過去一年發生多起青年自殺事件，越南青年心理健康問題引發關注

本月1日,一名越南學生從首都河內一棟公寓的28樓跳樓自殺。 這位就讀河內-阿姆斯特丹高中的11年級學生,留下了一封遺書向父母道歉,並解釋了他選擇自殺的原因;信中表示, 父母要求他有良好表現的巨大壓力已讓他精疲力盡,雖然還有很多未實現的夢想和計劃,但龐大的負能量已壓制他許久。

這名16歲的學生在遺書中寫道:「父親情緒低落,也很少關注我的情緒,很少參與活動,卻總想獲得充分的了解。母親很樂於助人,但做錯事時會採取極端的態度,所以我不再有興趣與他們分享,因為我的意見沒有獲得尊重。」

這名學生的自殺案例在越南並非特例,在過去一年越南發生多起青年自殺事件,讓越南年輕人的心理健康問題引發討論。

根據《南華早報》報導,根據聯合國兒童基金會海外發展研究所2018年的一份聯合報告就發現,早在Covid-19疫情之前,越南兒童就已患有焦慮、憂鬱、孤獨和注意力缺乏等問題,而越南近期發生的一連串青年自殺事件,也讓青年心理健康問題要有公開討論的呼聲。過去心理健康議題在越南並不常見,《黑海——來自憂鬱世界的故事》(Black Ocean – Stories From the World of the Depressed)一書的作者Dang Hoang Giang博士就表示:「在越南,自殺是一個禁忌話題,任何人都不能站出來說『我企圖自殺』。」

因此越南年輕世代也開始透過抖音、YouTube等社群媒體平台宣導關於心理健康的資訊,例如越南獨立饒舌歌手Avocat透過頻道《Mental Sound》,希望能鼓勵越南Z世代說出他們的心理健康問題,又例如Ngoc Binh這位23歲的年輕人,透過抖音向他25萬5000多名粉絲提供心理健康和人際關係技巧的建議和分享。

一名就讀於紐約城市大學社會學博士班的越南研究員 Nga Than ,本月15日也刊登一篇文章於越南媒體《Vn Express》,表示越南目前仍缺乏心理健康的基礎設施(包括提供心理健康醫療所需的專業人員、設施和建物),從而導致越南年輕世代缺乏對心理健康的認識,此外,越南的父母、教育工作者和學生也沒有足夠的詞彙來描述和討論這些問題。

在越南社會和經濟不斷變化下,為獲得更好的工作,父母經常向孩子強調他們必須進入更好的學校,在學業上也要表現更好, 這種不斷提升的教育壓力在城市中更為嚴重, 隨著「 成功」的壓力越來越大,學生也需要在學校體系內獲得更多支持,以解決因家庭和社會而產生的焦慮。

Nga Than也提到,在 河內、胡志明市和峴港等越南大城市的學生面臨著更大壓力,他們被要求取得好成績、更加努力地學習,並參加額外的補習課程以進入更好的學校,以獲得夢寐以求的社會流動,而越南的 父母有意或無意地將他們的社會流動觀念傳遞給他孩子,認為這是在競爭激烈的世界中取得成功所必需的。 學生可以自己決定未來的想法已成為過去。

而不只是越南青少年,一般大眾的心理健康問題也漸被重視, 本月越南政府便和加拿大全球心理健康計劃合作,利用280萬加幣(約新台幣6425萬)的資金,創立了名為「VMood」的手機應用程序,以支持越南心理健康服務的發展。 據該計劃研究人員表示,在擁有近1 億人口的越南,成人和兒童的憂鬱症和焦慮症很常見,雖然普羅大眾可使用初級保健,但醫護人員往往缺乏足夠的培訓來識別和治療常見的精神疾病,而該應用程式會將用戶與心理健康資源連結,並可供全國各地的人們使用。

參考資料

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒