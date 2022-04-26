馬斯克撒1.27兆元收購推特：希望最糟的批評者也能留在Twitter，因為這正是言論自由的含義

社群媒體龍頭推特（Twitter）今（25）日以440億美元（約新台幣1.27兆元）出售給特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），該交易已獲得Twitter董事會的一致同意，預計將於今（2022）年完成收購，擁有數百萬用戶的社群媒體龍頭將轉移到世界首富、同時也是它最忠實的愛用者手上。

過去一個月充斥著各種收購的傳聞，週一（25日）稍早傳出Twitter將以430億美元的價格賣給馬斯克，不過這筆交易最終以 440億美元的價格達成。根據協議條款，此次收購價格（每股54.20美元現金）比Twitter於今年4月1日、也是馬斯克披露持有9%的股份前最後一個交易日的收盤價溢價38%。

達成交易後，Twitter獨立董事會主席泰勒（Bret Taylor） 表示 ，董事會對馬斯克的提議進行仔細和全面的評估，其中特別著重於估值、確定性和融資方面。馬斯克提出的交易提供相當高的現金溢價，董事們相信這是最符合 Twitter 股東的道路。

馬斯克則在一份聲明中說，「 言論自由是民主政治正常運作的基石，Twitter就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。」他表示Twitter 蘊含巨大潛力，期待與該公司、社群用戶共同攜手解鎖其潛能， 未來希望通過使用新功能增強產品、將演算法開源以增加信任、擊敗垃圾郵件機器人以及對所有人進行身份驗證，讓Twitter變得比以往更好。

馬斯克在Twitter上擁有超過8300萬粉絲，他是Twitter最傑出、最直言不諱的用戶之一。他以令人費解的神秘推文聞名，他也什麼都推，從加密貨幣到太空旅行，再到Twitter是否應該有一個編輯按鈕。

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

馬斯克的收購之路

根據《彭博社》整理馬斯克收購Twitter之路，馬斯克在今年1月31日開始悄悄購買該公司的股票，但一直到4月4日，他才披露了手持9.2%的股份，這讓他獲提名加入Twitter的董事會，不過馬斯克最終拒絕了這一提議。

4月14日，馬斯克拋出收購Twitter整個公司的震撼彈，稱將以價值430億美元的現金交易收購，並將Twitter私有化。報價為每股54.20美元， 馬斯克揚言這是「最好，也是唯一價」。不過，馬斯克初步收購計畫缺乏相關的融資細節，遭到金融界的懷疑；雖然他是世界上最富有的人，但他大部分的資產是特斯拉股票，而非現金。也有傳言當時Twitter董事會認為售價太低，未達推特公司的內部價值。

4月15日，推特表示將利用「毒丸計劃」（poison pill）阻止馬斯克收購該公司，如果馬斯克在未與董事會達成協議的情況下收購公司超過15%的股份，其他股東將被允許以折扣價買入更多股份，以稀釋發動惡意併購的所有權利益，同時讓董事會有更多時間考慮他的出價並策劃下一步行動，此外，私募股權公司Thoma Bravo也有興趣收購Twitter。

4月21日， 馬斯克提供了有關融資計劃的更多細節，並在一份 證券文件 中表示，他已經獲得 摩根士丹利等金融機構255億美元的債務融資，加上他自己透過股權融資方式出資的210億美元，馬斯克準備好以465億美元的融資額進行收購 。

Wedbush Securities科技分析師Daniel Ives表示，馬斯克 籌集了465億美元的資金來完成收購，董事會找不到第二個競標者。這基本上讓他們陷入困境，「他們不得不來到談判桌前」。《路透社》報導稱， 這導致Twitter董事會更加認真地對待他的提議，許多股東要求公司不要讓交易機會溜走。

4月24日， Twitter董事會和馬斯克在 週日 晚上一直在努力敲定這筆交易， 談判一直持續到週一凌晨。

而在宣布交易完成後，Twitter股價上漲近6%，徘徊在51.84美元左右。

Twitter stock have resumes trading, rallying 5-6% after the social media company board member unanimously accepts Elon Musk's offer for $54.20/share in cash pic.twitter.com/szyEtwyriP — Mona Salama (@MonaSalama_) April 25, 2022

馬斯克買下推特，有哪些影響？

《紐約時報》指出，馬斯克如果買下Twitter，將會改變該平台的言論自由和內容審查。馬斯克 曾表示，他購買Twitter的主要動機是確保言論自由的原則，他說這些原則「對正常運作的民主至關重要」。 各界也好奇他是否會延續之前的政策，如讓之前因煽動支持者闖入美國國會而遭Twitter停權的前總統川普（Donald Trump）重新回歸？ 馬斯克於週一推文說，他希望即使是他最糟的批評者也能留在 Twitter，因為這正是言論自由的含義。

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

不過在被停權之後，川普正努力讓自己的社交媒體網站「Truth Social」起步，也一直在努力吸引新用戶，川普在最近的一次採訪中表示，就算可以，他也可能不會重新加入Twitter。

馬斯克如果擁有Twitter，也可能將社群媒體最神秘的演算法將公開。馬斯克在 本月一次TED演講上 詳細闡述了將公司演算法變成開源模型的計劃，這將允許用戶查看代碼、顯示貼文如何出現在他們的時間軸上。 他說，開源方法比「在不了解發生了什麼的情況下神秘地提升和降級推文」要好。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元