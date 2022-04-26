聯合國維和部隊淪為難民：528名提格雷士兵拒絕返回衣索比亞，向鄰國蘇丹尋求庇護

文：張瑞邦（Tucker Chang）

於蘇丹阿貝（Abyei）地區執行維和任務的528名衣索比亞籍（Ethiopia）聯合國維和部隊成員，在任務結束後，因國家安全問題拒絕返回衣索比亞，並試圖向蘇丹（Sudan）政府尋求庇護。

據《阿拉伯新聞》（Arab News）報導，於今（2022）年2月開始，原本有4000多名以衣索比亞籍維和人員為主體的部隊，駐守於蘇丹和南蘇丹主權爭議地區「阿貝」，然而該部隊在這兩個月內，已陸續被孟加拉國及部分非洲國家組成的聯合國維和聯隊所取代。

《蘇丹論壇報》（Sudan Tribune）提及，要求撤換衣索比亞維和部隊一事，最初是由蘇丹官方主張，起因是衣索比亞與蘇丹本身亦存有領土爭議問題，以及衣索比亞近年來在尼羅河興建水壩，疑威脅蘇丹水資源獲取，導致蘇丹當局不滿情緒升高。

對此，聯合國維和部隊發言人表示，當前大多數的衣索比亞籍維和士兵已返回家園，但仍有528名部隊成員於今年3月上旬開始申請庇護。

「一些維和隊員不願返回衣索比亞，因為那裡現在並不安全，他們現在正努力尋求國際庇護，這些士兵希望能在一個安全的地方安頓，並受到聯合國的保護。」該發言人如此說道。

維和部隊發言人亦認為，當前庇護的事宜應由蘇丹當局負責，蘇丹可以在聯合國難民署 （UNHCR）的指導下協助接受這群維和人員。

《英國廣播公司》（BBC）也提及，其實早在2021年5月左右，便有約120名衣索比亞籍的聯合國維和人員在蘇丹尋求庇護，而這些申請庇護的維和人員，皆為生活在衣索比亞北部提格雷地區（Tigray）的提格利尼亞人（Tɘgre），他們同樣擔心若返回衣索比亞，會遭聯邦政府迫害。

聯合國難民署當時也表示，這群尋求庇護的維和人員，將被「轉移至某處安全的地方，以確保他們能獲得難民身份。」

為什麼維和人員回到衣索比亞並不安全？

根據孟加拉媒體《新時代》（New Age）報導，當前這批不願返回衣索比亞的維和部隊成員，多數亦來自提格雷地區。自2020年7月便一直駐紮於阿貝地區的維和士兵基丹（Gebre Kidane）便警示：「部分來自提格雷的維和成員，在返回衣索比亞後，不是遭到逮捕，就是慘遭殺害」。

「提格雷人民一直身處於黑暗當中，然而國際社會就僅是默默地注視而不採取行動，我們希望國際間能更重視提格雷群眾的處境」基丹補充說道。

而形成當前局面的起因，可追溯至2020年11月4日發生於衣索比亞的提格雷戰爭（The Tigray War）。《英國廣播公司》（BBC）對此便解釋，該戰爭最早是由衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed），下令對提格雷的州政府部隊發動軍事攻擊而演變迄今的內戰。

總理阿比表示，會主動攻擊提格雷的地方軍隊，是為了回應州政府先前對衣國聯邦政府軍事基地的襲擊。

《英國廣播公司》認為，權力鬥爭、政治改革及選舉議題的爭端可說是衝突的起點。2019年12月，當「衣索比亞人民革命民主陣線」（EPRDF，以下簡稱「衣革陣」）解散後，多數該陣線內部的從屬政黨，選擇合併成為由衣索比亞總理、同時也是2019年諾貝爾和平獎得主阿比所領導的「繁榮黨」（Prosperity Party），唯有同屬衣革陣成員黨、處於衣索比亞政治權力核心的「提格雷人民解放陣線」（TPLF）拒絕併入繁榮黨，並抨擊衣革陣解散之行徑。

在阿比執政期間，其為求改革，也鎮壓、罷免了提格雷人民解放陣線內部被控貪腐的高層人士，而此舉也引起該政黨的不滿，在往後的政治對峙中，提格雷人民解放陣線也不斷抵制聯邦制府的政策。雙方的衝突最終在2020年9月攀至高點，提格雷拒絕遵守中央政府因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而推遲的全國選舉，並執意要舉行自身州內的地區選舉，進而成為提格雷戰爭的導火線。

澳洲研究型新聞分析媒體《對話》（The Conversation）披露，戰爭開打迄今，已造成數千人死亡，數百萬人流離失所，雙方軍隊更因疑似濫殺平民而皆被指控犯有「戰爭罪」暴行。

《法國24電視台》（France 24）於2022年4月上旬，轉述國際人權組織「人權觀察」（HRW）及「國際特赦組織」（Amnesty International）的說法表示，提格雷西部地區的平民，已成為衣索比亞政府及國防軍隊施行種族清洗（Ethnic cleansing）的目標。

提格雷地區當前遭迫害的平民粗估約有數十萬人，總理阿比領導的中央政府被指控，試圖掩蓋性侵婦女、虐殺貧民、報復性斷糧導致嚴重飢荒等已構成戰爭罪及「危害人類罪」的暴力事件，此類違反人權之行徑，也造成提格雷西部有大量難民逃往鄰國蘇丹尋求保護。

提格雷地區的處境能獲得改善嗎？

根據《阿拉伯新聞》報導，政府軍與提格雷的地方部隊，於今年3月下旬，以人道主義精神做為雙方有條件休戰的基礎，但休戰後的人道援助行動卻相當緩慢。

且《阿拉伯新聞》亦轉述聯合國的說法表示，提格雷地區當前擁有的600萬人口，事實上一直處於中央政府的封鎖之下。且戰爭爆發不久，出身於提格雷的政府軍官就遭到聯邦政府軍隊拔除軍職，當前就算僅是一般的提格雷民眾，都有可能遭到中央政府的任意逮捕。