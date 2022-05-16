替云云眾生重拾宙斯天火，集孤傲天才與唯美主義於一身的「原子彈之父」歐本海默

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

顯而易見的，整個世界都正一步步走向地獄…或許避免它的唯一（可能）機會，就是我們不試圖阻止它這樣做。 ——原子彈（atomic bomb）之父，歐本海默（J. Robert Oppenheimer，1904 - 1967），4月22日知名壽星。

朋友眼中的「自我毀滅」者，投機政客口中的「不受歡迎人物」，今日被史學家視為現代版「普羅米修斯」（Prometheus），半傳記電影《Oppenheimer》（由Cillian Murphy獨挑大樑）也即將敲定於西元2023年時上映。

歐本海默，細數其一生的足跡，毫無疑義地，替云云眾生重新拾回了宙斯（Zeus）的霹靂天火，也就是鈽（Plutonium）元素，更一口氣打開了「潘朵拉的寶盒」…希望？光明？錯，是第一顆實驗級核子武器「三位一體」（Trinity）。

歐本海默誕生於美國紐約的猶太裔富賈家庭，父親Julius從多年前的日耳曼異鄉客，白手起家成為了新興紡織品貿易商，更斥資重金，添購了畢卡索、梵谷等名家大作。從小博學多才，尤熱愛文學與礦冶的他，在師長的評語中，是名出色的神童，除了多次跳級就學外，更取得了「最優秀榮譽」（Summa Cum Laude）的資格，自哈佛大學化學系順利畢業…三年，對，他大學只念了三年。

Photo Credit: AP / 達志影像 在新墨西哥州參與核彈計畫時的歐本海默

西元1924年，歐本海默繼續前往歐洲多所知名學府繼續深造…雖然他身形瘦長，煙癮相當嚴重，投入沉思時更常常忘記吃飯，是同學認定的「異類」。

但23歲取得德國哥廷根大學博士學位（Georg-August-Universität Göttingen）的他，其和指導教授波恩（Max Born）所共同發表的論文，後來不只導引出了「波恩–歐本海默近似」（Born-Oppenheimer approximation，或稱BO近似），更對當時崛起的「量子力學」（quantum mechanics）做出了重要貢獻。

無怪乎，當時負責論文口試的教授如此說道：「終於結束了，都快要變成他（歐本海默）來質問我了。」

西元20世紀30年代初期，歐本海默在美國物理學界展開了緊鑼密鼓的教學工作。研究科目廣泛，自化學到物理學，從天文學到粒子學的歐本海默，是同事心中集孤傲天才和唯美主義者的合體，更是學生所崇拜的「萬人迷」；歐本海默精通八國語言，可以在課堂上將整篇外文報刊用原文流利朗讀，而且為了自己所喜愛的《薄伽梵歌》（Bhagavad Gītā），還主動自修古梵文呢。

可是，在某些非議者或敵對者的視角看來，個性奇特的歐本海默卻顯得有些做作。不看報紙、不聽收音機、而且對外界紛擾不斷的政治、經濟議題都顯得毫無興趣，仿佛擁有著自己獨樹一格的平行宇宙。什麼納粹？法西斯？通通都是另一邊的幻視。（失控多元宇宙？）

若論大我光輝，唯有千日同升，齊照耀於太空，方可與之類同。 ——源自《薄伽梵歌》，歐本海默看見「三位一體」核彈試驗成功時的感言。

隨著第二次世界大戰的烽火點燃，從歐陸平原蔓延至亞洲大洋，西元1942年間，因「珍珠港事變」而「被迫」參戰的美國，白宮高層為了防堵納粹帝國跟日本所分別進行之「鈾工程」（Uranprojekt）、「仁方案」率先達陣，研製出超巨型的殺傷力核武。因此聘請了當年才38歲，卻早在物理學界享有盛名的歐本海默出任機密武器開發作業「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）的「迅速破裂協調員」（Coordinator of Rapid Rupture），更在陸軍將領格羅夫斯（Leslie Richard Groves）的慧眼獨具下，提拔為實驗室主任。

從無到有，從有限場域到無限資金的運用，歐本海默所領導的「明燈」（luminaries）夥伴們，堪稱是集結當代民主陣營所有科學菁英的天選之人團隊，齊心打造出了人類歷史上第一批具大規模毀滅性的原子彈。

西元1945年7月16日，「三位一體」核彈試爆成功。

我現在成了死神，世界的毀滅者。（kālo'smi lokakṣayakṛtpravṛddho lokānsamāhartumiha pravṛttaḥ） ——源自《薄伽梵歌》，歐本海默對於核彈付諸實現後的另一句感言。

西元1945年8月6日，「小男孩」（Little Boy）原子彈在日本廣島被擲下，六萬六千人當場化為灰燼。當晚，據說歐本海默站在講台上，像個奪下錦標的拳手一樣，緊緊握著雙手，此時台下歡聲雷動。

西元1945年8月9日，「胖子」（Fat Man）原子彈攻向日本長崎，四萬人在當日灰飛煙滅。西元1945年10月，白宮的會議室裡，堪稱勝利功臣的歐本海默，說了一句話：

我們科學家的雙手沾滿了鮮血。

是愁雲慘霧？亦或是撥雲見日？戰爭終於悄悄落幕了，歐本海默重新回到學校任教。更在擔憂核武可能遭到有心人士或政治集團的野心濫用下，身為美國原子能委員會（United States Atomic Energy Commission）顧問之一的他，開始轉投入積極反戰、反核武擴散的行列。

時序到了西元20世紀50年代，自比民主先鋒的美國，與赤化的蘇聯鐵幕政權，兩方陷入了冷戰對峙，也雙雙展開新一波的核武（如：氫彈）研發競賽。

早些年曾經對於左派思想、共產主義產生濃厚興趣，甚至還自掏腰包，資助美國境內左翼份子運動以及西班牙反法西斯主義的歐本海默。由於反戰立場鮮明，卻又是核武科技的代言人，故過往的「非政治正確」舉動，就這樣，被保守派媒體給一點一滴挖了出來。

Photo Credit: AP / 達志影像 詹森頒發「費米獎」給歐本海默

在「麥卡錫主義」（McCarthyism）當道之下，用不充分的證據公開指責對方政治立場上的不忠或意圖顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對人士，歐本海默承受輿論鋪天蓋地的連番攻擊，淪為了最受矚目的受害者。