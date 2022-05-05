為什麼1949年蔣介石撤退台灣時，非得要把故宮「九鼎」全都搬來不可？

文：我的學習筆記

很多人可能不知道，在抗戰中期也就是1943年3月，中國國民黨全國大學代表團為了感謝當時重慶國民政府主席蔣介石的貢獻，可能也作為標榜重慶為中國唯一合法政府，而籌備鑄造九鼎贈送給蔣介石。不過說到「中國正統」，這跟九鼎有什麼關係呢？

許多人聽說，我大中華有5000年的歷史，還說在夏朝的時候，當時的夏后（小補充：夏朝的統治者成為「后」）大禹治水之後，他將天下分為九州，根據《尚書》、《周禮》與《禹貢九州圖》對九州都有不同的記載，不過範圍基本上都是黃河流域道長江流域一帶。

如果根據《尚書》的記載，這九州分別是冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州、雍州（雝州）等地；而所謂的「九鼎」，其實就是分別代表九州的鼎。那麼，大禹將華夏的地理區塊分成九份，為什麼要奉「鼎」作為統治權與法統的代表呢？

首先，我們要瞭解到，「鼎」最初並不是什麼象徵性的物品，而是我們生活中常見的烹煮器具。如果會台語的朋友，不妨唸唸「鍋」怎麼唸，一定會是「ㄉㄧㄚˋ」（tiánn），這個音的本字就是「鼎」，這樣就好理解了吧。鼎是古老中國人的烹煮用具，有用陶瓷、青銅、鐵器製作。

其實，「鼎」會那麼重要，這反映股人最直接的問題，那就是「生存」。早期華夏先祖耕耘狩獵，有一餐沒一餐，頓頓美食都是來自上天的恩賜與自己的努力。

正所謂，一日無做，一日無食，這種克難生活是我們當代人很難想像的。然而，根據《史記．孝武本紀》記載，早在傳說中的共主軒轅黃帝時便有製三個「鼎」祭天，分別代表天、地、人三界；到夏朝時，大禹著作九鼎安放九州，也用此來祭祀上帝與祖靈，表達感恩之情，一直到周朝都是如此。

所以，「鼎」在神聖意義上，從民間飲食器皿，變成一種能力表現。是君主能夠帶給百姓幸福富裕的表徵，同時作為祭祀上天的器物，更延伸為貫徹天地的統治的符號，因此，「鼎」也成了中華正統代表的器物。所以，在1949年，蔣介石要撤退台灣時，非得要把故宮的鼎全都搬來台灣，以代表台灣的中華民國才是華夏正宗。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航