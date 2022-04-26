《每日郵報》引述保守黨議員說法，稱英國工黨副領袖學莎朗史東盤腿「分散首相注意力」

英國政界近日掀起一陣對於「厭女症」的討論，女性政治人物每日面對的性別歧視再浮上檯面。《每日郵報》23日引述一位匿名的保守黨議員的話，表示工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）喜歡在國會中，透過交叉雙腿來分散首相的注意力。報導稱這個舉動是1992年的經典電影《第六感追緝令》（Basic Instinct）中最經典的一幕 — 女星莎朗．史東（Sharon Stone）在被警探審訊時，交疊雙腿展示了她的陰部（雖然史東稱這場戲的安排並未取得她的同意，但這幕已成為電影史上觀眾按下暫停最多次的一場戲）。

報導引述該名保守黨議員說，有人建議工黨副黨魁在首相答問環節（PMQs）時，施展這種「伎倆」：「她（芮納）知道她無法和鮑里斯 的牛津聯盟辯論訓練競爭，但她有某些他缺乏的技能。」該議員說， 芮納在和他們喝酒的時候也承認過這點。

Tories accuse Labour’s Angela Rayner of Basic Instinct ploy to distract Boris Johnson: pic.twitter.com/4FOmi2r8HK — MoS_Politics (@MoS_Politics) April 23, 2022

芮納在16歲時因懷孕而終止學業，未取得學歷證書，不過她後來成為一名護理師，也成為英國最大的工會之一「Unison」（公共服務業工會）的代表並加入工黨，於2020年成為工黨的副黨魁至今。

fair play to Angela Rayner for being the only politician to pull off a football picture and actually look like they’re enjoying it pic.twitter.com/7UdkUFXnzA — Louis Staples (@LouisStaples) April 23, 2022

文章收到超過5000篇投訴

這篇飽受爭議的報導刊出後，立刻引發各界撻伐。獨立新聞標準組織（Ipso）收到超過5000份關於這篇文章的投訴，首相強森也建議他所屬的保守黨應調查誰應對此負責。

有網友說，芮納是一個勞工階級的女孩，她輟學、16歲時懷孕了，從全職護理人員變成了影子部長，這應該讓我們更加尊重她，而不是更少。

作家Hannah Jane Parkinson則反譏，這篇文章最讓丟臉的，是根據那位保守黨議員說法，「芮納知道她無法與牛津聯盟的辯論技巧競爭」，她說「但人們一致認為，她每次質詢時都將強森撕成碎片」。

蘇格蘭工黨領袖 達格代爾（Kezia Dugdale）也聲援芮納。她痛批報導中提到「芮納 僅憑『雙腿的力量』擊敗了鮑里斯．強森在牛津學的辯論技巧，這真是胡說八道，很可笑，但這只是女性每天在政治中面對的 厭女情節中的一個例子。」

你只是聽說了這個特殊的例子，因為 芮納夠資深，她有權力和管道能發聲，並 要求對這件事追討後果。但對於很多女性來說，她們每天只能安靜地忍受這樣的評論。

達格代爾說，這真的很令人失望沮喪，「儘管英國政治中的女性代表有所增加，但我們的文化並沒有改變到應有的程度。」

《衛報》指出， 近年來，英國國會 一直受到厭女症和性騷擾的指責，許多女議員表示，她們在工作場所持續面對性別歧視的文化。

《泰晤士報》本月才披露英國國會監督機構「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）一項報告，顯示共有56名國會議員正面臨性騷擾指控，當中包括3名現任大臣及2名影子大臣，投訴內容涵蓋語言挑釁、親密肢體接觸，以及更嚴重的騷擾行為。

英國上下議院有超過1000名議員，ICGS表示，雖然被調查議員只佔其中少數，但眾多受害人證詞都表明他們正承受巨大壓力，預計實際性騷擾個案數目會超過現有接獲的投訴，加上英國議員通常直接招募員工，自行處理人事聘用事宜，意味受害人若要投訴職場不正當行為，會面臨更大阻力。

The sexist stuff being said in the papers about Angela Rayner comes on same day as this story. Has the sexist, misogynistic culture changed? Not one bit. One thing always leads to the other. https://t.co/DyJBXG3RdN — Jess Phillips MP (@jessphillips) April 23, 2022

被指控用花招分散首相注意力，芮納：只因我是女性、碰巧有腿

作為報導中的當事人，芮納在推特上發文說，「政界女性每天都面臨性別歧視和厭女症—我也不例外。」

我被指控用花招讓無助的首相注意力分散，只因我是女性、我有腿、我穿衣服，就被指控密謀分散他的注意力。

芮納說，「鮑里斯．強森和他的跟班 為了挽救他的顏面採取了絕望的、變態的誹謗。他們很清楚他們在做什麼......他們該為自己感到慚愧。」她也堅稱她不會被這些卑鄙的謊言打倒，這些試圖騷擾和恐嚇她的計畫終將失敗。

強森：儘管我在所有議題上都不同意芮納，但我尊重她

英國首相強森在推特上說，儘管他在幾乎在所有政治議題上都不同意芮納的觀點，「但我尊重她作為一名議員，我很遺憾今天這起匿名針對她的厭女言論。」

強森週一接受《Sky news》訪問時也表示，報導刊出後他 立即聯繫了 芮納，兩人有了非常友善的對話。針對報導內容強森也直言，

我不得不說，我認為這是最令人震驚的性別歧視、厭女的惡毒言論 。 如果我們找到這個人，我不知道我們會怎麼處置，但這些人是地球上的恐怖分子。這種事讓人完全不能接受。

《每日郵報》將被約談

保守黨科技部長菲爾普（ Chris Philp）表示，如果發表這番言論的 保守黨議員被找到，他將面臨「嚴重後果」。他已經與《每日郵報》的編輯台聯繫，但記者 們極力保護他們的消息來源， 要找出這個人並不容易。

英國平等與人權委員會主席諾克斯（Caroline Nokes）表示，她將聯繫英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），詢問是否應該撤回撰寫該文章的《每日郵報》記者的議會通行證。

英國報紙《i》專欄作家馬特比（Kate Maltby）則痛批刊出這篇報導的《每日郵報》早已前科累累。她指出， 2016 年該報記者皮爾斯（Andrew Pierce）發表了一篇關於不同女性國會議員乳溝的圖解，其中包括一條暗示當時首相 梅伊 （Theresa May）故意討好男性的眼睛，「她知道將裙擺向上、或領口向下移動，可以成為強大的政治工具」。 2017年，該報刊登了臭名昭彰的〈Legs-it〉頭版，將蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）和梅伊的腿進行比較。

It's 2017. Two women's decisions will determine if United Kingdom continues to exist. And front page news is their lower limbs. Obviously pic.twitter.com/AMp0YvtISa — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) March 27, 2017

馬特比指出，在#Metoo運動最風起雲湧的時候，英國國會流傳一個笑話， 任何被指控性騷擾的保守黨政客都可以依靠《每日郵報》給他一個同情的平台—包括因性侵入獄的前保守黨議員埃爾菲克（ Charlie Elphicke）。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元