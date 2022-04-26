《每日郵報》引述保守黨議員說法，稱英國工黨副領袖學莎朗史東盤腿「分散首相注意力」
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英國國會最近風波不斷，《泰晤士報》本月才披露共有56名國會議員正面臨性騷擾指控，又有保守黨議員透過報紙匿名發表厭女言論。
英國政界近日掀起一陣對於「厭女症」的討論，女性政治人物每日面對的性別歧視再浮上檯面。《每日郵報》23日引述一位匿名的保守黨議員的話，表示工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）喜歡在國會中，透過交叉雙腿來分散首相的注意力。報導稱這個舉動是1992年的經典電影《第六感追緝令》（Basic Instinct）中最經典的一幕 — 女星莎朗．史東（Sharon Stone）在被警探審訊時，交疊雙腿展示了她的陰部（雖然史東稱這場戲的安排並未取得她的同意，但這幕已成為電影史上觀眾按下暫停最多次的一場戲）。
報導引述該名保守黨議員說，有人建議工黨副黨魁在首相答問環節（PMQs）時，施展這種「伎倆」：「她（芮納）知道她無法和鮑里斯的牛津聯盟辯論訓練競爭，但她有某些他缺乏的技能。」該議員說，芮納在和他們喝酒的時候也承認過這點。
芮納在16歲時因懷孕而終止學業，未取得學歷證書，不過她後來成為一名護理師，也成為英國最大的工會之一「Unison」（公共服務業工會）的代表並加入工黨，於2020年成為工黨的副黨魁至今。
文章收到超過5000篇投訴
這篇飽受爭議的報導刊出後，立刻引發各界撻伐。獨立新聞標準組織（Ipso）收到超過5000份關於這篇文章的投訴，首相強森也建議他所屬的保守黨應調查誰應對此負責。
有網友說，芮納是一個勞工階級的女孩，她輟學、16歲時懷孕了，從全職護理人員變成了影子部長，這應該讓我們更加尊重她，而不是更少。
作家Hannah Jane Parkinson則反譏，這篇文章最讓丟臉的，是根據那位保守黨議員說法，「芮納知道她無法與牛津聯盟的辯論技巧競爭」，她說「但人們一致認為，她每次質詢時都將強森撕成碎片」。
蘇格蘭工黨領袖達格代爾（Kezia Dugdale）也聲援芮納。她痛批報導中提到「芮納僅憑『雙腿的力量』擊敗了鮑里斯．強森在牛津學的辯論技巧，這真是胡說八道，很可笑，但這只是女性每天在政治中面對的厭女情節中的一個例子。」
你只是聽說了這個特殊的例子，因為芮納夠資深，她有權力和管道能發聲，並要求對這件事追討後果。但對於很多女性來說，她們每天只能安靜地忍受這樣的評論。
達格代爾說，這真的很令人失望沮喪，「儘管英國政治中的女性代表有所增加，但我們的文化並沒有改變到應有的程度。」
《衛報》指出，近年來，英國國會一直受到厭女症和性騷擾的指責，許多女議員表示，她們在工作場所持續面對性別歧視的文化。
《泰晤士報》本月才披露英國國會監督機構「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）一項報告，顯示共有56名國會議員正面臨性騷擾指控，當中包括3名現任大臣及2名影子大臣，投訴內容涵蓋語言挑釁、親密肢體接觸，以及更嚴重的騷擾行為。
英國上下議院有超過1000名議員，ICGS表示，雖然被調查議員只佔其中少數，但眾多受害人證詞都表明他們正承受巨大壓力，預計實際性騷擾個案數目會超過現有接獲的投訴，加上英國議員通常直接招募員工，自行處理人事聘用事宜，意味受害人若要投訴職場不正當行為，會面臨更大阻力。
被指控用花招分散首相注意力，芮納：只因我是女性、碰巧有腿
作為報導中的當事人，芮納在推特上發文說，「政界女性每天都面臨性別歧視和厭女症—我也不例外。」
我被指控用花招讓無助的首相注意力分散，只因我是女性、我有腿、我穿衣服，就被指控密謀分散他的注意力。
芮納說，「鮑里斯．強森和他的跟班為了挽救他的顏面採取了絕望的、變態的誹謗。他們很清楚他們在做什麼......他們該為自己感到慚愧。」她也堅稱她不會被這些卑鄙的謊言打倒，這些試圖騷擾和恐嚇她的計畫終將失敗。
強森：儘管我在所有議題上都不同意芮納，但我尊重她
英國首相強森在推特上說，儘管他在幾乎在所有政治議題上都不同意芮納的觀點，「但我尊重她作為一名議員，我很遺憾今天這起匿名針對她的厭女言論。」
強森週一接受《Sky news》訪問時也表示，報導刊出後他立即聯繫了芮納，兩人有了非常友善的對話。針對報導內容強森也直言，
我不得不說，我認為這是最令人震驚的性別歧視、厭女的惡毒言論。
如果我們找到這個人，我不知道我們會怎麼處置，但這些人是地球上的恐怖分子。這種事讓人完全不能接受。
《每日郵報》將被約談
保守黨科技部長菲爾普（Chris Philp）表示，如果發表這番言論的保守黨議員被找到，他將面臨「嚴重後果」。他已經與《每日郵報》的編輯台聯繫，但記者們極力保護他們的消息來源，要找出這個人並不容易。
英國平等與人權委員會主席諾克斯（Caroline Nokes）表示，她將聯繫英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），詢問是否應該撤回撰寫該文章的《每日郵報》記者的議會通行證。
英國報紙《i》專欄作家馬特比（Kate Maltby）則痛批刊出這篇報導的《每日郵報》早已前科累累。她指出，2016 年該報記者皮爾斯（Andrew Pierce）發表了一篇關於不同女性國會議員乳溝的圖解，其中包括一條暗示當時首相梅伊（Theresa May）故意討好男性的眼睛，「她知道將裙擺向上、或領口向下移動，可以成為強大的政治工具」。2017年，該報刊登了臭名昭彰的〈Legs-it〉頭版，將蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）和梅伊的腿進行比較。
馬特比指出，在#Metoo運動最風起雲湧的時候，英國國會流傳一個笑話，任何被指控性騷擾的保守黨政客都可以依靠《每日郵報》給他一個同情的平台—包括因性侵入獄的前保守黨議員埃爾菲克（Charlie Elphicke）。
新聞來源
- Tories accuse Angela Rayner of Basic Instinct ploy to distract Boris: MPs claim Labour deputy leader likes to put PM 'off his stride' by crossing and uncrossing her legs at PMQs（dailymail）
- Angela Rayner’s treatment shows that Westminster’s women are still treated as objects of sexual speculation（inews）
- UK women slam sexism of 'Basic Instinct' slur on lawmaker（abc news）
- Women in politics still face 'extreme misogyny'（The Herald）
- PM threatens ‘terrors of the earth’ over Tory’s Angela Rayner claims（The Guardian）
延伸閱讀
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- 英國警方向「派對門」開出20張罰單，強森涉入與否恐威脅首相大位
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元