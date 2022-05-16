替云云眾生重拾宙斯天火，集孤傲天才與唯美主義於一身的「原子彈之父」歐本海默
我們想讓你知道的是
自化學到物理學，從天文學到粒子學的歐本海默，是同事心中集孤傲天才和唯美主義者的合體，更是學生所崇拜的「萬人迷」。
顯而易見的，整個世界都正一步步走向地獄…或許避免它的唯一（可能）機會，就是我們不試圖阻止它這樣做。
——原子彈（atomic bomb）之父，歐本海默（J. Robert Oppenheimer，1904 - 1967），4月22日知名壽星。
朋友眼中的「自我毀滅」者，投機政客口中的「不受歡迎人物」，今日被史學家視為現代版「普羅米修斯」（Prometheus），半傳記電影《Oppenheimer》（由Cillian Murphy獨挑大樑）也即將敲定於西元2023年時上映。
歐本海默，細數其一生的足跡，毫無疑義地，替云云眾生重新拾回了宙斯（Zeus）的霹靂天火，也就是鈽（Plutonium）元素，更一口氣打開了「潘朵拉的寶盒」…希望？光明？錯，是第一顆實驗級核子武器「三位一體」（Trinity）。
歐本海默誕生於美國紐約的猶太裔富賈家庭，父親Julius從多年前的日耳曼異鄉客，白手起家成為了新興紡織品貿易商，更斥資重金，添購了畢卡索、梵谷等名家大作。從小博學多才，尤熱愛文學與礦冶的他，在師長的評語中，是名出色的神童，除了多次跳級就學外，更取得了「最優秀榮譽」（Summa Cum Laude）的資格，自哈佛大學化學系順利畢業…三年，對，他大學只念了三年。
西元1924年，歐本海默繼續前往歐洲多所知名學府繼續深造…雖然他身形瘦長，煙癮相當嚴重，投入沉思時更常常忘記吃飯，是同學認定的「異類」。
但23歲取得德國哥廷根大學博士學位（Georg-August-Universität Göttingen）的他，其和指導教授波恩（Max Born）所共同發表的論文，後來不只導引出了「波恩–歐本海默近似」（Born-Oppenheimer approximation，或稱BO近似），更對當時崛起的「量子力學」（quantum mechanics）做出了重要貢獻。
無怪乎，當時負責論文口試的教授如此說道：「終於結束了，都快要變成他（歐本海默）來質問我了。」
西元20世紀30年代初期，歐本海默在美國物理學界展開了緊鑼密鼓的教學工作。研究科目廣泛，自化學到物理學，從天文學到粒子學的歐本海默，是同事心中集孤傲天才和唯美主義者的合體，更是學生所崇拜的「萬人迷」；歐本海默精通八國語言，可以在課堂上將整篇外文報刊用原文流利朗讀，而且為了自己所喜愛的《薄伽梵歌》（Bhagavad Gītā），還主動自修古梵文呢。
可是，在某些非議者或敵對者的視角看來，個性奇特的歐本海默卻顯得有些做作。不看報紙、不聽收音機、而且對外界紛擾不斷的政治、經濟議題都顯得毫無興趣，仿佛擁有著自己獨樹一格的平行宇宙。什麼納粹？法西斯？通通都是另一邊的幻視。（失控多元宇宙？）
若論大我光輝，唯有千日同升，齊照耀於太空，方可與之類同。
——源自《薄伽梵歌》，歐本海默看見「三位一體」核彈試驗成功時的感言。
隨著第二次世界大戰的烽火點燃，從歐陸平原蔓延至亞洲大洋，西元1942年間，因「珍珠港事變」而「被迫」參戰的美國，白宮高層為了防堵納粹帝國跟日本所分別進行之「鈾工程」（Uranprojekt）、「仁方案」率先達陣，研製出超巨型的殺傷力核武。因此聘請了當年才38歲，卻早在物理學界享有盛名的歐本海默出任機密武器開發作業「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）的「迅速破裂協調員」（Coordinator of Rapid Rupture），更在陸軍將領格羅夫斯（Leslie Richard Groves）的慧眼獨具下，提拔為實驗室主任。
從無到有，從有限場域到無限資金的運用，歐本海默所領導的「明燈」（luminaries）夥伴們，堪稱是集結當代民主陣營所有科學菁英的天選之人團隊，齊心打造出了人類歷史上第一批具大規模毀滅性的原子彈。
西元1945年7月16日，「三位一體」核彈試爆成功。
我現在成了死神，世界的毀滅者。（kālo'smi lokakṣayakṛtpravṛddho lokānsamāhartumiha pravṛttaḥ）
——源自《薄伽梵歌》，歐本海默對於核彈付諸實現後的另一句感言。
西元1945年8月6日，「小男孩」（Little Boy）原子彈在日本廣島被擲下，六萬六千人當場化為灰燼。當晚，據說歐本海默站在講台上，像個奪下錦標的拳手一樣，緊緊握著雙手，此時台下歡聲雷動。
西元1945年8月9日，「胖子」（Fat Man）原子彈攻向日本長崎，四萬人在當日灰飛煙滅。西元1945年10月，白宮的會議室裡，堪稱勝利功臣的歐本海默，說了一句話：
我們科學家的雙手沾滿了鮮血。
是愁雲慘霧？亦或是撥雲見日？戰爭終於悄悄落幕了，歐本海默重新回到學校任教。更在擔憂核武可能遭到有心人士或政治集團的野心濫用下，身為美國原子能委員會（United States Atomic Energy Commission）顧問之一的他，開始轉投入積極反戰、反核武擴散的行列。
時序到了西元20世紀50年代，自比民主先鋒的美國，與赤化的蘇聯鐵幕政權，兩方陷入了冷戰對峙，也雙雙展開新一波的核武（如：氫彈）研發競賽。
早些年曾經對於左派思想、共產主義產生濃厚興趣，甚至還自掏腰包，資助美國境內左翼份子運動以及西班牙反法西斯主義的歐本海默。由於反戰立場鮮明，卻又是核武科技的代言人，故過往的「非政治正確」舉動，就這樣，被保守派媒體給一點一滴挖了出來。
在「麥卡錫主義」（McCarthyism）當道之下，用不充分的證據公開指責對方政治立場上的不忠或意圖顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對人士，歐本海默承受輿論鋪天蓋地的連番攻擊，淪為了最受矚目的受害者。
Tags：
俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。