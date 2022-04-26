2022/04/26,
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關鍵評論網入圍英國金融時報評選亞太地區前五百大高成長公司

關鍵評論網入圍英國金融時報評選亞太地區前五百大高成長公司

我們想讓你知道的是

第四屆的金融時報亞太地區前五百大高成長公司評選中，科技業佔最大入圍名額，媒體類別則僅有14間，而關鍵評論網是台灣唯一一間以媒體資格入圍。

成立於2013年的獨立媒體關鍵評論網，繼2014年獲選遠見雜誌台灣20大特色新創公司後，訴求建立獨立和多元觀點的關鍵評論網，2022年入圍英國金融時報所評比之亞太地區前五百大高成長公司。

第四屆的金融時報亞太地區前五百大高成長公司評選中，科技業佔最大入圍名額，媒體類別則僅有14間，而關鍵評論網是台灣唯一一間以媒體資格入圍。執行長鍾子偉表示：「關鍵評論網為了堅持獨立媒體的創業理念，不僅在選擇投資與合作廠商格外小心，也用更高的標準維持媒體的可信度，在營收與公信力中取得平衡。我們對我們持續堅持這樣的理念感到驕傲。如今能入圍金融時報亞太前五百大高成長公司，是在創業之初意想不到的驚喜。」

關鍵評論網持續耕耘內容製作，開發數位敘事、影音節目如國際大風吹、國際值日生、或Podcast節目如馬力歐陪你喝一杯、各項垂直媒體的Podcast頻道。而關鍵評論網也從台灣版、東南亞版、香港版、國際英文版到近期於日本當地增設的關鍵評論網日文版。執行長鍾子偉說：「希望未來能成為亞洲前幾大媒體集團。」

關鍵評論網隸屬於關鍵評論網媒體集團，集團旗下品牌媒體還有INSIDE、運動視界、Cool3c、everylittled、未來大人物、電影神搜及歐搜哇。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司EK2A、數位廣告公司AD2、士奇傳播整合行銷、以及與愛酷智能科技合資成立的DaEX達思智能科技，在擁有的每月1,800萬國內外使用者及5,000萬頁瀏覽量的資源下，成為華人世界以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

如需更多資訊，請洽
Street Hung
Email：street.hung@thenewslens.com

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有 7 個媒體品牌及 10 間子公司，在台北和香港共有 230 多名員工；投資者包含North Base Media 基金、Youtube 共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper 之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網：https://www.tnlmedia.com/

核稿編輯：楊士範


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