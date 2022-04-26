美FDA正式批准：瑞德西韋可用作12歲以下兒童COVID-19治療藥物

由於許多幼童目前並沒有施打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的選項，使他們成為疫情下的高風險族群。美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（25）日放寬了抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）的最新使用條件，讓12歲以下確診幼童有藥可用。

（中央社）美國FDA昨日首次正式批准，吉立亞醫藥公司（Gilead）生產的COVID-19治療藥物瑞德西韋可用於出生28天以上、體重至少3公斤以上的幼童。

FDA數月之前已將瑞德西韋的緊急使用授權擴大，涵蓋體重至少3.5公斤的12歲以下兒童，昨天則正式批准瑞德西韋可用作12歲以下兒童的COVID-19治療藥物。

未來這種藥物可供已住院以及很可能惡化為重症的輕症和中度症狀病童服用。

根據FDA官網，這項宣布也讓瑞德西韋成為12歲以下兒童，第一款可使用的COVID-19治療藥物。

FDA藥物評估和研究中心主任派翠莎．卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）表示：「COVID-19可能讓兒童產生嚴重病情，而這些兒童當中有些尚未擁有施打疫苗的選擇，這項決議展示了FDA對於這方面需求的承諾。」

《富比士》報導，根據臨床試驗的結果，瑞德西韋對28天以上的染疫新生兒展現的治療成效，與年紀較大的兒童或成人患者差不多。

FDA強調，雖然瑞德西韋能有效降低COVID-19住院患者的死亡風險，但不可將之作為那些無法安全接受疫苗接種族群的疫苗替代物。

雖然以瑞德西韋用於治療COVID-19患者可能產生肝臟受損的副作用，但使用瑞德西韋治療的患者較常經歷的副作用都相對輕微，例如噁心感。

台灣部分，根據2022年1月修訂的公費瑞德西韋領用方案，目前瑞德西韋的適用對象建議條件如下：

「在未使用吸氧治療之下血氧飽和度 ≦ 94％」或「須吸氧治療」之重症患者，使用療程為5天。須使用機械式呼吸器或已裝葉克膜（ECMO）之病患不建議使用。若住院病患胸部X光片顯示肺炎，雖未達重症標準且不符合單株抗體適用條件，仍可申請使用。 「未使用氧氣且於發病7天內之 ≧ 12歲且體重 ≧ 40 公斤」之輕中症患者，且具以下任一風險因子：年齡 ≧ 65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI ≧ 25 （或12－17歲兒童青少年BMI超過同齡第85百分位）、懷孕、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者。使用療程為3天。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航