回應到對方想了解的重點。

而針對下次面試可以優化的部分，更建議可以找人一起練習，而且最好是願意對你講真話的人。無論是職涯教練還是顧問，就像是重訓時有專業教練指導和陪伴，接受指導的人可以了解自己哪些施力點、哪些動作需要加強，也可以避免過度負重造成的運動傷害。

面對面試這種往往無法從旁觀看或參考他人臨場實際經驗的互動，或許會更需要客觀且專業的眼光，去提點求職者可能會不小心踩進而不自知的誤區。