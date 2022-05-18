國民黨徵召張善政參選桃園市長，盼複製「韓流」帶動全台，呂玉玲：黨內無協調不能接受

國民黨今（18）日下午舉行中常會，進行縣市長提名作業，除了要提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任外；也將徵召國民黨2020總統候選人韓國瑜的副手搭檔、前行政院長張善政，參選桃園市長。目前表態要投入初選的台北市議員羅智強、桃園立委呂玉玲以及有意參選的立委萬美玲等人，等於宣布出局。

朱立倫：比誰都更想要桃園贏，只要一個好人才桃園就能改變

朱立倫也在下午發臉書表示，桃園是他的家鄉，他比誰都更想「桃園贏」，比誰都更想要家鄉有更好的發展。因此好的人才，用求的都要求來。

他也強調，一個城市有個格局不一樣的市長，一切就會不一樣。桃園是台灣的國門，再過幾年，人口可能超過台北市。正在發展的航空城、鐵路地下化、捷運建設、亞洲矽谷，需要有國際觀、有工程及科技數位背景的市長人選，帶領桃園起飛。

朱立倫也說，張善政前院長曾在桃園宏碁渴望園區工作超過十年，對桃園有感情，與在地有連結。張善政一路擔任科技政委、科技部長、行政院副院長、行政院長，再到副總統人選，豐富的經歷與各種歷練，正是最佳的桃園市長。

除了桃園，每個縣市他也都會竭盡所能推出最優秀的人選，站在市民的角度，不只要選贏，還要做得好，讓國民黨成為台灣穩健的基礎。

張善政也在臉書上表示，他曾在在龍潭渴望園區曾經工作12年。2012年我擔任行政院科技政務委員後，我用高速無線網路，把復興鄉當成照顧偏鄉遠距醫療的實驗基地。桃園是全國最大工業縣市，近年移入許多年輕人口，科技發展前途無量。桃園只需要一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能，自然而然的成為一個最國際化的都市、最宜居的家園。

他表示今天將許下對桃園鄉親的承諾，用我此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個我們原本就應該享有的美好未來，他會全力以赴，無怨無悔。

張善政擁有美國康乃爾大學土木與環境工程學博士學位，29歲便擔任台大土木工程學系教授，成為當時台大最年輕教授之一。2012年張善政應馬政府邀請，放棄Google亞太基礎建設營運部門總監高薪，擔任行政院政委，開展公部門生涯。

擔任公職後，張善政仕途一路順遂，不到4年時間就從政委、科技部長、行政院副院長，一路晉升於2016年受命組閣，擔任行政院長。擔任閣揆期間，雖然任期僅有109天，是政府遷台以來任期最短的閣揆，但張善政也因台南震災勘災處理得宜，成為馬政府任內施政滿意度最高的行政院長。

曾與高雄市前市長韓國瑜搭擋參選的張善政，目前據媒體報導，韓國瑜在這次提名中也幫忙推了一把，《聯合報》報導，知情人士表示，朱立倫、韓國瑜在4月底有場私下密會，兩人是在這場會面中達成推張善政參選桃園市長的共識，韓國瑜並在之後的勸進中扮演重要角色。

複製韓流帶動全台選情，並結合雙北走回「中間路線」

國民黨備戰年底縣市長選舉，在桃園市長人選方面，目前已有前台北市議員羅智強、立委呂玉玲等人宣布參選，而被黨內視為「最強人選」的立委魯明哲近日也鬆口，表示面對地方勸進會認真考慮；另外立委萬美玲也在地方勸進下，本來也有意要宣布參選；當中最為積極的羅智強，更在不久前辭去台北市議員的職務，將戶籍遷到桃園展示決心。

經過一番波折，黨中央雖然持續透過民調了解狀況，但並未有進一步的整合不只羅智強，據了解，黨中央似乎對於人選並非百分之百滿意，包括桃園市議長邱奕勝、在地立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲，都不是勝選的保證，因此一定要另外尋覓強棒，才能化解內部爭議並贏得年底的市長選戰。

《聯合報》報導，現在推出張善政，黨中央要的就是展現年底大選一定要奪回桃園的執政權的決心，並且複製2018地方大選韓流勝選模式，由北往南帶動國民黨在各地縣市長的選情。

《蘋果日報》報導，地方輔選人士提到，桃園有偏向藍營的選區，包括龜山、八德、中壢，也有都會型跟綠營根基深厚的桃園區、新屋、觀音。地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，訴求桃園新國門的發展，向南串連楊文科，向北結合侯友宜、蔣萬安，也代表年底國民黨主軸將走回中間路線。

羅智強、呂玉玲等人宣告出局：不解機制為何

《聯合報》報導，呂玉玲對此表示，她感到非常震驚與不解，朱主席從未與她溝通、討論，今天用這種突襲的方式宣布，也證明黨內提名根本是亂無章法，她不能接受。

從她宣布參選之後，對黨中央她一直保持尊重的態度，即便屢屢有人對她公開批評，她也從不對外放話，甚至口出惡言，就是為了黨好，她也始終相信黨會有一個協調機制，來妥善處理桃園市長提名，所以她積極衝刺。現在黨中央用這種粗糙的方式宣布，不僅僅是傷害了黨的威信，地方支持者也會失去信心，這對年底大選是絕對不利的。

羅智強稍早則表示，關閉競選募款帳號，不過除此之外沒有進一步的對外說法。

目前民眾黨已確定由立委賴香伶出戰桃園，國民黨徵召張善政，民進黨則還未決定人選；屆時將上演「三角督」局面。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航